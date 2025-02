El empobrecimiento de España continúa

La inflación en enero se sitúa en el 3% interanual, según el indicador adelantado, acelerándose 2 décimas respecto al dato de diciembre. La subyacente se sitúa en el 2,4% interanual, que sigue mostrando mucha resistencia a la baja, y el IPC armonizado con la UE en el 2,9% interanual, que es el homogéneo con el resto de la UE y sobre el que se basa el BCE como indicador de precios. Mensualmente, el IPC crece un 0,2%. Es decir, la inflación repunta, no sólo por aceleración del dato interanual, que por comparación podría crecer debido a efecto estadístico, sino que se produce un crecimiento de la inflación mensual, cosa que ya sucedía en octubre, noviembre y diciembre, de manera que estamos asistiendo a una tendencia de nuevo ascendente de los precios. El dato definitivo, dentro de unos días, lo confirmará, pero el adelantado es inequívoco al respecto.

Lo grave es que estos ritmos de crecimiento de inflación se producen sobre niveles de precios muy elevados alcanzados en los meses anteriores, con lo que sigue mermando el poder adquisitivo de los agentes económicos. La acumulación del deterioro de dicho poder adquisitivo es intenso y los agentes económicos han ido gastando sus ahorros y ajustando su cesta de la compra. Es cierto que la rebaja de tipos puede dejarles algo de renta disponible si tienen financiación a tipo variable y se la revisan, pero esa mayor laxitud en tipos puede traducirse en un repunte mayor de la inflación, que es preocupante. Por eso, es preocupante que el BCE haya emprendido esa senda de bajada de tipos que puede resucitar la tensión inflacionista y provocar un nuevo rebrote. Se equivocaron en la reacción a la inflación y esperemos que no se equivoquen al flexibilizar antes de tiempo la política monetaria. Hoy se prevé una nueva bajada de 25 puntos básicos.

Todo ello, hace que desde que gobierna Sánchez la inflación haya subido un 20,34%, mientras que la subyacente, durante su mandato, lo haya hecho un 17,39%.

La contención que hubo de la inflación llegó muy tarde y duró poco, pues vuelve a acelerarse, al haberse producido durante tantos meses una merma en la renta disponible a los agentes económicos, que se empobrecen, especialmente las familias, afrontando, con los ahorros generados durante la pandemia ya gastados, un horizonte muy difícil, en el que la mitad de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes, mientras el Gobierno los sigue endeudando y asfixiando con impuestos, con más de ochenta subidas, con un nuevo incremento de impuestos aprobado y otro que no ha salido adelante pero que quería aprobar, como el de los seguros de salud.

Además, la preocupante evolución del crecimiento económico, basado en el gasto público (que ha expulsado a la inversión), ha tensado los precios al alza durante mucho tiempo, con riesgo de rebrote inflacionista para finales de año.

Por otra parte, cuando se desaceleró, no se debió al Gobierno, ni al actual ni a ninguno, porque la inflación es un fenómeno monetario y, por tanto, depende de la cantidad de dinero que haya en el sistema. Lo que sí que puede hacer un gobierno, como el de Sánchez, es dificultar la transmisión de la política monetaria incrementando el gasto público, que ha hecho que sea necesaria una mayor intensidad y duración de dicha contracción monetaria, pero no baja gracias al Gobierno, sino que cuando baja es a pesar del Gobierno, que con su política de gasto público desmedido introduce elementos que pueden retrasar la adecuada transmisión de la política monetaria, como digo, enquistando el problema y provocando mayores esfuerzos por parte del banco emisor para poder controlarla, que puede provocar que repunte, como en los últimos meses. Si del Gobierno dependiera el Banco Central, probablemente tendríamos la moneda devaluada varias veces y la inflación creciendo de manera intensa, porque habrían provocado una expansión monetaria imprimiendo dinero. Afortunadamente, no está en sus manos.

La inflación repunta y el resto de indicadores, donde sí que influye decisivamente la política económica del Gobierno, son malos, pese a su apariencia de corto plazo. Ese trampantojo, sin embargo, esconde un deterioro estructural profundo, con un empobrecimiento de la economía española, tal y como demuestra el PIB per cápita; con un gasto desbordante, de manera que para cubrirlo ya no saben qué más impuesto subir y crear, entre la demagogia, la envidia y la ineficiencia de sus propuestas; con un déficit estructural creciente; y con una deuda exponencial.

Como ya he dicho en otros artículos, el crecimiento es insano; el déficit estructural se consolida; la deuda se dispara; la confiscación aumenta; el intervencionismo crece y la inseguridad jurídica cae, mientras la economía española ve pasar las oportunidades de realizar grandes reformas, que son las que necesita para crecer de manera sostenible y no de forma sostenida con un gasto público dañino.