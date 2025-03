"No debí comprar aquellos aguacates": los mejores memes sobre el plan de Hacienda de perseguir los "signos de riqueza"

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que perseguirá a aquellas personas que muestren "signos de riqueza que discrepen con lo que declaran" en el marco de su "Plan de Control Tributario" de 2025, en el que la Agencia Tributaria ya ha fijado quiénes van a ser los perfiles de contribuyentes que va a poner en su diana este año.

Por ello, las redes sociales se han inundado de memes y de mensajes de broma al Ministerio que dirige la socialista María Jesús Montero poniendo de relevancia aquellas compras que, aunque deberían ser del día a día, son considerados por la población como lujos que sólo pueden permitirse las personas "ricas" después de que estas hayan aumentado considerablemente su precio.

Acabo de soltar los aguacates y los espárragos de Navarra en el estante del supermercado. — Rosebud (@BlogGente) March 18, 2025

En concreto, se han hecho notar los mensajes que aludían a productos como los aguacates o el aceite de oliva, cuyo precio se ha disparado en los últimos años. "Verás cuando vean que tengo aguacates en la cocina", decía un usuario en relación a la noticia antes de ser seguido por otro, que, en la misma línea, se lamentaba de haber comprado este producto: "No debí comprar aquellos aguacates...". "Se acabó el aguacate y la gasolina", sentencia otro comentario.

"He comprado aceite, voy a comisaría"

El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) es otro de los temas recurrentes en las bromas por las que los usuarios aseguran sentirse perseguidos por María Jesús Montero. "Este mes he comprado un tóner —un cartucho para la impresora— y una garrafa de aceite. Voy camino de la comisaría a entregarme", asegura uno de los comentarios de la red social X. Otro recoge el guante del tóner: "No volveré a comprar un cartucho de tinta".

Dejaré de comprar palomitas en el cine, no quiero problemas. — Jose Requejo (@SetinhoRequejo) March 19, 2025

"Me acabo de comprar una garrafa de 5L de AOVE y mañana pienso comprar ternera para comer", reta uno a la Agencia Tributaria después de otro que comenta que el "signo de riqueza" al que se refiere Hacienda es poder "comprarse dos garrafas de aceite de cinco litros". "Yo uso aceite de oliva, ¿tengo que empezar a buscarme un abogado?", pregunta otro usuario.

Que vengan a por mí... pic.twitter.com/SdSkkDxy56 — Tío Cualquiera (όχι) 🦊 (@eltipodesiempre) March 18, 2025

"Vivo con miedo, tengo una Termomix"

Los electrodomésticos y el tomarse algo en un lugar que sea fuera de casa son otros de los temas utilizados por los usuarios para ironizar con la medida de Hacienda, sobre la que muchos se han preguntado si "eso no lo hacían antes". "Vivo con miedo porque tengo una Termomix en casa del Lidl", comenta una de las publicaciones que hace referencia a la noticia.

"Ahora vivo con el temor de que Hacienda se entere de que el domingo salí a tomar el aperitivo y me suba los impuestos por rico", dice otro que también expresa el "miedo" a gastar por encima de sus posibilidades. Al mismo tiempo, se ponen como centro de las bromas comer o beber algo en lugares como los aeropuertos: "Yo pedí un café y bocata de jamón en un aeropuerto".

Aquella gente que se pide un bocadillo y refresco en el aeropuerto, confío sean los primeros — Gato Peris (@gatoperis) March 18, 2025

"Me tomé un zumo, la he cagado"

El zumo de naranja es otra de las bromas habituales, ya que este se cotiza a la alza en las cafeterías: "Me tome un zumo de naranja el otro día en una cafetería, la he cagado...". De la misma forma, están los que lamentan haber comido fuera o haber pedido a domicilio. "Pido perdón por repetir postre saliéndose del menú" o "se acabó pedir comida a domicilio dos veces al mes, no quiero tener problemas" son algunos de los mensajes que se lanzan a Montero.

el inspector de hacienda cuando vea que cojo pavo 95% en vez de la marca blanca del mercadona https://t.co/PU1ADiVbik pic.twitter.com/CfdNXEaZIp — P A B ✨ (@plabete) March 18, 2025

En el mismo barco están aquellos que hacen referencia a bienes y servicios que no debería constar como un lujo pero que sí lo son para los ciudadanos españoles desde que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa. "Que me investiguen pero yo pienso seguir comiendo chocolate Valor y comprándome la ropa en Zara", dice uno que no piensa renunciar a los "signos de riqueza" antes de ser acompañado por otro, también enfocado al ámbito textil, pero que se resigna y ya no comprará "ropa en el mercadillo fuera de época de rebajas". "Iba a llenar el depósito de combustible del coche, pero no quiero levantar sospechas", asevera otro.

Pepe, calienta que sales

También han resultado habituales aquellos mensajes que señalan a personas que muestran un enriquecimiento que no se corresponde con su renta como las personalidades de la política y, en concreto, uno es el más mencionado: el exministro socialista José Bono. "Pobre Bono", lamenta uno después de que varios comentarios hayan señalado al Ministerio de Montero que debería comenzar a investigar por él.

Pepe, ve calentando que sales... pic.twitter.com/j0ioQxQn1Y — Fernando Corrales (@fhcorrales) March 18, 2025

Asimismo, no han faltado las bromas que hacen referencia los casos de supuesta corrupción que actualmente acorralan al presidente del Gobierno, tanto en lo profesional como en lo político; por lo que se han visto comentarios haciendo referencia al "hermanísimo", a su esposa Begoña Gómez y a las compañías del exministro José Luis Ábalos.

El funcionario de Hacienda al que le toque investigar por qué hay chicas que no trabajan pero se pegan viajes de lujo en Dubai https://t.co/HYuznh4Bos pic.twitter.com/qZrIgHGaFO — Gancho Gánchez (@Ganchito67) March 17, 2025

"Pues tal y como han dejado al país a todo el que coma pescado y carne una vez por semana", ha sentenciado otro en la línea de varios mensajes que apuntaban hacia la imposibilidad de mostrar "signos de riqueza" con la legislación actual. Asimismo, se apuntaba a aquellos colectivos en los que es fácil defraudar a Hacienda como a "los del romero" o "los que viven de la chatarra".