Junts vuelve a meter el dedo en el ojo a Sánchez, esta vez por las nucleares: "No es de fiar"

El Congreso de los Diputados acogió este martes un debate sobre la extensión de la vida de las centrales nucleares que el PSOE utilizó para volver a defender el cierre, apoyado por sus socios de izquierda que en algún caso utilizaron argumentos sonrojantes sobre este tipo de tecnología y su papel en España.

El diputado del PP Guillermo Mariscal fue el encargado de defender la Proposición No de Ley de los populares que reclamaba la extensión de la vida de los siete reactores españoles preguntándose por qué el PSOE quiere cerrar una tecnología que "produce energía de forma continua y segura" y que si sigue disponible nos hará más "libres y menos dependientes". "No hay razones económicas ni de sostenibilidad" para el cierre, dijo el popular que avisó de lo "dañina" de la "obsesión" antinuclear del PSOE y del "error monumental" y "suicidio energético" que supone. "No vamos a rendirnos", dijo prometiendo que seguirán batallando contra el cierre esta legislatura y "cambiarán las tornas" si llegan al poder.

Vox, el otro partido que apoyaba los objetivos de la PNL, señaló que "es de sentido común" defender la nuclear si se defienden "los intereses nacionales de España". "Sólo unos ecopsicópatas", de "esa pléyade a favor de las teorías ecofanáticas", pueden renunciar a ella, afirmó.

Partidos como Sumar, Podemos o BNG anunciaron su voto en contra. El PP "se apunta a un bombardeo, aunque sea nuclear", dijo el diputado gallego Néstor Rego que tachó de "retrógrada esta energía y negó que sea limpia y segura por sus, dijo, "riesgos potenciales catastróficos". Desde Podemos, Javier Sánchez negó que fuera "neutra" en carbono o barata y cargó contra las empresas, en la misma línea que Sumar, que acusó al PP de proyectar un "rescate" a las centrales actuando como "correa de transmisión de los intereses económicos". Bildu atacó a esta industria en la misma línea y el PNV habló de un debate "superado", defendiendo el desarrollo de las tecnologías renovables.

Aviso de Junts

Frente a estos argumentos más o menos previsibles, el interés se centraba este martes en la posición de los nacionalistas catalanes y particularmente de Junts, por el papel esencial que la nuclear juega y seguirá jugando en Cataluña, donde están en marcha tres reactores, los dos de Ascó y el de Vandellós. La diputada de Junts, Pilar Calvo, no aclaró el sentido de su voto pero incidió en lo fundamental que es esta tecnología para su región: "uno de cada dos catalanes consume electricidad de origen nuclear". Tras lamentar que esa dependencia se produce porque "las renovables no han cubierto el aumento de demanda", se preguntó si "alguien nos puede garantizar que en tan pocos años tengamos la garantía para poder prescindir" de los reactores. "Nos las tiene que dar el Gobierno del PSOE, que en otras ocasiones hemos podido ver que no es de fiar", dijo.

"Que conste que no estamos a favor de perpetuarla", señaló la nacionalista, que insistió en que para Cataluña hay pocas opciones. Si cierran, apuntó, pasarán a "depender de Francia" y su energía nuclear, "o de Aragón", lamentando esto "no nos acerca a la soberanía energética". "Para salir del callejón necesitamos renovables y estamos muy lejos de cumplir los objetivos", dijo señalando que el cierre nuclear "está relacionado con el desarrollo del almacenamiento y el Gobierno no se ha puesto ni las baterías ni las pilas". "Ha puesto contra las cuerdas a los catalanes: no estamos para debates simplistas sino para reconocer que no podemos prescindir" de ella "sin asumir riesgos", consideró.

Desde ERC, mientras, defendieron que "el cierre nuclear debe hacerse, pero debe hacerse bien", refiriéndose a los trabajadores y quejándose de que en la PNL del PP "no se mencione el territorio que más lo va a sufrir, el nuestro". "No defendemos un cierre improvisado que ponga en riesgo el territorio: queremos replantear el calendario para que exista una garantía real hacia las renovables", dijo dejando claro en cualquier caso su rechazo del texto de los populares.

Entre tanto, por parte del PSOE no hubo sorpresas: la diputada socialista Isabel María Pérez Ortiz cargó toda la culpa en las empresas, que "no recurrieron el acuerdo de cierre ni han pedido oficialmente continuar abiertas". También alegó que "ni son baratas ni limpias", en alusión a los residuos, y justificó el calendario alegando que "todas cierran con más de 40 años" sin referirse a que centrales idénticas están siendo autorizadas para funcionar el doble. Sobre los impuestos, echaron balones fuera acusando al PP de ser quien creó algunos de ellos y recordando las escotasas que pagan en algunos territorios populares y el fiasco de la promesa de reabrir Garoña. Su gobierno, alegó, "trae empresas de futuro" con "proyectos renovables" con un suministro "garantizado", sin mencionar el papel que tendrá el gas. Del PP, dijo que se ha alineado "una vez más con los intereses privados".