Máxima preocupación en el sector del vino español por los aranceles de Trump: "Nos sacaría de EEUU"

La política arancelaria del presidente de los Estados Unidos Donald Trump sigue siendo un quebradero de cabeza para los empresarios nacionales y ahora estos aranceles apuntan a los productores de vino tras la reciente "amenaza" de Trump de imponer un arancel del 200% al vino y a otras bebidas alcohólicas de la Unión Europea. Esto ha dicho en su perfil de la red social "Truth" este mismo jueves.

Ante esta posible situación, las bodegas españolas han avisado del gran impacto negativo que tendría sobre sus negocios, ya que Estados Unidos representa un mercado importante para ellos.

En una nota de prensa emitida este jueves, las bodegas españolas integradas en el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV), al que también pertenece la Federación Española del Vino (FEV), han exigido que se mantenga al vino fuera del actual conflicto comercial entre la UE y EE.UU.

De esta forma la patronal europea señala que el comercio de vino entre la Unión Europea y Estados Unidos es fundamental para la sostenibilidad del sector vitivinícola en ambos lados del Atlántico y que debe ser protegido y promovido. "Las represalias arancelarias generan incertidumbre económica, provocan despidos, retrasan inversiones y aumentan los precios a lo largo de toda la cadena de suministro y, al final, son las empresas y los consumidores tanto de la UE como de EE.UU. quienes asumirán estos costes", han apuntado desde el CEEV.

El vino y la cerveza en alerta

Por su parte, el director general de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez, ha reaccionado así al anuncio de Trump de imponer aranceles del 200% a los vinos y otras bebidas alcohólicas procedentes de la UE: "Una medida así sacaría a los vinos españoles y europeos de todo el mercado de EE.UU y es algo que no nos podemos permitir". Al tiempo que urgía al gobierno de España y a la UE a ponerse a negociar cuando antes y resolver las disputas comerciales que ya existen con otros productos como el acero y el aluminio.

En este sentido, Benítez también ha pedido a la Comisión Europea que proteja la vitalidad económica y la diversidad del sector vitivinícola eliminando el vino de la lista final de represalias para que no sea utilizado como palanca en disputas comerciales no relacionadas: "el vino no puede ser moneda de cambio". En 2024, Estados Unidos fue el segundo mercado para los vinos tranquilos españoles envasados y el primero para los vinos espumosos. En total, a lo largo del pasado año se exportaron vinos desde España a EE.UU. por un valor total de 390 millones de euros.

Por otro lado, el sector de la cerveza de España también ha mostrado su preocupación por estas posibles medidas proteccionistas de Trump contra su sector. Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España, ha expresado lo siguiente: "Nos preocupa la amenaza del arancel a las bebidas alcohólicas y también el del aluminio. Los aranceles no benefician a nadie y lo único que hacen es empobrecer a un país y al consumidor, porque al final quien lo paga es el consumidor"

Así pues, la política arancelaria indiscriminada de Donald Trump sigue manteniendo en alerta a los productores españoles y generando un entorno de desconfianza e inestabilidad en los mercados internacionales.