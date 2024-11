Extremadura denuncia la "falta de inversión" del Gobierno en los planes hidrológicos

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha criticado en Libertad Digital que el Gobierno de Pedro Sánchez "está actuando conforme a intereses propios" en lo relativo a las políticas relacionadas con la gestión del agua, por lo que la colaboración con Extremadura "en algunos casos es más complicada". Del mismo modo, Morán ha denunciado la "falta de inversión en los planes hidrológicos" y sus terribles consecuencias, tal y como se ha comprobado en Valencia.

¿Cuáles son los principales proyectos en la gestión del agua que está abordando su administración?

Desde la Junta de Extremadura hemos entendido perfectamente el papel fundamental que supone la gestión del agua y, además, de una forma eficaz y eficiente. Es un bien indispensable y todos los extremeños deben poder gozar de este recurso con calidad y cantidad. Por ello, en febrero de este mismo año, la presidenta María Guardiola presentó el Plan de Garantía y Calidad del Agua Potable, todo un plan de actuación con obras y proyectos fechados y presupuestados para poner en marcha durante la legislatura.

¿En qué consiste el plan?

Este plan tiene una inversión de más 217 millones de euros y que llega a todas las comarcas de Extremadura con obras de abastecimiento para garantizar un buen suministro a los ciudadanos. Además, estamos llevando a cabo numerosas obras de depuración y saneamiento que también son muy necesarias. Es decir, estamos inmersos en el trabajo de dotar a todos los extremeños de este recurso con calidad y eficiencia.

¿Qué obras hidráulicas tienen planteadas y en qué estado de ejecución se encuentran?

Como le decía anteriormente, tenemos numerosas obras puestas en marcha y otras muchas presupuestadas y que comenzarán en breve. Contamos con ese Plan de Garantía y Calidad del Agua Potable que es una guía para nosotros sobre el camino a recorrer y paralelamente estamos ejecutando otras muchas referidas a la depuración o saneamiento que también son muy importantes. Además, lo principal es que la mayoría de ellas se ejecutan en pueblos pequeños porque entendemos que esto es una forma más de abordar el desafío demográfico que tiene Extremadura al dotar a nuestras zonas rurales de los servicios necesarios y básicos para hacer una vida en ellas.

¿Es necesario un Pacto Nacional del Agua? ¿Es posible en la situación política actual?

Sin lugar a dudas España necesita un Pacto Nacional por el agua y yo lo he manifestado en varias ocasiones. No se si en el contexto político y la situación actual es posible abordarlo pero su necesidad es imperiosa. En este otoño, afortunadamente, está lloviendo en Extremadura más que los anteriores pero venimos de un periodo de sequía muy intensa y el agua no es de unos o de otros, debería haber solidaridad. Para esto se necesita en verdadero liderazgo en España y mucho diálogo para hacerlo de la mejor forma posible. La falta de inversión de los planes hidrológicos hemos visto como origina problemas y, en algunos casos, contribuye a favorecer efectos indeseables, como hemos visto en la catástrofe de Valencia.

¿Es necesaria la colaboración de las administraciones con el sector privado para una correcta gestión del agua?

La colaboración con el sector privado es una fórmula muy interesante no solo para la gestión del agua sino en muchos aspectos. Desde la Junta se está apostando por este modelo de colaboración público-privada en algunos ámbitos como, por ejemplo, es el de las infraestructuras. Este modelo permite agilizar los plazos y es un sistema de éxito en otras comunidades autónomas.

¿Qué papel juega la Unión Europea en la gestión del agua en España? ¿Qué espera su Administración de la nueva Comisión liderada por Úrsula von der Leyen para los próximos 5 años?

La Unión Europea es garante de que los ciudadanos europeos tengan acceso al agua de calidad y sobre los cursos y masas de agua. Ese objetivo debe traducirse en recursos para asegurar esto. Si hay obligaciones reglamentarias, éstas deben ir sustentadas en fondos suficientes para cumplir objetivos.

¿Cómo es la colaboración actual con el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia? ¿Creen que su política es la adecuada?

El Gobierno de Pedro Sánchez está actuando conforme a intereses propios por lo que la colaboración en algunos casos es más complicada. Hay aspectos en los que estamos colaborando como es el acuerdo al que hemos llegado recientemente para retirar una planta invasora del río Guadiana a su paso por Badajoz o la colaboración de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para poder autorizar cambios de cultivos en una zona ZEPA de Extremadura.

Pero sigue habiendo muchos aspectos en los que falta diálogo, falta gobernar mirando a todos los territorios y en Extremadura hemos estado mucho tiempo en el vagón de cola, una situación que desde el actual Gobierno de la Junta queremos revertir. Hemos dejado pasar una oportunidad de oro con el PERTE de agua, inexistente, cuando el Mecanismo de Recuperación podía haber sido un recurso inestimable.

Con la PAC actual, ¿se resuelven las cuestiones primordiales sobre la gestión del agua?

La PAC actual es mala en muchísimos aspectos y lo he repetido hasta la saciedad. Priman en ella criterios medioambientales dejando a un lado su verdadera filosofía que es la seguridad alimentaria y que nuestros agricultores y ganaderos produzcan con calidad. En Extremadura hemos venido reivindicando un giro radical en la PAC y hasta ahora se han puesto parches. Esta política tiene una fuerte ambición verde, en el caso del agua la condicionalidad reforzada, pero no se ve recompensada económicamente sino que su peso cae sobre los productores y eso no puede ser. La política verde debería tener un presupuesto diferenciado.