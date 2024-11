La realidad del paro que oculta Yolanda Díaz: los demandantes de empleo que no figuran como parados rozan los 2 millones

La cifra de demandantes de empleo que no están registrados como parados en las estadísticas oficiales se acerca peligrosamente a los dos millones de personas. En concreto, se sitúa ya en los 1,7 millones, inflados, por supuesto, por los mas de 700.000 fijos discontinuos que se encuentran realmente parados. Es la realidad de un mercado laboral que ha perdido su capacidad de generar empleo y poder adquisitivo bajo una montaña de impuestos y trabas burocráticas y, además, de datos estadísticos amañados. Los datos han sido extraídos desde las bases oficiales de Empleo por el departamento de estudios del sindicato USO.

De este modo, las personas que están "en su período de inactividad, se encuentran en el grupo de "Demandantes de empleo con relación laboral", pero no se indica exactamente cuántos son, pero si conocemos el número de los que están en un ERTE (Seguridad Social) y que se agrupan baja ese epígrafe, ¿por qué no es posible dar de manera explícita este dato correspondiente a los fijos discontinuos registrados en cese de actividad y si el de afectados por un ERTE?", se pregunta retóricamente el equipo de expertos de USO. "Para estimar el número de fijos discontinuos, restamos del total de demandantes de empleo, la relación de aquellos que se encuentran en un ERTE", explica USO.

Trampas con los fijos discontinuos

Pues bien, "en octubre de 2024, el número fijos discontinuos se habría incrementado en 97.210 con respecto al 2023, alcanzado los 709.978.

Este incremento se corresponde con el pase a la inactividad de fijos discontinuos en ese mes, que finalizan su actividad y vuelven al desempleo". Y esta partida crece en términos interanuales, "al compararla con 2023, en un 15,9% y, si lo hacemos con 2021, este incremento es del 30,2%".

La conclusión: los demandantes de empleo "no parados" al finalizar octubre de 2024 superaban los 1,7 millones, un 7,3% más que en 2023. "¿Qué ocupación tienen? ¿trabajos a tiempo parcial, segundas ocupaciones -pluriempleo- mal remunerado, o simplemente son inactivos percibiendo la prestación o subsidio por desempleo? Deberían explicarnos la diferencia entre lo que el SEPE denomina "parado registrado" y un "no ocupado", salvo que la diferencia sea "estadística" no computando inactivos (fijos discontinuos y ERTES)", añade USO.

La Uso sigue preguntándose "¿por qué se sigue manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para solventar el alto paro que padecemos?". Y añade que "la diferencia entre estos dos datos, paro registrado y paro real, o entre ocupados y no parados, nos debería llevar a definir claramente las situaciones de los demandantes de empleo, especialmente la de aquellos que no están ocupados o están inactivos".