Las nuevas ideas de Hacienda para cazar al contribuyente

La Agencia Tributaria ya ha fijado quiénes van a ser los perfiles de contribuyentes que va a poner en su diana este año. Lo ha hecho mediante el "Plan de Control Tributario" de 2025. Este documento contiene las directrices que va a seguir Hacienda durante todo el año y sus principales líneas de actuación contra los potenciales defraudadores.

Así, la medida estrella de Hacienda para 2025 será la comprobación sobre personas físicas que cuentan con "signos externos de riqueza en clara discrepancia con las rentas y el patrimonio que declaran".

Bien es cierto que el departamento que dirige María Jesús Montero no ha explicado exactamente cómo pretenden llevar a cabo este seguimiento o rastreo del contribuyente, pero lo que está claro es que será metiéndose todo lo posible en su vida. Ante esta situación, muchos ciudadanos han inundado las redes sociales de bromas sobre esta nueva amenaza. "¿Me investigará María Jesús Montero si compro aguacates?¿le saltará un aviso a Hacienda si me ve una foto comiendo salmón? ¿y si me pillan comprando aceite de oliva?" se han preguntado con ironía.

Lo que se desgravan los empresarios, los ciudadanos que cambian de residencia (dentro y fuera de España) para pagar menos impuestos (cantantes, deportistas youtubers...), los "vaciamientos patrimoniales para aparentar insolvencias", los empresarios que no admiten pagos con tarjeta o los pisos turísticos también estarán en el punto de mira de Hacienda este año.

Teniendo en cuenta que, según los últimos datos de recaudación disponibles hasta noviembre, la Agencia Tributaría ingresó por IRPF un total de 121.069 millones de euros (8.478 millones más que un año antes), todo apunta a que este año, la recaudación será todavía mayor.