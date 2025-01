Las gasolineras de autoservicio llegan a Argentina gracias a Milei

Argentina sigue dando que hablar prácticamente cada día y no es para menos, pues su salida progresiva de la pobreza y su ambición para volver a la senda de la prosperidad se ha dejado notar mucho desde la llegada de Javier Milei al poder. Una de las últimas novedades en la República Argentina es que se están llevando a cabo pruebas piloto para instalar gasolineras de autoservicio en distintas partes del país.

Esta medida, que fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, a principios de diciembre de 2024, ya se está dejando ver en algunas partes de Argentina, como son las estaciones de servicio de YPF y Shell en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y en Mendoza. A pesar de que aún no se ha publicado la resolución que regulará el autoservicio de gasolina, algunas empresas como las ya mencionadas han pedido una excepción para poder llevar a cabo las pruebas piloto.

En estos dos vídeos podemos ver como los argentinos ya se empiezan a familiarizar con las gasolineras de autoservicio:

⛽🇦🇷 Querés que te atienda un playero? Esperas

Querés autoservicio? Tenés la opción

https://t.co/ervONbA4ru https://t.co/nkiL4COm2e pic.twitter.com/wNBtkTrNOo — Cristian Geo🛢️🇦🇷⚒️ (@CristianGeo7) January 25, 2025

Como se puede ver, el sistema es muy sencillo: En primer lugar, se escoge el combustible y el surtidor, se escoge si se quiere repostar en "cantidad por litros" o en "cantidad por pesos", y finalmente se elige si se quiere pagar con tarjeta de crédito o de débito.

No deja de ser llamativo que aún no existiera la posibilidad en Argentina de tener estaciones de autoservicio para poder servirse gasolina o diésel en cualquier momento del día y en cualquier día. En otros países del entorno de Argentina, como son Chile, Brasil o Colombia existe una especie de sistema híbrido donde las gasolineras ofrecen el autoservicio y el servicio normal. No se descarta que en Argentina se tome el mismo camino que en estos países.

Sin embargo, no será nada fácil extender estas estaciones de autoservicio a todo el país, ya que en algunas provincias está prohibido este tipo de servicio, por lo que antes se deberá llevar a cabo una negociación entre las petroleras y el Gobierno acerca de la implementación de estas gasolineras de autoservicio.

Otra cuestión importante en relación con este tipo de estaciones de autoservicio tiene que ver con los descuentos que ofrecen a sus clientes, algo que las petroleras aún estaban tratando de ver como implementar. Sea como sea, lo que está claro es que, si esta medida sale adelante y se extiende su implementación, el ahorro para el bolsillo de los argentinos se hará más que evidente.

La puesta en marcha de esta política nos puede mostrar dos reflexiones bien distintas. La primera tiene que ver con el atraso en el que Argentina sigue inmersa por culpa de los distintos gobiernos kirchneristas de corte peronista, que no sólo es que no se les ocurriese implementar antes este tipo de estaciones de autoservicio, sino que lo mejor que se les ocurrió fue establecer regulaciones para prohibir su funcionamiento en distintas provincias de Argentina.

La segunda reflexión tiene que ver con el cambio radical para Argentina que supone la Administración Milei, pues vemos que no solamente tienen que luchar contra la fatídica herencia económica que les dejó el anterior gobierno de Alberto Fernández, sino que también tiene que combatir contra toda la legislación que no sólo no aporta nada a la población, sino que la empobrece.

En definitiva, la República Argentina sigue dando pasos cada vez más firmes para salir no sólo de la pobreza, sino de la mentalidad empobrecedora que la izquierda se ha encargado durante años de construir en la población. Una izquierda que no sólo no permitía llevar a cabo medidas que favorecían la actividad económica, sino que las prohibía por ley. Afortunadamente, esta es una tendencia que está cambiando desde hace un año.