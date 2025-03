María Jesús Montero, a por los conductores: los nuevos impuestos que vendrán en 2025

Festín recaudatorio sin precedentes del Gobierno en 2024 a costa de todos los ciudadanos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llenado las arcas del Estado como nunca otro año más. Por el lado de las cotizaciones sociales (los impuestos al trabajo), la Seguridad Social ha recaudado casi 200.000 millones de euros, mientras que por la parte de la Agencia Tributaria, los ingresos casi han alcanzado los 295.000 millones (IRPF, IVA, Sociedades...).

La argumentación del Gobierno para justificar este banquete de impuestos es que "la economía va muy bien y que las empresas han tenido más beneficios". Sin embargo, no mencionan que no hayan querido deflactar el IRPF, que es una subida de impuestos por la puerta de atrás. Tampoco reconocen que la subida de precios influye, evidentemente, en el aumento de la recaudación por IVA.

Para 2025, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene otra subidas fiscales en marcha. Una de ellas es la subida del diésel que afectará a más de 13 millones de conductores en España.

"Yo sigo hablando del impuesto al diésel y sigue formando parte de las negociaciones que tenemos siempre encima de la mesa con Sumar", señaló la ministra de Hacienda esta semana en rueda de prensa. Eso sí, Montero reconoció que los socialistas necesitan el sí de Podemos y que no habrá luz verde por parte de los de Belarra si no suben el impuesto energético que Junts ha vetado. "Al final, como siempre digo, el Gobierno no se puede responsabilizar del voto de otros ni de los vetos cruzados que se pueden producir entre los partidos políticos" añadió.

En concreto, la subida al diésel planeada por Sánchez es de 9,37 céntimos por litro. Así, el tipo general pasaría de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros, y se equipararía al de la gasolina.

Además, Montero también se mostró dispuesta a cabo alguna otra "subida medioambiental" con la excusa de contentar a Bruselas bajo el principio de "quien contamina paga", señaló, lo que pudo ser un avance del cobro de peajes en las autovías, que también han intentado llevar a cabo los socialistas.

