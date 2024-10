TDND: El gran debate en la inversión a largo plazo: ¿merece la pena pagar un precio más alto por la calidad?

"En mi experiencia en la gestión, tanto para terceros como para el banco para el que trabajaba, lo que vi es que lo que se vendía a los clientes era caro, malo y con poco compromiso. Y quisimos hacer lo contrario: barato, inversión de calidad y con el mayor nivel de compromiso". Juan Gómez Bada tenía claro, hace una década, que no quería seguir en la banca tradicional. No le gustaba lo que las grandes entidades ofrecían a los clientes (ni el producto ni la forma de comercializarlo) y quiso avanzar por su cuenta.

Lo hizo creando Avantage Capital, una de esas gestoras boutique que han proliferado en España en los últimos años. Eso sí, como no quería que fuera una más, comenzó instituyendo una serie de normas que diferenciasen a su gestora. La idea: un compromiso total con el cliente y una alineación de intereses que haga que éste sepa que pueden equivocarse... pero no lo harán porque haya incentivos perversos o por falta de moticación. Esta semana, visita Tu Dinero Nunca Duerme para explicarnos las claves de ese proceso y de esas normas tan peculiares que se autoimpusieron: "Ante Notario, me comprometí con tener más del 50% de mi patrimonio en el fondo y a no invertir en otros productos financieros (para que no haya conflicto de intereses). Y a no cambiar estas normas sin avisar antes a los inversores, para que pudieran salir del fondo en el caso de que cambiara esta política". Lo resume en un lema muy potente: los inversores saben, que si hay problemas, "el barco se va a defender desde dentro".

Junto a este compromiso, Gómez Bada nos explica que el sistema de remuneración también es diferente. No sólo más barato, sino premiando al inversor a largo plazo: "Tenemos una comisión de gestión del 1,30%. Y sin comisión de éxito. Estamos por debajo de lo habitual en el mercado. Además, los partícipes con más de 5 años de permanencia en el fondo, pasarán a clase A y las comisiones son del 0,8%". También tienen una comisión de reembolso para retiradas de dinero a corto plazo (no quieren partícipes que entran y salen), pero con un enfoque peculiar: "Tenemos un descuento a favor del fondo para reembolsos anteriores a 90 días: es decir, esto favorece al partícipe, no a la gestora. Si alguien lo hace porque lo necesita, no hay ningún problema, pero que beneficie a los partícipes".

Sobre su estilo de inversión, Gómez Bada se define como quality (pero con claros toques value).: "Nosotros seguimos tres criterios de inversión, que se parecen mucho a los del value. La diferencia puede estar en a qué le damos más importancia. El primer criterio es alineamiento total de intereses de los directivos con los accionistas. Lo segundo, excelente modelo de negocio: ventajas compatitivas y que se mantengan en el tiempo. E invertir a precios razonables: nosotros queremos invertir a un precio menor, pero estamos dispuestos a pagar un poco más si vemos calidad. Y con ‘calidad’ pensamos en los dos primeros requisitos. No hacemos ningún tipo de análisis técnico. Invertimos como empresarios, confiando en el modelo de negocio. Quizás lo que nos diferencia es que la mayoría de los value van al precio y nosotors nos fijamos en primer lugar en los dos primeros criterios. Si la compañía es excepcional y quiero invertir a 10 años, aunque me pidan 10 y yo prefiera pagar cinco... estoy dispuesto a invertir. Si creo que la cuenta de resultados va a reflejar ese valor, estoy dispuesto a pagar un poco más."

Además, Avantage se caracteriza por "una rotación más baja que el resto del sector: de media, las compañías están en el fondo en torno a cinco años. En la próxima conferenica de inversores explicaremos que este año han salido más valores de lo normal (seis) y han entrado dos. La cartera tenía 46 valores y ahora tiene 42. Nuestra forma de invertir no está esperando a vender cuando llega al precio objetivo: si seguimos confiando en ese modelo de negocio, no tiene sentido vender cuando las cosas empiezan a ir bien. Tratamos de invertir en los campeones de cada sector".