Sumar, contra Asisa y Adeslas: pide su comparecencia en el Congreso por Muface

La diputada de Sumar, Alda Recas, en un comunicado ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Sanidad de "un representante de Asisa, DKV y Adeslas" por la intención de las principales aseguradoras de "no renovar el concierto con Muface".

Muface comunicó este sábado que queda sin efecto el plazo que acababa el lunes 27 para la presentación de las ofertas para el concierto de la asistencia sanitaria. A su vez anunció que se ha "iniciado el proceso para modificar las condiciones de la segunda licitación", según informan desde EFE.

👉 Por qué las aseguradoras ya no quieren atender a Muface?

🏥 Ya no es rentable porque cada vez más cronicidad , más edad?

📢Pedimos la comparecencia de Asisa y Adeslas en el Congreso para que nos den explicaciones a todos los madrileños y a todos los españoles. pic.twitter.com/6qiieTjTJC — Alda Recas (@aldarecas) January 27, 2025

Desde el partido de Yolanda Díaz exigen esta comparecencia por los argumentos económicos de las aseguradoras que no consideran "sostenibles" estos acuerdos y alegan pérdidas económicas.

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha señalado que también exigirán su comparecencia en la Asamblea de Madrid. "Ya que parece que las aseguradoras van a imponer las condiciones de todas maneras, que vengan a la Asamblea de Madrid para poder contarlo", ha señalado Bergerot. A continuación, añadió que "plegarse a las aseguradoras a la primera de cambio no es valiente".

En la sesión de la Diputación de la Cámara Baja del 22 de enero la Diputada de Sumar Aina Vidal también cargó contra las aseguradoras para defender al Gobierno." No es el Gobierno quien debilita a Muface, son las aseguradoras, que no quieren atender a los trabajadores mayores porque no les salen rentables" aseguró la diputada.

4.478 millones de euros y la negativa de Adeslas

Adeslas publicó un comunicado el 2 de enero (casi un mes antes de la finalización del plazo) en el que más allá de "imponer sus condiciones" se mostraban "a favor del modelo sanitario del mutualismo" aunque cargaban contra la Administración alegando que ellos habían informado con tiempo de su posición "con el propósito de que pudiera adoptar con antelación suficiente las medidas necesarias para ordenar un tema de tanta relevancia". Además, en otro comunicado publicado el sábado pasado reconocieron que se habían realizado "avances significativos en la negociación" y que se plantearían reconsiderar su posición actual si esos avances "se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración", según EFE.

Adeslas rechazó la propuesta del Gobierno alegando que el aumento de la subida de la prima del 33,5% (4.478 millones de euros) no era suficiente y está previsto que Óscar López comparezca el miércoles 29 en el Senado para informar de la situación en la que se encuentra asistencia sanitaria de Muface.

Atacar a las aseguradoras y amenazar su estabilidad económica puede acabar con el concierto de Muface y ,aunque la ministra de Sanidad califica el sistema público como el "más eficiente", el Ceo de Sanitas calificó de "malísima noticia" que 1,5 millones de personas generen un aumento en las listas de espera con la disolución de Muface.