Los animalistas piden prohibir la caza los festivos y vacaciones de Navidad por "seguridad"

PACMA ha pedido al Ministerio de Agricultura que prohíba la caza durante los domingos, festivos y vacaciones de Navidad en toda España "para garantizar una convivencia equilibrada en los entornos rurales entre cazadores y el resto de ciudadanos".

El presidente del partido animalista, Javier Luna, argumenta que cada año se reportan "incidentes relacionados con la caza" que ponen "en riesgo a quienes solo desean disfrutar de un paseo pacífico por el campo", desde "balas perdidas" hasta situaciones peligrosas provocadas por "perros de caza fuera de control". En su opinión, esta "necesidad de garantizar la seguridad" de quienes se acercan al entorno rural se hace "más evidente" en Navidad.

En este sentido, PACMA considera que hay que "priorizar el derecho al ocio seguro en los espacios naturales" de todos los ciudadanos. Aseguran que la medida está inspirada en debates previos en otros países europeos e insisten: "No es aceptable que un 98,83% de la ciudadanía española tenga que restringir o modificar sus hábitos de ocio por la presencia de un 1,17% de cazadores armados en los días de mayor afluencia al campo", ha argumentado el presidente de PACMA.

"Un problema que no existe"

Se podría empezar por la manipuladora estadística utilizada por Luna (cuando un 1,17% de la población está cazando, no afecta al 98,8% restante, sino al pequeño grupo de excursionistas que pueda haber en esa zona y se vea obligado a modificar su ruta). En cualquier caso, el director de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, asegura que PACMA "ha puesto sobre la mesa un problema que no existe".

"De 365 días al año, la actividad cinegética de una montería se organiza una vez al año por cada 300-500 hectáreas. Fíjate si es difícil que coincida con un domingo o con la mañana de Navidad. ¿Puede pasar? Sí, pero para eso tenemos esa amplia superficie fuera de los cotos de caza donde se puede pasear de forma habitual".

Y con respecto a la "necesidad de garantizar la seguridad" de los que pasean por el monte de "los incidentes relacionados con la caza", Villanueva responde: "Ellos (PACMA) son los que deben aportar las estadísticas porque han puesto sobre la mesa un problema que no existe". Y añade: "La actividad cinegética está totalmente regulada por muchas normativas que indican cómo hay que poner los puestos, como hay que ejercer los disparos para que no haya balas perdidas... Eso de lo que hablan, no ocurre".

"Lo que pasa es que, lógicamente son una entidad que está en contra de la actividad cinegética, así que ellos no van a estar en contra de cazar sólo durante la Navidad, sino directamente de cazar siempre", afirma Villanueva.

Según los datos de la Guardia Civil consultados por Maldita.es, desde agosto de 2007 a diciembre 2020 (casi 14 años), 63 personas han perdido la vida en accidente relacionados con la actividad cinegética y 483 han sufrido lesiones. Es decir, los accidentes mortales en actividades cinegéticas son relativamente poco comunes.