¿Se deben incluir los bizums recibidos en la declaración de la Renta?

Bizum se ha consolidado como un método de pago más en la vida de los españoles y, según datos de la compañía, en el año 2023 se registraron más de 2,5 millones de operaciones diarias. En total, el número de operaciones fue de 940 millones y se enviaron más de 51.000 millones de euros.

Al ser una herramienta tan empleada por los españoles, desde la web de BBVA explican si hay que dar cuenta a Hacienda de las que cantidades que se mueven en ella. Lo primero es distinguir entre "el cobro de Bizum por particulares y el cobro de Bizum por personas físicas por su actividad profesional o el cobro por personas jurídicas" señalan.

Particulares

Bizum suele emplearse para transacciones del día a día por lo que lo normal es no declarar los pequeños ingresos que se reciben. "La mayoría de las veces los pagos de Bizum que recibes obedecen a que has adelantado dinero para simplificar un pago colectivo y los participantes de ese pago colectivo te ingresan las pequeñas cantidades del dinero que les corresponde", señalan desde BBVA.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si la cantidad de dinero recibido supera los 10.000€, los bizums se deberán incluir en la Declaración de la Renta. Si la suma total de los bizums no supera esa cantidad no será necesario declarar.

En caso de no declarar cuando se supere esa cantidad "las sanciones pueden oscilar entre los 600 euros y el 50% de la cantidad enviada".

Autónomos

Si tus clientes han utilizado Bizum como una herramienta para realizar los pagos por tus servicios sí que se debe incluir en la declaración de la renta –al igual que los ingresos recibidos de cualquier otra forma—. En el caso de los pagadores, aunque no estén obligados, pueden declarar los bizums "si existe la posibilidad de deducir esos gastos".

De igual manera, los autónomos no tienen que declarar los bizums esporádicos que no estén ligados a su actividad profesional. Es decir, pueden usar bizum como cualquier otro particular. Desde BBVA advierten que para que no haya confusiones a la hora de declarar es recomendable que los autónomos tengan dos números de teléfono para poder contar con dos cuentas de bizum diferentes y distinguir así los bizums recibidos como particular y como autónomo.

Por último, aquellas personas que reciban el pago de la renta mensual de una vivienda o inmueble deberán incluir los pagos en su declaración de IRPF "como rendimientos de capital inmobiliario".