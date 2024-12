Madrid, un oasis para la inversión extranjera en el desierto sanchista

El discurso triunfalista del Gobierno en materia económica no se sostiene. Los datos económicos les permiten, en parte, lucir una supuesta bonanza, pero no va más allá del barniz de los mismos, incluso pueden presumir de ella con las revisiones tan extraordinarias que ahora se realizan con la vista en tres años atrás, pero, realmente, dibujan una realidad bien distinta, donde el sistema productivo privado está en retroceso ante el incremento, cada vez más notable, del sector público, que alimenta el gasto para tratar de sostener una economía que por sí misma no puede hacerlo, ya que la política económica aplicada la ha dejado muy maltrecha desde el punto de vista estructural.

Así, la política económica de Sánchez, basada en el gasto público, está incrementando el mismo de manera desorbitada, con una deuda que supera holgadamente los 1,6 billones de euros y se dirige a los 1,7 billones, con la conformación de un déficit estructural en el medio y largo plazo cercano al 5%. Cuando los ingresos dejen de contar con la recaudación extraordinaria de la inflación, el gasto permanecerá y el saldo presupuestario se deteriorará más todavía, aparte de que los entre 15.000 y 30.000 millones de euros -según se calcule el cupo-que perderá la Administración General del Estado con el concierto catalán, aumentarán la presión al déficit con entre uno y dos puntos de PIB adicionales.

Ese incremento de gasto ha hecho que sea, realmente, el que sostiene a la economía española, ayudado por el sector exterior, pero que sólo él no puede mantener toda la actividad productiva, que está ahuyentando el gasto público. Si analizamos los datos, podemos ver cómo el gasto público ha aumentado en más de 12 puntos porcentuales en términos constantes desde el IVTR-2019, antes de la pandemia, mientras que la inversión, en el mismo período, se queda prácticamente igual, y eso sólo lo consigue habiendo revisado extraordinariamente los datos de contabilidad nacional de 2021, que arrastra a toda la serie, porque antes de esa revisión tan excepcional, seguía 1,3 puntos porcentuales por debajo.

Adicionalmente, la inseguridad jurídica generada, los impuestos creados para determinados sectores y la rigidez laboral también generan rechazo entre los inversores extranjeros, como ya dije hace unos meses en Libre Mercado, de manera que la inversión extranjera ha caído en 9.401,15 millones de euros respecto al trimestre anterior. Si analizamos el dato en comparación con la llegada de Sánchez al Gobierno -IITR-2018-, entonces la inversión extranjera es 16.800,68 millones de euros menor que entonces. Y si la caída no es mayor se debe al cambio metodológico que han introducido al contemplar ahora como inversión recibida la financiación intragrupo de las empresas extranjeras con presencia en España. Adicionalmente, llama también la atención la revisión al alza en varios miles de millones de euros de la inversión extranjera recibida en el IITR-2024 respecto al primer dato publicado.

Por mucho que haya un repunte temporal -que sin la nueva metodología y sin la revisión antes citada, no lo hay-, se agrava la comparación con el momento en el que Sánchez llega al Gobierno. Así, si comparamos con el IITR-2018, como antes he comentado, la inversión extranjera recibida es 16.800,68 menor que entonces.

Elaboración propia a partir de los datos de Datainvex

Esto es fruto de la equivocada política económica del Gobierno, que se basa en gasto desmedido, déficit estructural, deuda exponencial, impuestos confiscatorios e intervencionismo económico y empresarial, que genera inseguridad jurídica y ahuyenta la inversión.

Frente a ello, Madrid, en el margen de sus competencias, combate este problema y logra liderar la atracción de inversión extranjera, aunque perjudicada también por toda la que se pierde debido a las políticas equivocadas del Gobierno de la nación.

Así, en el tercer trimestre de 2024 la Comunidad de Madrid recibe 1.932,04 millones de euros de inversión extranjera, lo que representa el 53,6% del total español.

Si nos vamos al acumulado del año, en el primer semestre de 2024, la Comunidad de Madrid recibe casi 17.000 (16.946,12 millones de euros de inversión extranjera, lo que representa el 71,8% del total español). Es decir, en lo que va de año casi 3 de cada 4 euros de la inversión que llega a España recae en la Comunidad de Madrid

Por su parte, en lo que va de 2024, Cataluña recibe un 14,6% del total de la inversión en España, Principado de Asturias un 2,5%, Andalucía un 2%; Valencia un 1,8%; y Aragón un 1,5.

En lo que va de 2024 y respecto al mismo período del año anterior, la inversión extranjera que llega a la Comunidad de Madrid se incrementa un 52,16%, mientras que si quitamos la parte de Madrid, en el resto de España desciende un 19,3.

Por tanto, la política económica del Gobierno nos empobrece, al endeudarnos para sujetar artificialmente la evolución económica, y perjudica a nuestra estructura económica, al expulsar a la inversión y asfixiar el consumo privado. Madrid, en su margen competencial, como también Aragón, que está captando mucha inversión expulsada de Cataluña por las políticas de izquierda e independentistas, o Valencia, mantienen la pujanza en el margen de sus competencias, pero el deterioro que está produciendo la política de Sánchez es enorme para la economía. Ésos son los resultados de la equivocada política económica del Gobierno.

Muy feliz Año Nuevo, 2025, a todos los lectores de Libertad Digital.