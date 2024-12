Miedo entre los altos funcionarios a que DKV también rechace la oferta del Gobierno

Los funcionarios pertenecientes al sistema de atención sanitaria privado Muface terminarán el año 2024 sin haber encontrado ningún tipo de solución al problema que llevan arrastrando meses porque el Gobierno no ha ofrecido a las aseguradoras las subidas de las primas que pedían.

Faltando sólo un mes para que finalice el contrato de las aseguradoras con Muface, el pasado viernes 27 pudimos conocer que Adeslas, que cubre casi al 50% de los mutualistas en aseguradoras, daba la espalda a Muface (tal y como contamos en Libre Mercado) ya que de seguir así perderían 80 millones de euros al año, y hoy hemos conocido, según informan desde El Mundo, como DKV, que cubre casi a otro 20% de los mutualistas (más los funcionarios en el extranjero), habría rechazado las nuevas condiciones del Gobierno, dejando en una situación muy crítica a los funcionarios que actualmente usan sus servicios.

Es por esto por lo que la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), que representa a la práctica totalidad de los funcionarios públicos de mayor rango, ha salido al encuentro y ha emitido un comunicado en la red social X (Twitter) expresando su preocupación por la situación que aún no se ha resuelto, aquí lo podemos ver:

🔴Ante las noticias aparecidas en medios de comunicación: 👉FEDECA muestra su preocupación ante la no aceptación de las nuevas condiciones de dos de las aseguradoras de MUFACE. 👉FEDECA le exige al Gobierno que actúe con verdadera eficacia, diligencia y voluntad política pic.twitter.com/E08OlWsoDk — Fedeca (@FedecaCentral) December 30, 2024

Como vemos, FEDECA se muestra "sumamente preocupada ante la posibilidad de que la segunda licitación se quede nuevamente desierta", poniendo ya en una situación aún más grave a todos los funcionarios que disfrutan en la actualidad de una sanidad privada, ya que los servicios que estas aseguradoras prestan hoy en día se darán por finalizados el 31 de enero de 2025, si es que finalmente no hay acuerdo. Esta incertidumbre ya estaría causando problemas de asistencia para los funcionarios adscritos a este régimen, según informan desde FEDECA y como ya mencionamos en Libre Mercado.

FEDECA también "avisa al Gobierno de que es su obligación conseguir una licitación exitosa" para asegurar la viabilidad de Muface, y que "de no llegarse a un acuerdo esto supondría una avalancha de funcionarios hacia la sanidad pública, siendo las Comunidades Autónomas las que padecerían y lidiarían con las consecuencias". En FEDECA parecen ser conscientes, al contrario que la ministra Mónica García, de que la sanidad pública no puede absorber de golpe a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, ya que dicha sanidad pública "no dispone ni de margen de tiempo ni de recursos, lo que provocaría un grave deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria tanto para los empleados públicos como para el global de la ciudadanía", tal y como expresan ellos mismos en su comunicado.

Por último, la federación termina su comunicado "exigiendo al Gobierno que actúe con verdadera eficacia, diligencia y con voluntad política para alcanzar la renovación del concierto de Muface, resolviendo así la situación de incertidumbre que viven los ya mencionados 1,5 millones de funcionarios y sus familiares."

Este comunicado del sindicato que agrupa a los funcionarios de más alto nivel de la Administración Pública es un auténtico "jarro de agua fría" para los intereses del Ministerio de Sanidad de Mónica García, que busca desde hace tiempo acabar con Muface y que asegura que cada vez más funcionarios prefieren hacer uso de la sanidad pública que de la sanidad privada, algo que no parecen compartir desde FEDECA.

En definitiva, sea como sea el tiempo sigue corriendo en contra no sólo de los funcionarios adscritos al sistema de Muface, sino también de la sanidad pública que sufriría de forma muy severa el traspaso de mas de 1,5 millones de personas desde la sanidad privada a la pública, siendo que la sanidad pública cada vez está peor a pesar de que los progresistas llevan ya seis años en el poder. En manos del Gobierno está o bien incrementarle las primas aún más a las aseguradoras, o arriesgarse a que la sanidad pública colapse todavía más.