España, que según los expertos llegó a producir 13.300 millones de metros cúbicos de gas natural en el último siglo, sigue albergando a día de hoy albergando dos yacimientos de gas que sobreviven a la ley que prohibió su exploración y la autorización de nuevas concesiones. Uno de ellos se ubica en La Rioja y fue el hallazgo más reciente antes de que vetara su búsqueda: el denominado yacimiento de Viura se descubrió en 2010 y desde entonces ha producido varios cientos de millones de metros cúbicos de gas. Sus propietarios quieren ahora aumentar esa cifra y acaban de recibir la autorización para abrir un nuevo pozo.

El Ministerio de Transición Ecológica aprobó el pasado mes de febrero la autorización "a los titulares de la concesión de explotación Viura a la ejecución del sondeo Viura-3A", un "sondeo de desarrollo del plan de explotación", ubicado en el término municipal de Hornos de Moncalvillo. Con la perforación de este sondeo, continuaba la autorización, "se pretende avanzar en el cumplimiento del plan de desarrollo de la concesión Viura, que prevé incrementar la producción de hidrocarburos del Yacimiento Viura y alcanzar un caudal diario de producción de gas natural de un millón de metros cúbicos en 2025".

La autorización del Ministerio a pesar de la Ley de Cambio Climático, que prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, se debe a que la concesión de explotación de Viura es anterior a la aprobación de la ley, en 2021. Como recuerdan fuentes del sector, en España "no está prohibido producir": la ley no tiene carácter retroactivo así que los permisos de exploración y concesiones de explotación vigentes no se ven afectados. Por ello, este yacimiento superviviente de las décadas en que España trató de encontrar y explotar gas natural y petróleo puede seguir produciendo e intentar extraer un mayor volumen de gas.

Perforación del pozo Viura-1B en agosto de 2024 | Jorge Navarro

El campo de gas Viura está operado por la empresa de origen estadounidense Heyco Energy Iberia, propietaria de la concesión junto a Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi y Oil and Gas Skills. Tienen por ahora dos pozos productores, Viura-1ST3 y Viura-1B , además del pozo inyector de agua Viura-3ST1, y ahora buscan contar con un total de cuatro: en marzo de 2024 obtuvieron la autorización para perforar el pozo Viura 3-B al que se sumaría la autorización de este año para el nuevo pozo Viura-3A.

La perforación del pozo está prevista para la segunda mitad de 2025 y se estima que los trabajos se efectúen en dos o tres meses. El yacimiento cuenta con unos 2500 millones de metros cúbicos de gas natural, según estimaciones de la compañía.

Junto a Viura, aún existe en España otro punto donde se extrae gas por los métodos convencionales: el yacimiento de El Romeral, en Sevilla, que alimenta la planta de generación eléctrica Romeral y otras industrias anexas. Según señala la operadora, Tarba, cuentan hoy por hoy con tres pozos en producción pero "se estima la existencia de otras localizaciones para futuros pozos aún no perforados, susceptibles de ser aprovechados".

Hace unas décadas, la producción española llegó a ser mucho mayor, con los yacimientos en activo de Castillo, en Álava; Jaca-Serrablo, en Huesca, y los de Gaviota y Albatros, en el mar Cantábrico, que fueron reconvertidos en almacenamientos estratégicos de gas.

Según el sector, España tendría potencial para producir mucho más gas utilizando la técnica de facturación hidráulica o fracking, la que ha permitido a Estados Unidos convertirse en el mayor productor de gas natural del mundo pero que en España está prohibida, como en otros países de Europa.

Un informe de la consultora Gessal de 2013 estimó los recursos de gas no convencional en España de 2000 BCM (BCM=mil millones de metros cúbicos de gas), mientras que otro elaborado por el Colegio de Ingenieros de Minas del Centro apuntó a unos 1300 BCM. Sobre uno de los posibles yacimientos, la cuenca vasco cantábrica, otro estudio estimó el potencial en 226 BCM pero el movimiento antifracking impidió que se efectuaran los intentos de explorarlos hace una década.