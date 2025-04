La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha explicado a Libertad Digital los principales retos que afronta el campo en la región, las propuestas para garantizar el relevo generacional, los motivos por los que no funciona la Ley de la Cadena y las deficiencias de la nueva PAC.

¿Cuál es el estado actual de la agricultura en su región y qué líneas maestras y estratégicas están guiando su desarrollo?

La agricultura y la ganadería son motores económicos de Extremadura. Son la base de nuestra economía y por ello están en el foco de nuestras políticas. No se entiende Extremadura sin su agricultura, su ganadería, en definitiva, su sector primario.

Como en la mayoría de regiones españolas, estos sectores necesitan de unas políticas realistas, agraristas, centradas en las verdaderas necesidades de agricultores y ganaderos, que hagan que sus explotaciones sean rentables y que tengamos una seguridad alimentaria.

Desde el Gobierno de la Junta lo tenemos claro, sabemos que tenemos que apoyarlos y luchar por ellos. Por ello, hemos puesto en marcha medidas que les favorezcan y soluciones a los problemas que se han presentado.

Como, por ejemplo, ayudas cuando se han presentado enfermedades animales nuevas, ayudas para paliar los efectos de la sequía en cultivos que había quedado fuera de otros paquetes de Gobiernos anteriores, aumento del presupuesto en seguros agrarios, simplificación de procedimientos, un mayor impulso al cooperativismo porque son las principales empresas agrícolas de nuestro mundo rural, etcétera.

Además, somos muy reivindicativos con el Gobierno central para que escuche al sector, a sus demandas, para que trabajemos de forma coordinada.

Y es que, en Extremadura, para el sector agrario ha habido durante muchos años muchas palmaditas en la espalda y muchas palabras, pero pocos hechos. Eso es lo que estamos cambiando, nuestro Gobierno actúa con medidas y hechos, no con compromisos vacíos.

¿Qué medidas se están implementando para la gestión eficiente de los recursos hídricos que garanticen la disponibilidad de agua en las explotaciones agrícolas?

Todos sabemos de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, no sólo para el sector agrario. Afortunadamente en las últimas semanas hemos tenido en Extremadura intensas lluvias que, a pesar de que han causado algunos daños, también son una bendición para nuestro campo.

En mi Consejería tenemos las competencias en la gestión del agua que llega a nuestras ciudades y pueblos, es decir, en la gestión de algunas presas, en el abastecimiento, depuración, etcétera.

La parte de los recursos hídricos para el campo está en la Consejería de Gestión Forestal, pero me consta que trabajan para que haya un uso eficiente y eficaz de este bien, así como en continua comunicación con comunidades de regantes para atender sus demandas y necesidades.

¿Cómo se está abordando el relevo generacional en el campo y qué iniciativas existen para atraer a jóvenes al sector agrícola?

El relevo generacional es uno de los principales desafíos que tenemos en el sector agro. Tenemos que hacer que los jóvenes se interesen por este sector y, para ello, yo creo que la tecnología y la innovación son nuestras aliadas.

Tenemos que hacer que los jóvenes vean un sector moderno e innovador, alejar esa imagen arcaica del campo. Para ello, uno de los ámbitos en los que estamos trabajando es el educativo. Estamos diseñando un proyecto, aún incipiente, para llevar el campo a los colegios y que los niños lo conozcan de verdad.

Por otra parte, a principios de año hemos aprobado un nuevo decreto de incorporación de jóvenes con algunas novedades como una convocatoria abierta durante todo el año para facilitar que aquellos que se quieran iniciar en el sector, puedan diseñar bien su proyecto y luego optar a la ayuda, sin prisa y sin plazos exiguos. Además, desde la Junta nos comprometemos a dar una respuesta rápida y, de hecho, en las primeras solicitudes se ha dado la propuesta de resolución en 20 días; nada de esperar hasta dos años como ocurría hasta ahora.

