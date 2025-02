María Jesús Montero le amarga la subida del SMI a Yolanda Díaz. Tal y como confirmó la propia ministra de Trabajo hace unos días, el Gobierno forzará a las empresas a elevar este sueldo mínimo artificial en 50 euros al mes ya este año.

Por tanto, el SMI se situará en 1.184 euros mensuales en 14 pagas desde los 1.134 euros actuales. Se trata de un aumento del 4,4% con respecto a 2024, y que tendrá efecto retroactivo desde enero. Yolanda Díaz ha llegado a asegurar que esos 50 euros al mes servirán "para que una familia pueda alimentarse mejor", por ejemplo, "comprando pescado", lo que no podría estar más lejos de la realidad.

Sin embargo, a pesar de la euforia de la líder de Sumar, un desencuentro con la responsable de Hacienda está aguando la celebración. Y es que, si María Jesús Montero decide no subir el mínimo exento del IRPF, las arcas estatales se llevarán más del 40% de la subida que recibirán los trabajadores vía IRPF, algo en lo que Yolanda Díaz no está de acuerdo, no porque a la ministra de Trabajo no le gusten los impuestos, sino porque ensombrece su medida.

En concreto, como ya publicó Libre Mercado, la negativa de Hacienda a aplicar este alivio fiscal supondría que (exceptuando en la Comunidad de Madrid y la de Valencia, que sería ligeramente menor), el fisco se comería más de 300 euros de la subida del SMI, que son 700 euros anuales. Actualmente, solo están libres de tributación por IRPF los primeros 15.876 euros (el SMI de 2024) y el nuevo SMI pasaría a ser de 16.576 euros anuales.

Enfrentamiento con Yolanda Díaz

Preguntados por este asunto la semana pasada, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraban que todavía no tienen claro lo que van a hacer con el IRPF del SMI. "Veremos" afirmaban. El año pasado, finalmente, lo acabaron subiendo, con polémica incluida, aunque no se mostraron tan reticentes como ahora.

Más reacia a aliviar a los trabajadores que cobrarán el nuevo SMI se ha mostrado este lunes la propia María Jesús Montero, en una entrevista en Espejo Público. "La política es compleja, como ustedes ven, en el día a día, y por tanto, cuando llevemos al Consejo de Ministros la subida del SMI, que aún no se ha discutido en ese marco, tendremos que tomar otras medidas que iremos comunicando, sabiendo que es fundamental que las arcas públicas permitan que todos los ciudadanos tengan ese colchón de seguridad, que creo que es la redistribución de riqueza más importante que podemos hacer" señaló en una oda a los impuestos.

La ministra de Hacienda siguió promocionando las bondades de cobrar impuestos y mandó un recado a Yolanda Díaz tachando de "populista" su discurso. "Me parece muy importante hacer pedagogía fiscal. Es decir, todo no se resuelve con una bajada de impuestos, todo lo contrario. Es importante que los ciudadanos sepan que la contribución a través de su fiscalidad es lo que permite fortalecer la democracia, sobre todo, combatir la desigualdad. Y en este momento, existen todavía cotas de desigualdad que tenemos que combatir, con una política de los servicios públicos que permita que todo el mundo esté tranquilo y esté seguro para que, cuando llegue a la enfermedad, realmente, van a tener toda la tecnología a su disposición. Pero hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada" señaló.

Susana Griso preguntó a la responsable de Hacienda si estaba llamando populista a Yolanda Díaz, y Montero, sin contestar directamente a la pregunta, recomendó a la ministra de Trabajo que "hiciera hincapié en la pedagogía fiscal, porque ese planteamiento (el de Díaz) se puede ver muchas veces en que se demoniza que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos, y creo que todas y todos tenemos que contribuir a ese debate, sobre todo desde un Gobierno de izquierda y desde formaciones políticas que son progresistas" añadió.