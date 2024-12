Brasil tendrá el IVA más alto del mundo tras la última subida de Lula

Brasil pasará a tener el mayor IVA del mundo con un tipo general del 28,55%, superando a Hungría que en la actualidad tiene un IVA general del 27%, según cálculos de organismos como PWC. Este incremento se produce después de que el Senado haya aprobado la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Lula da Silva. La propuesta del 28,55%, que aún tendrá que volver a la Cámara de Diputados de Brasil para ser refrendada definitivamente, podría llegar incluso a ser más elevada según medios como "Agencia Brasil", que vendría a ser el equivalente de la "Agencia EFE" en España.

En un primer lugar, el texto aprobado por la Cámara de los Diputados establecía un tipo normal de IVA del 27,97%, que ya habría sido superior al que existe actualmente en Hungría, convirtiéndolo así en el IVA más alto del mundo. Sin embargo, ha sido a través del trámite en el Senado cuando se ha incrementado dicha tasa en 0,58 puntos, hasta llegar al 28,55% de IVA. Según explican, esto se debe a que, al otorgar el Gobierno tratamientos especiales a ciertos sectores de la economía, tiene que subirles los impuestos a otros sectores para que no se pierdan ingresos tributarios.

Esta reforma tributaria se aprobará después de que ya en 2023, por estas mismas fechas, el Parlamento de Brasil aprobara otra reforma tributaria en la que elevó el IVA al 27%, algo que esta reforma acaba de incrementar. Este sistema fiscal ahoga a las empresas brasileñas que necesitan casi 2.000 horas al año para prepararse y pagar impuestos (según el Banco Mundial), mientras que la media del resto del mundo es de unas 200 horas. Este tipo de IVA del 28,55% estaría vigente hasta el año 2031 (salvo nueva reforma), y comenzaría a bajar al 26,5% a partir del año 2032, algo para lo que todavía queda mucho tiempo.

A esta subida del IVA hay que sumarle que desde el primer año de su nuevo mandato el Real brasileño, la moneda de Brasil, ha tocado fondo y ha caído a uno de sus puntos más bajos en los últimos 17 años. De esta manera, se ha llegado a un mínimo histórico de 6,5 reales brasileños frente al euro y de 6,21 reales brasileños frente al dólar estadounidense.

Recortes mientras crea 14 ministerios

Aunque pudiera parecer que esta nueva reforma de Lula da Silva es lo más llamativo que ha hecho desde que volvió al Gobierno en 2023, la realidad es que hay un amplio abanico donde elegir a pesar de que su nuevo mandato no ha cumplido ni dos años. Por ejemplo, mientras a su llegada avisó que sus ministros "tendrían que apretarse el cinturón", lo que hizo fue incrementar el número de ministerios en un 60%, pasando de los 23 ministerios que había al finalizar el mandato de Jair Bolsonaro, a 37 ministerios que existen en la actualidad. Es decir, al mismo tiempo que les sube los impuestos a los brasileños, la casta política no sólo no se ve reducida, sino que se hace cada vez más grande.

Por otro lado, a esta subida de los impuestos se le suma que el Gobierno brasileño pretende realizar un recorte de gasto público por valor de casi 12.000 millones de dólares para los años 2025 y 2026. Con lo cual, vemos que mientras para el brasileño de a pie hay recortes de gasto público y subidas de impuestos, para el político próximo a Lula da Silva (el referente de nuestros políticos de Sumar, de Podemos, etc.) hay un mayor número de privilegios.

¿Será nuestra izquierda patria conocedora de lo que está haciendo su querido Lula da Silva con el pueblo brasileño?, ¿o los recortes de gasto público y las subidas de impuestos sólo son malas y "austericidas" cuando las llevan a cabo gobiernos de derechas"? Sea como fuere, la realidad es que este cóctel de medidas puede llegar a tener efectos muy nocivos para Brasil, aunque siempre se le podrá echar la culpa a la herencia recibida por el anterior gobierno de Bolsonaro.