Queremos facilitar y agilizar para que los jóvenes no se pierdan en plazos y burocracia y, por este motivo, junto a la incorporación también pueden presentar los planes de mejora, todo a la vez para dar esa facilidad, como decía.

En relación con la Ley de la cadena alimentaria, ¿cómo evalúa la situación actual de los precios en origen y qué medidas considera necesarias para mejorarla?

Desde Extremadura venimos defendiendo que hay que cambiar la Ley de la Cadena Alimentaria. Se ha demostrado que no está dando respuesta a los problemas para los que fue creada porque vemos frecuentemente que el problema no se ha solucionado.

Consideramos que debe haber unos precios justos para los agricultores buscando un equilibrio con la agroindustria. La una sin los otros no puede sobrevivir. Además, es importante que tengamos claro lo que dice la Ley de la Cadena Alimentaria que no regula precios y que no establece costes de producción de referencia, porque dice que hay tantos costes de producción como agricultores, algo absolutamente inviable.

Por tanto, creo que debe haber una modificación de dicha ley para tener herramientas que lleguen a encontrar ese equilibrio entre precios justos para los agricultores y supervivencia de la agroindustria. Necesitamos esas herramientas y, a lo mejor ha llegado el momento, dado el contexto mundial, de que el ministro Planas en el Consejo de la Unión Europea dé un golpe encima de la mesa y que la UE facilite soluciones rápidas, urgentes y ágiles a la situación que tenemos.

¿De qué manera está afectando la inestabilidad internacional (guerras y tensiones comerciales) al sector agrícola de su región?

Bueno, hoy en día ninguna región es una isla. Todos dependemos de todos y, por supuesto, cualquier inestabilidad que se produzca en el mundo afecta a nuestros productos. Además, lamentablemente, siempre que hay algún enfrentamiento o tensión, el primer perjudicado suele ser el sector agrario. Es lo que hemos visto con la amenaza de aranceles del Gobierno de Trump; unos aranceles que, por cierto, ya venimos sufriendo desde hace años a la aceituna negra, por ejemplo.

¿Qué impacto está teniendo la crisis arancelaria, especialmente con China y Estados Unidos, en las exportaciones agrícolas regionales?

Aunque aún no se han hecho realidad los anuncios de Trump, cómo decía anteriormente, las crisis arancelarias lamentablemente siempre perjudican al sector primario, es el primer perjudicado siempre cuando hay este tipo de tensiones. El sector primario es el principal sector de Extremadura con lo cual tiene un impacto directo y fuerte por lo que, desde que se empezó a hablar de ello, venimos diciendo que la UE y el Gobierno de España deben actuar con contundencia y hay que hacer una defensa firme de nuestros productos y de nuestro sector agroganadero.

Aquí, o se está con el campo o se está tocando las palmas a Trump y compañía y desde la Junta de Extremadura lo tenemos clarísimo, estamos con nuestros agricultores y ganaderos sin ninguna duda.

La UE ha ido olvidando la producción agraria y la industrial en ara de otras políticas que la han llevado a la falta de competitividad que tiene actualmente y ahora esa falta de competitividad se va a ver agravada por la ruptura de las normas de la Organización Mundial de Comercio por parte de EEUU. La UE debe dar una respuesta rápida y ágil para evitar el riesgo a nuestro sector primario.

Respecto a las cláusulas espejo y los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur y Marruecos, ¿cómo está afrontando su región la competencia que algunos consideran desleal?

Nuestra postura es que los acuerdos comerciales, en principio, son una oportunidad económica para Europa, pero antes de firmar los acuerdos, hay que garantizar condiciones igualitarias de producción para nuestros agricultores y ganaderos para que puedan producir en las mismas condiciones que el producto que entra.

Por ello, la reciprocidad es esencial porque sin ello, nuestros agricultores y ganaderos compiten en desigualdad frente a productos de países con menos exigencias ambientales y laborales. Y reciprocidad significa que bien se pueden exigir condiciones de producción a los socios comerciales o se pueden rebajar las exigencias a nuestros productores.

