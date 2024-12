Nick Cherryman: "Los jueces de EEUU son cada vez más duros con España" por los impagos de Sánchez a las renovables"e

El jurista Nick Cherryman ha sido uno de los invitados estrella de la IV Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad Jurídica. Durante el evento, celebrado en Bruselas, se abordó la problemática de los impagos de los laudos que condenan a España a indemnizar a las empresas perjudicadas por la retirada retroactiva de las primas renovables.

El abogado británico, que ha participado en distintos procedimientos legales iniciados por las compañías afectadas, recordó que, tras la reversión retrospectiva de las primas renovables, "múltiples inversores se vieron obligados por el cambio de política del Reino de España, lo que inició más de 50 procedimientos de arbitraje". Más de la mitad de los casos ya se han resuelto y "la mayoría han terminado en sentencias que condenan al país ibérico. En estos laudos se reconoce una deuda de casi 2.000 millones de euros con los inversores, cifra a la que llegamos sumando las indemnizaciones, los intereses de demora y las condenas en costas".

Cherryman explicó que forma parte del equipo jurídico que "ha liderado una campaña de acciones legales en distintas jurisdicciones con el objetivo de reclamar la confiscación de bienes del Reino de España, una medida extraordinaria que solamente se adopta por los impagos del gobierno. El país en el que se han autorizado más embargos ha sido Reino Unido, pero la lista sigue creciendo". Añadió que "mientras el gobierno español siga negándose a cumplir con el pago de los laudos, seguirá figurando a la par con países como Venezuela o Rusia".

En referencia a la llegada de Teresa Ribera a Bruselas, apuntó que "es fundamental que no se perciba que puedan existir conflictos de interés y quede acreditada su independencia". Expresó que "parece lógico que los inversores consideren que, para que se asegure la ausencia de conflictos de interés y se blinde una situación de independencia, la a única salida consistiría en evitar su nombramiento o, en caso de que se produzca el mismo, Ribera opte por recusarse y quedarse al margen de cualquier tipo de discusión sobre estos asuntos". La ya ex ministra del gobierno español anunció en su audiencia que así procedería.

Según Cherryman, "las empresas afectadas son pragmáticas, saben que se puede alcanzar un acuerdo si los dos lados se sientan a la mesa a negociar. Están dispuestas a llegar a un acuerdo satisfactorio que permita disipar todo el riesgo jurídico asociado a esta situación". Enfatizó que "España tiene que tomarse esta cuestión en serio si quiere arreglar un problema que afecta su credibilidad en los mercados, sobre todo entre los inversores en energía".

El jurista británico agregó que "los juzgados de Inglaterra, Australia, Estados Unidos y Bélgica han fallado en contra de España, registrando los laudos y reconociéndolos como pagos que España debe materializar. Todo se apoya en arbitrajes vinculantes que emanan de una infraestructura de derecho internacional legítima y reconocida a nivel global".

Explicó que "los arbitrajes son procesos largos, requieren una gran inversión y, si las cosas van bien, pueden resultar en una victoria. El problema es que, en casos puntuales, algunos países se niegan a pagar. Lo raro aquí es que hablamos de España, no de Venezuela o de Rusia, que es el tipo de regímenes que suelen actuar así". Añadió que, cuando esto ocurre, "no es fácil recuperar el dinero. Se puede invocar el embargo de bienes, como efectivamente estamos haciendo con éxito, acotando siempre las peticiones para respetar la inmunidad de Estado que blinda determinados tipos de activos, como por ejemplo las embajadas".

Subrayó que "si países como España se comportan así, ¿qué podemos esperar de otras economías que se puedan ver golpeadas con laudos adversos? La clave para que haya seguridad jurídica es que se respeten los procedimientos y, de esa forma, se garantice el imperio de la ley". Cherryman fue tajante al afirmar que "España se está colocando en una liga muy diferente a la que le conviene".

Aclaró que "a menudo se menciona que España y la UE han abandonado el Tratado como un argumento en contra del pago de los laudos, lo cual no es más que ruido. Que España y la UE dejen el TCE no influye en este debate, porque los hechos ocurrieron con el Tratado en vigor y, además, el abandono del mismo incluye una transición de hasta veinte años". Recordó asimismo que "el TCE no está vinculado a ningún tipo de tecnología energética, de modo que uno puede insistir en que blinda los combustibles fósiles pero, al fin y al cabo, en este caso vemos que las más de 50 denuncias que recibió España estaban ligadas a energías verdes".

Cherryman lamentó que "España sigue repitiendo los mismos argumentos como un disco rayado, cuando los tribunales del resto del mundo tienen claro que las cosas no son como defiende el gobierno y por eso se van acumulando más y más condenas contra el Reino". En concreto, mencionó que "en Estados Unidos, por ejemplo, los jueces se están mostrando cada vez más duros con la postura española sobre las primas y los laudos renovables, como reflejan las sentencias que hemos conocido en las últimas semanas".

Concluyó su intervención afirmando que "estos litigios suponen mucha frustración y una gran distracción para las empresas. Por eso, los afectados quieren paz con honor, llegar a un acuerdo razonable y seguir adelante. Habrá pragmatismo y hay voluntad de pasar página".