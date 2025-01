Mónica García dice que la muerte de Muface es beneficiosa para los funcionarios: "Es anacrónico e ineficiente"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dado por hecho el fin del convenio de Muface con las aseguradoras privadas para ofrecer un seguro de salud a los funcionarios del Estado y ha cargado contra contra el sistema afirmando que es "anacrónico e ineficiente", al contrario, a su juicio, que el sistema público, que es el "más eficiente" de todos. Por ello, según ha destacado, es beneficioso para los funcionarios que se acabe el sistema publico-privado y que los mutualistas recalen en el sistema nacional de salud, por lo que la pregunta debería ser que "cuándo" se hace ese trasvase de los mutualistas al sistema público.

"Ha llegado un punto en el que no hay que hablar de Muface sí o Muface no, sino de cuándo se hace ese traspaso de los mutualistas de los pacientes y funcionarios al sistema nacional de salud mientras se refuerza", ha espetado la dirigente de Sumar en una entrevista a Radio Nacional Española (RNE) en la que ha atacado a las aseguradoras por, a su juicio, "abandonar" a los mutualistas porque "no les sale rentable".

En este sentido, ha cargado contra las aseguradoras privadas que no han aceptado el convenio propuesto por el Gobierno porque, según ha dicho, "han hecho cuentas, han visto que los funcionarios de Muface son mayores y que les ha aumentado la siniestralidad; y han visto que no les renta, por eso han abandonado a sus mutualistas". Así, ha achacado toda la responsabilidad del fin del convenio de Muface a las aseguradoras poniendo en valor "el gran trabajo" del Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López.

Sanidad Pública "eficiente"

"El tema Muface avcabará como quieran las aseguradoras que acabe porque son las aseguradoras las que, haciendo números, han decidido que las personas los mutualistas no le son rentables", ha subrayado la líder de Más Madrid, que ha defendido que la Sanidad Pública es "el sistema más eficiente" de todos y que, por ello, cree que sería beneficioso que los mutualistas fuesen recogidos por el Estado y que el sistema público sea reforzado con las prestaciones destinadas a Muface.

En este marco, ha inculpado a las aseguradoras privadas por tener ánimo de lucro, que, según ella, es lo que les hace "expulsar a los mutualistas" a sabiendas de que "su negocio está en los seguros privados" y no en un "subsistema dentro de un sistema anacrónico que no es especialmente eficiente", por lo que ha mostrado confianza en que el sistema nacional de salud pueda acogerlos sin problemas. "No porque te venga un 2% de población van a aumentar las listas de espera", ha asegurado.

En la misma línea, aunque ha mantenido que el sistema tiene la capacidad necesaria para acoger a los mutualistas, ha insistido en la necesidad de reforzar la atención primaria del mismo, avanzar en la digitalización del sistema sanitario y en reforzar la transparencia en las listas de espera para identificar el problema. Problemas a los que se incluye la falta de médicos, algo que a su juicio no ocurre porque su retribución sea baja y estos se vayan a otro país.