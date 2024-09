TDND: ¿Cómo reaccionarán los mercados tras las bajadas de tipos?

Nadie tiene muy claro qué puede pasar. Por un lado, las valoraciones medias en la Bolsa norteamericana son bastante elevadas, sobre todo entre las grandes empresas y en el sector tecnológico. Y ya sabemos que todo lo que sube tiende a bajar: el efecto reversión a la media suele funcionar en el mercado y no parece muy sostenible un PER medio de 28-30 como estamos viendo en las últimas semanas.

Por otro lado, las bajadas de tipos como las que inició la FED hace unos días, suelen ser bien recibidas por los inversores. Y a las empresas de crecimiento, con sus expectativas de beneficios alejadas en el tiempo, les gustan los tipos más bajos.

En Tu Dinero Nunca Duerme, siempre hemos dicho que no sabemos qué va a pasar en el próximo mes, trimestre, año... Pero incluso así y a pesar de nuestra mirada al largo plazo, nos gusta echar un vistazo a lo que está ocurriendo en los mercados. Por eso, esta semana nos acompaña Carlos García Ramos, director de relación con inversores de Cobas AM, que se muestra confiado en que el movimiento en los mercados (con el susto de la primera semana de agosto) y las diferencias de valoración entre las compañías más grandes y las value, ofrece grandes oportunidades para los que sigan su estilo de inversión: "Las caídas de agosto nos han dado la oportunidad de comprar compañías que estábamos siguiendo o, incluso, en las que ya estuvimos y cayeron por encima del mercado. Los inversores profesionales viven de este tipo de situaciones. Si tienes capacidad de rotar tu cartera y tienes las compañías estudiadas, es una forma de generar valor".

Lo cierto es que la mayoría de las gestoras value españolas llevan unos años bastante buenos. También Cobas AM. Sin embargo, incluso así, cree que sigue habiendo buenas oportunidades: "Las hay [buenas empresas a precios rezonables]. Las compañías de crecimiento están a PER muy elevados. Y sí, pueden ser buenos negocios, también las tecnológicas: pero otra cosa es que las expectativas futuras vayan a ser tan buenas en un entorno de tipos que no será como el de los últimos veinte años". Esto último es importante: García Ramos sí anticipa un descenso de los tipos, pero eso no quiere decir que nos vayamos a ir a los niveles (cercanos al 0%, cuando no negativos) que imperaron entre 2010 y 2020.

"Hay oportunidades", asegura, porque las compañías value están en valoraciones por debajo de 14-15-16 veces. Algunas de ellas, incluso están en los niveles más baratos de la historia [en comparación a las de crecimiento]. En EEUU, estamos viendo el momento en el que hay más diferencia en el precio de las más baratas respecto de las más caras. Nuestros potenciales de revalorización siguen en el 130-140%. Creemos que hay oportunidades en estas compañías más baratas: pocas veces han estado tan baratas las compañías value respecto a las de crecimiento".

Por todo ello, en la gestora comandada por Francisco García Paramés, aseguran que son "bastante optimistas con lo que puede venir. No es sólo que hayamos tenido unas rentabilidades muy buenas desde 2020, sino por el valor que vemos en nuestra cartera. A pesar de las subidas, conocemos a nuestras empresas (en muchas estamos desde hace más de siete años) y nos están presentando resultados que en su mayoría son excelentes. Estamos viendo que todo lo que esperábamos en términos de generación de flujos de caja, ventas, etc... está yendo muy bien. Y en nuestro top 10 estamos conociendo noticias muy positivas".