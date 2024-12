Adeslas da la espalda a Muface: "No podemos asumir 80 millones anuales de pérdidas"

El Gobierno continúa poniendo en riesgo el acuerdo de Muface para dar servicio de atención sanitaria a los funcionarios en España. Después de desatar el conflicto con un concurso muy alejado de las demandas de las aseguradoras privadas que prestan el servicio y que señalaban que o se producía una subida sustancial de las primas ofrecidas por paciente, o el servicio sería deficitario, el Gobierno no parece dispuesto a ceder, pese a que sigue siendo la solución más barata para las arcas del Estado.

Las pretensiones de las aseguradoras eran una subida de las primas de al menos el 47%, no para ganar dinero, sino simplemente para no perder con la atención de cada cliente. Sin embargo la revisión del Gobierno no ha superado el 33,5% de subida y en los próximos tres años.

De momento, Adeslas se ha pronunciado y ha decidido rechazar la propuesta y anunciar que no se presentará al nuevo concierto para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios, según ha detallado en un comunicado.

Según destaca, las condiciones del nuevo concierto le generarían unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, casi las mismas que ha registrado entre 2022 y 2024. Y ello pese a que el Gobierno decidió subir la prima media por mutualista un 33,5%.

Adeslas considera que el modelo de Muface es "económicamente insostenible" tras años siendo deficitario. En su opinión, de mantenerse en el concierto "comprometerían la solvencia y el futuro" de la empresa.

La petición de la aseguradora era que el concierto fuera únicamente para dos años y con una subida acumulada de un 34% (24% en 2025 y 10% adicional en 2026). Dado que Adeslas aceptó una subida en las primas del 17,12% en el caso de las mutualidades Mugeju e Isfas, considera que para mantener el equilibrio económico el incremento para 2025 y 2026 solo en Muface debería ser del 47%.

La subida propuesta en el nuevo concierto que se ha sacado a licitación es del 26,62% para 2025 y 2026, que se incrementaría hasta el 33,5% al incluir también ese tercer año. De esta forma, Adeslas considera que existe una diferencia de financiación de 20 puntos porcentuales entre lo que ellos reclaman, ese 47%, y lo que ofrece el Gobierno, un 26,62%.

"Adeslas valora positivamente el esfuerzo presupuestario que la Administración realiza en esta segunda licitación, pero como Muface ya conoce, resulta claramente insuficiente para lograr el objetivo de no tener pérdidas adicionales para este concierto. Estos 20 puntos [porcentuales] de menor financiación representarían para Adeslas unos 80 millones de euros anuales de pérdidas, que no pueden ser asumidas por la compañía", ha explicado la empresa.

La aseguradora participada por CaixaBank y Mutua considera que prolongar el concierto a tres años en lugar de dos, como en la actualidad, ha resultado lesivo, provocando un mayor déficit.

"Con nuestros planteamientos no pretendemos obtener beneficio con este convenio ni perseguimos recuperar las pérdidas en los años pasados, pero tampoco podemos continuar soportando la senda de déficit actual", asegura Adeslas.