Sobretitulación no es lo mismo que sobrecualificación: el problema de la titulitis en España

Los datos de Eurostat de 2023 son claros: España tiene la tasa de sobrecualifiación más alta de Europa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre sobrecualificación y sobretitulación? En este artículo resolveremos esta duda acerca de estas palabras que se pueden confundir con sinónimos.

La sobrecualificación es, según la empresa de gestión de Recursos Humanos Synergie, "la posesión de conocimientos y experiencia por encima de lo que se requiere una tarea". Aplicado al entorno laboral, consiste en "tener más cualificación de la que el puesto exige".

La sobretitulación o titulitis, es la "valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantía de los conocimientos de alguien", según la RAE. Esto es un problema porque se puede caer en la ilusión de que a más títulos, mejor empleo.

El problema del empleo en España

Según los convenios, cuanto mayor es el nivel de estudios, más se suele cobrar. Sin embargo, hay muchas personas que se empeñan en conseguir "títulos" para intentar mejorar su currículum. Patricia Tisner Laguna, directora del área de formación y empleo en la Fundación Sesé, en su blog los denomina "Killers" de la formación. Ella explica que los másteres oficiales tienes 600 horas y la mayoría de los másteres y postgrados no llegan a 100 horas. Esto produce la ilusión de tener una gran cualificación para acceder al mercado laboral.

Tener tantos títulos no significa que se esté preparado para el mercado laboral. Por ejemplo, se puede poseer una carrera universitaria pero no estar capacitado para realizar una profesión como la fontanería. Es decir, el problema es la cantidad de estudiantes que cursan estudios universitarios que no tienen salida profesional. Las carreras de Humanidades son las que registran una mayor cantidad de parados. Según el INE, en 2019 la tasa de paro de los estudiantes de Humanidades fue del 13,4 por ciento. Por otro lado, entre las carreras con menor tasa de paro se encuentra la ingeniería en electrónica con un 0,9 por ciento.

Además, las carreras relacionadas con las ingenierías cuentan con un mayor sueldo. El 17,8 por ciento de los empleados en este sector obtienen unos ingresos superiores a 2.500 euros, mientras que en la rama de Humanidades, tan solo el 4,2 por ciento alcanzan este tramo salarial.

Lo que realmente sucede, en resumen, es una cantidad de estudiantes que poseen un título universitario que no se ajusta a las demandas del mercado. En algunas situaciones se puede dar que personas con título universitario accedan a puestos para los que están sobrecualificados. Pero también existen situaciones en las que esos títulos universitarios no se adaptan a las necesidades del mercado.