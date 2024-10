Milei da una nueva lección a Sánchez: auditará las universidades públicas para destapar "la mugre inmunda"

Mientras en España se van desgranando los escándalos que rodean a la cátedra "especial" de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Complutense, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado su intención de auditar las universidades públicas para revisar cómo se utilizan los fondos que se envían a las instituciones educativas.

El anuncio llega después de que Milei consiguiese vetar una ley que proponía un aumento en la financiación de las universidades públicas y una recomposición salarial para el personal docente, algo que ha utilizado el sector para denunciar "recortes" en la educación con protestas en las que se han registrado incidentes violentos, como en la Universidad de Quilmes el lunes por la noche.

"Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que sea no arancelada. Gratuita no es, es no arancelada. Alguien la está pagando, la pagan los que no van. El que va (a la universidad) es beneficiario neto, el que no va es un pagador neto. No es que es gratis. Pero no está en discusión ni la universidad pública ni que sea no arancelada", dijo Milei en La Nación.

Tras insistir en que el modelo universitario público no está en discusión, Milei aseguró que "los que están haciendo revuelo", en relación con las protestas por su decisión de vetar la ley de financiamiento, "están a favor de determinados delincuentes de la política y del robo". Y el presidente volvió a explicar en que su administración quiere auditar los fondos porque son "pagados por todos los argentinos".

"No se pagan los impuestos voluntariamente, sino a punta de pistola. ¿Por qué entonces tanto problema porque las queremos auditar? ¿Quién no quiere ser auditado? El que está sucio", sentenció y siguió: "Este revuelo es tomar una causa noble, como la universidad, y ocultar los curros de los delincuentes".

Durante la entrevista en La Nación, Milei dijo que los partidos políticos "utilizan las universidades para financiar la mugre inmunda" y que por ese motivo se oponen a entrar en revisión. "Parte de los alumnos son militantes políticos y habría que ver las cosas que hacen los profesores en las aulas, un tema que también es complicado pero no es parte de esta discusión", manifestó el mandatario.