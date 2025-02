Los últimos bulos de La Sexta Xplica sobre las pensiones

Otra semana más, volvemos a traer a algunos de nuestros tertulianos progres más ilustres a "Érase una vez un tertuliano progre", y esta vez lo hacemos con especial fuerza, pues el último programa de La Sexta Xplica ha dado mucho que hablar. Como decimos, el sábado pasado se volvió a tocar el tema de las pensiones en el programa presentado por José Yelamo y, en esta ocasión, se dijeron cosas que están ubicadas entre el error y la manipulación.

Las protagonistas de hoy son dos viejas conocidas de esta sección: Afra Blanco, activista y sindicalista de UGT, y María del Mar Jiménez, portavoz de Las Kellys de Madrid. Ambas hicieron unas afirmaciones en cuanto a la "hucha de las pensiones" sobre las que vamos a tratar de poner un poco de luz.

En el caso de María del Mar, empezó diciendo que "sí que existe la hucha de las pensiones", al tiempo que afirmó que el dinero de la hucha de las pensiones se habría usado para pagar el rescate bancario a las cajas de ahorros del año 2012. Este argumento no es nuevo y se lleva repitiendo desde hace años, aunque sigue siendo igual de falso que entonces, y para ello tan sólo debemos ver la siguiente tabla de los PGE de 2023:

Como se puede ver, desde el año 2011 la Seguridad Social registró un déficit que cada vez se ha ido haciendo más grande. Es decir, los gastos cada vez han ido superando por más a los ingresos, de manera que el dinero que había en la hucha de las pensiones se ha gastado en pagar pensiones. El dinero para pagar el rescate bancario provino del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Por otro lado, Afra Blanco fue más lejos y dijo que la Seguridad Social había cerrado con un superávit de más de 9.000 millones de euros en 2024 y que las transferencias del Estado a la Seguridad Social son para pagar "gastos impropios" del sistema como las pensiones no contributivas, mientras le pedía a su interlocutor que "fuera un poco conocedor de la situación" a la hora de hablar de este tema.

No hay "hucha de las pensiones"

La realidad es que la Seguridad Social no puede cerrar con ningún tipo de superávit ya que los gastos para pagar las pensiones contributivas son superiores a los ingresos por cotizaciones sociales. Si los gastos son de 204.062 millones de euros, y los ingresos de 167.555 millones de euros, ¿cómo se va a cerrar con superávit de 9.000 millones de euros?

En cuanto a las transferencias de las que habla Afra Blanco, y de acuerdo con Fedea, en el año 2024 el Estado hizo una transferencia de 54.005 millones de euros a la Seguridad Social para, según Afra Blanco, cubrir "gastos impropios" como las pensiones no contributivas, que tuvieron un coste de 3.444 millones de euros. ¿Qué ocurre entonces con los 50.000 millones de euros restantes?, ¿qué vienen a cubrir?

Lo que vienen a cubrir, como ya hemos sostenido, son el coste de las prestaciones contributivas, ya que los ingresos fueron de 167.555 millones de euros por 204.062 millones de coste que tuvieron las prestaciones contributivas.

Así pues, vemos que el sábado asistimos a un ejercicio de manipulación y/o errores de peso a la hora de hablar de un tema tan delicado como son las pensiones en nuestro país. En el caso de María del Mar Jiménez, lo más probable es que se trate de un caso de ignorancia, algo que no es criticable en sí mismo aunque no se debería pontificar en televisión sin conocer un tema. Sin embargo, en el caso de Afra Blanco es difícil que no se trate más de manipulación que de un error.

Resulta llamativo que un programa y una cadena de televisión que se jactan de "luchar contra los bulos" y que no dudan en señalar a todo el mundo menos a ellos, puedan llegar a emitir tantos bulos en tan poco tiempo y de una manera tan desacomplejada.