Es por ello que venimos reivindicando de forma constante estas cláusulas espejo o medidas de reciprocidad que protejan a nuestros productores y, al mismo tiempo, garanticen la seguridad alimentaria en el marco de la Unión Europea.

La actual PAC es mala para nuestros agricultores y ganaderos. Tiene una ambición verde que recae sobre sus hombros exclusivamente.

¿Cuál es su valoración del nuevo Marco Financiero Plurianual y la Política Agraria Común (PAC) para el desarrollo agrícola de su región?

Desde que entramos en el Gobierno de la Junta de Extremadura y también cuando estaba en la oposición ya lo venía diciendo claramente y es que la actual PAC es mala para nuestros agricultores y ganaderos. Tiene una ambición verde que recae sobre sus hombros exclusivamente sin que se vean recompensados por ello, al contrario, tienen más burocracia y más trabas cuando ellos ya vienen produciendo de forma sostenible.

Por eso he reclamado de forma incansable que haya cambios y se ha hecho alguna flexibilización, pero hay que ir más allá. En mi opinión, las políticas verdes, tal y como están diseñadas en la actualidad, tienen que cambiar. Son una de las principales trabas que encuentran nuestros productores, Todo lo soporta el presupuesto de la PAC y esto tiene que cambiar.

Es lo que venimos reclamando en el último año y medio, desde que accedimos al Ejecutivo regional. Parece que se nos olvida, pero gracias a los agricultores y ganaderos comemos cada día productos de calidad y sostenibles. Por tanto, que su trabajo sea rentable y que tengamos jóvenes interesados en este sector, depende de esas políticas que apliquemos.

En Europa, con la nueva Comisión, parece que la música empieza a sonar distinta y el nuevo comisario de Agricultura tiene una visión más agraria por lo que esperamos que todo dé un giro. Estamos expectantes a ver cómo se define todo de cara a la próxima PAC y vamos a estar muy vigilantes para pelear porque sea una buena PAC para agricultores y ganaderos.

Sin embargo, las negociaciones del marco financiero plurianual nos preocupan fundamentalmente por la pretensión de la Comisión Europea de otorgar un paquete de fondos a los Estados miembro sin diferenciar para qué políticas y esto perjudicaría gravemente a la PAC y a todos los fondos de cohesión. Por eso, consideramos que se debe diferenciar en ese marco financiero plurianual en el presupuesto de la UE las partidas destinadas a cada política como se ha venido haciendo hasta ahora. Y, por supuesto, exigir un presupuesto para la PAC acorde con el objetivo de la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos.

¿Qué expectativas tiene respecto al nuevo ejecutivo comunitario? ¿Constatan una mayor sensibilidad hacia el sector agrícola?

Como decía en la pregunta anterior, el nuevo comisario de Agricultura, Christophe Hansen, ha presentado su visión para la agricultura y la alimentación y está más orientada precisamente a buscar esa rentabilidad de las explotaciones, garantizar la seguridad alimentaria y, en resumen, tiene más en cuenta a los productores y eso, en principio, lo valoro positivamente.

No obstante, esto no me hace relajarme porque hay que ver después lo que se plasma sobre el papel en las políticas europeas y hay que estar atentos para que todo vaya encaminado a que nuestros agricultores y ganaderos no salgan perjudicados.

¿Cómo está avanzando la digitalización del campo, la agricultura de precisión y los procesos de descarbonización en su región?

Todo esto son herramientas imprescindibles para nuestro campo, para que sea competitivo y se adapte a los nuevos tiempos. Por supuesto, también para que las nuevas generaciones se interesen por él. Hay sectores agrícolas que están mucho más avanzados tecnológicamente que otros y la ganadería es la que tiene que impulsar más esa innovación.

En cuanto a descarbonización, por suerte, la agricultura y la ganadería, es decir el sector agrario, son las únicas actividades que a la vez pueden ser sumidero de carbono.

