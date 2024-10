Por qué los datos del paro de septiembre confirman el agotamiento del mercado laboral

Por mucho que el Gobierno insista, ni la economía va como un cohete, ni el empleo se crea a borbotones, ni lideramos la riqueza internacional. La economía se sostiene artificialmente con el gasto público; el empleo, más que crearse, se reparte; y nuestro PIB per cápita en paridad del poder de compra ha vuelto a situarse por debajo del 90% de la media de la UE, que nos convierte, de nuevo, en pobres.

Los datos del mercado laboral de septiembre no hacen que mejore la situación. Por ejemplo, sube el paro y el aumento de los afiliados a la Seguridad Social es un 51,9% menor que en septiembre de 2023.

Así, aumenta en 8.805 los afiliados a la Seguridad Social en la variación mensual, el segundo peor septiembre de los últimos once años. Por su parte, el paro sube en 3.164 personas.

Por otra parte, en tasa interanual el paro baja en 147.183 personas, que es el tercer peor dato interanual de un mes de septiembre de los últimos once años, con lo que la bajada no es especialmente destacable para este mes, hecho que muestra la ralentización interanual de la bajada del paro, comparando períodos homogéneos. La bajada se queda en alrededor del 65% de lo que bajaba en septiembre del año pasado.

De nuevo, la bajada de paro interanual no se ralentiza más gracias a que donde más baja es en Andalucía (-65.150 personas), Madrid (-14.225 personas) y Valencia (-13.235 personas). Adicionalmente, España tiene la mayor tasa de paro de la UE, con un 11,5%, y la mayor tasa de paro juvenil de la UE, con un 25,5%. El empleo que se crea no es sólido, porque no se crea realmente, sino que se reparte.

Además, más de la mitad (un 59,1%) de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos.

El número de afiliados, como se mencionaba anteriormente, sube en 8.805 personas. De hecho, en términos interanuales se desacelera de manera importante, siendo el tercer peor dato interanual de un mes de septiembre de los últimos diez años. Además, en agosto (último dato disponible de sector público) gran parte del empleo interanual se mantuvo gracias al incremento del empleo público en 122.441 personas.

Además, ese aumento de afiliación interanual se debe al impulso de Madrid, que lidera la creación de empleo, con 108.459 afiliados, y Andalucía, la tercera región en creación de empleo interanual, con 68.425 afiliados más.

Desde febrero de 2020 hay 35.977 empresas menos, 4.485 menos respecto a agosto.

Paro registrado

Por sectores, se reduce el paro mensualmente en construcción (-4.856); agricultura en 1.515 personas; e industria (-1.365), y sube en servicios en 4.351 personas. Sube en el grupo "sin empleo anterior", al hacerlo en 6.549 parados.

Aumenta el desempleo femenino, en 3.080 personas y el masculino sube en 84 personas.

El paro entre los jóvenes (menores de 25 años) sube en 15.027 personas, y sigue liderando, tristemente, la tasa de paro juvenil europea, con una tasa de paro juvenil del 25,5%, además de ser el séptimo país de la UE con más porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Contratos

En 2022 hubo, al menos, un artificio de más de un millón y medio de este tipo de contratos acumulado en el año, con muchos trabajadores que firman varios contratos indefinidos a lo largo del mes al haberse prohibido la contratación temporal y no optar algunas empresas por la figura del fijo-discontinuo, sino por breves contratos indefinidos. En enero, febrero y marzo de 2023, prosiguió el efecto del artificio normativo, que empezó a corregirse, por comparación estadística, en abril de 2023 y continúa, por los mismos motivos, desde entonces.

Cuando dichos contratos, antes temporales, acababan, engrosaban las listas del paro. Al pasar a fijos discontinuos, cuando cesan actividad no son considerados parados (de hecho, el incremento de los demandantes de empleo ocupados en la suma global de los últimos meses indica la merma en los datos de paro que antes se contabilizaban por este motivo y que por los propios datos que dio el ministerio en una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita cifró en casi medio millón de parados no contabilizados) y que nunca más han vuelto a dar. La UE considera que hay casi un millón de personas (985.000) que no trabajan en España y que no están incluidas en las listas del paro.

Afiliación

El número de afiliados, como se mencionaba anteriormente, sube en 8.805 personas. Adicionalmente, el último día de mes se destruyeron 175.559 puestos de trabajo. De hecho, en términos interanuales se desacelera de manera importante, siendo el tercer peor dato interanual de un mes de septiembre de los últimos diez años.

Además, ese aumento de afiliación interanual se debe al impulso de Madrid, que lidera la creación de empleo, con 108.459 afiliados, y Andalucía, la tercera región en creación de empleo interanual, con 68.425 afiliados más.

Además, en agosto (último dato disponible de sector público) gran parte del empleo interanual se mantuvo gracias al incremento del empleo público en 122.441 personas. Por tanto, no es un mes para celebrar los datos, porque confirma cierto agotamiento del mercado laboral.