En lo que tenemos que trabajar actualmente es en que el mercado de créditos de CO2 pueda llegar al sector agrario y sea una fuente de ingresos más para las explotaciones. Esto viene contemplado, además, en la Visión para la Agricultura de la nueva Comisión Europea.

Están apareciendo nuevas tecnologías que favorecen la compatibilidad de la agricultura con las renovables.

¿Cómo está impactando la competencia por el territorio con las energías renovables en el sector agrícola y en qué medida contribuye esto a la despoblación rural?

En Extremadura tenemos un sector energético renovable muy en alza y, además, están apareciendo nuevas tecnologías que favorecen la compatibilidad de la agricultura con las renovables. Es el caso de la agrovoltaica, por ejemplo, en la que vemos un futuro bastante interesante para favorecer no sólo la producción de energía sino también nuestra producción agraria.

Desde luego es una oportunidad ya que Extremadura necesita crecer, necesita desarrollo económico y la energía es un sector que nos puede llevar a conseguir esas metas. Siempre respetando nuestros oficios tradicionales porque son también absolutamente imprescindibles para nosotros.

No podemos renunciar a ninguno de los sectores económicos porque son necesarios para nuestro crecimiento y para afrontar el desafío demográfico que tenemos. Poder compatibilizarlo es muy importante para fijar población al territorio.

¿Cuál es la situación actual de la Agricultura Ecológica en su región y qué perspectivas de crecimiento presenta?

La agricultura ecológica en Extremadura está en un buen momento. Según los últimos datos que tengo, nuestra región es una de las que más ha crecido y ha duplicado su superficie en los últimos 10 años. Ahora mismo tenemos más de 140.000 hectáreas de cultivos ecológicos y hay más de 250 empresas que elaboran y comercializan productos ecológicos.

Es decir, tenemos una buena perspectiva porque la tendencia, según estamos comprobando, es que va al alza.

Por nuestra parte, estamos trabajando el segundo Plan Estratégico del Sector Ecológico que llega hasta 2028 dado los buenos datos que está arrojando este sector en Extremadura.

¿Qué papel juega la industria agroalimentaria como clave del desarrollo regional y qué medidas se están implementando para fortalecerla?

La industria agroalimentaria es la principal industria de Extremadura por lo que tenemos una constante labor de apoyo, acompañamiento y escucha a la misma porque somos plenamente conscientes de su importancia.

Para ello, tenemos ayudas a inversiones destinadas a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas o los incentivos agroindustriales como apoyo decidido de este Gobierno de la Junta a nuestra agroindustria, como no puede ser de otra forma.

¿Qué iniciativas de cooperación interregional existen en materia de sanidad de la cabaña ganadera y vegetal? Y finalmente, ¿cómo visualiza el futuro de la agricultura en su región en los próximos 10 años?

La cooperación entre regiones en materia de sanidad animal es vital porque las enfermedades animales no conocen de fronteras regionales. Es por ello que nosotros, desde que han ido apareciendo distintas enfermedades como la EHE o los nuevos focos de lengua azul, hemos pedido mucha coordinación al MAPA porque esto es algo indispensable.

Esta coordinación en el caso de la lengua azul ha sido un poco más positiva porque con la EHE nos dejaron a cada comunidad a nuestro criterio. Y en el caso de la lengua azul, por ejemplo, cuando fue necesario firmamos protocolos con Castilla-La Mancha para el movimiento de ganado y, en estos casos, estamos en permanente contacto con el resto de comunidades. Para ello, contamos también con el Comité RASVE donde están representadas todas las regiones y que es importante para debatir, adoptar y evaluar protocolos y medidas.

En cuanto a la segunda pregunta, la agricultura en Extremadura dentro de 10 años yo espero que siga siendo motor de desarrollo económico, que sea una agricultura moderna, tecnificada e innovadora. Para que sea así, este Gobierno de la presidenta Guardiola trabaja incansablemente siempre escuchando y del lado del sector agrícola con el objetivo de llevar a nuestros agricultores y ganaderos al posicionamiento que merecen, viviendo dignamente de la profesión más bonita del mundo.