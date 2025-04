El "Indicador Bernardos" o cómo hacerse rico sin saber de economía

Una de las bromas más famosas en el mundillo económico nacional es el "Indicador Bernardos", una herramienta no oficial a la que podría acudir cualquier persona sin conocimientos económicos porque consiste en tomar decisiones que estén basadas en las predicciones del economista Gonzalo Bernardos para hacer justo lo contrario. De manera que, si el economista cree que un determinado activo económico va a sufrir una caída en su valor, lo que habría que hacer es adquirir la mayor cantidad posible de ese activo, ya que ocurrirá justo lo contrario de lo que Gonzalo Bernardos haya pronosticado.

Este pintoresco indicador ha adquirido cierta notoriedad en la red social X (Twitter) desde que los usuarios más interesados por la economía se dieron cuenta de que el economista catalán solía fallar en sus predicciones más de lo normal, y en algunos casos de forma bastante estrepitosa.

A continuación vamos a ver una serie de cinco predicciones en las que no sólo es que no haya acertado, sino que más bien ha ocurrido justamente lo contrario de lo que afirmaba.

En primer lugar, tenemos esta ocasión cuando afirmó el 26 de septiembre de 2022 que al S&P 500 aún le quedaba "bastante recorrido a la baja", después de que este índice cayera a mínimos del año.

El principal índice del mundo S & P 500 toca el mínimo del año. No diréis que no os avance el castañazo de la Bolsa. Al S & P 500 le queda bastante recorrido a la baja.https://t.co/982gZgQsPH — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) September 26, 2022

Pues bien, la realidad es que este índice no dejó de crecer desde entonces, viéndose sólo alterado por la guerra comercial de Trump con China y el resto del mundo.

El "maestro", como le llaman algunos usuarios que esperan impacientes sus predicciones, también es un duro crítico del Bitcoin, del que afirma que "es lo más parecido a la ruleta casino" y un activo del que está convencido que tarde o temprano llegará a tener un valor de cero dólares. Aquí tenemos una de las ocasiones donde se pronunció sobre el Bitcoin.

No obstante, el bitcoin sigue siendo especulación pura y nada más, pues no cumple ninguno de los requisitos para ser una moneda de uso común. Por eso, repito mi predicción de hace un año: volverá a estar bastante por debajo de los 16.000 $ — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) December 4, 2023

Tras este tuit donde afirmaba que el Bitcoin llegaría a estar por debajo de los 16.000 dólares, algo que lleva sin suceder desde el año 2020, la criptomoneda ha llegado a superar los 100.000 dólares de valor y actualmente se encuentra en los 81.860 dólares, mientras que cuando Gonzalo Bernardos publicó este tuit se encontraba en los 39.463 dólares.

El profesor Bernardos también ha tenido la oportunidad de aplicar su sapiencia al campo de la inflación y la subida de los precios, como esta ocasión cuando afirmó el 12 de noviembre de 2021 que "yo no estoy preocupado porque creo que la inflación es temporal".

Pues bien, si vemos la evolución del IPC desde el mes de noviembre de 2021, cuando el IPC marcó un 5,4% (correspondiente a octubre), podremos ver como la inflación no sólo no bajó sino que incluso llegó a situarse en el 10,8% en julio de 2022, justo el doble desde el momento en que Bernardos realizó dicha afirmación. No fue hasta marzo del 2023 cuando la inflación se situó por debajo del 5,4% existente cuando el profesor dijo que "no le preocupaba la inflación". No obstante, aunque la inflación en España sea inferior a la de hace dos años, eso no quiere decir que esté baja.

En cuarto lugar, el profesor Bernardos también tuvo a bien aplicar sus conocimientos sobre una de las empresas más importantes del Nasdaq, como es la compañía Apple. En este tuit de noviembre del año 2019 le aconsejaba a un usuario de X (Twitter) que "si había invertido en Apple, saca el dinero ya".

Si has invertido en Apple, sáca el dinero ya. Lo que puedes ganar de forma adicional, no compensa lo que puedes llegar a perder. — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) November 9, 2019

Como era de esperar, el Indicador Bernardos dio una señal a los mercados y Apple pasó de tener un precio por acción de alrededor de 64 dólares a uno de 193,62 dólares actualmente, y eso que el gigante tecnológico se ha desplomado en bolsa desde hace unos días por los aranceles de Donald Trump.

En quinto y último lugar, tenemos la que quizás sea la predicción errónea por la que es más conocido el tertuliano, y no es otra que cuando afirmó en el año 2004 en un programa de TVE que "no había razones para hablar de burbuja especulativa". Como ya sabemos, en ese momento ya se estaba inflando una burbuja inmobiliaria que terminaría por explotar en el año 2008, con la consecuente crisis que destrozó la economía española.

En definitiva, hemos podido comprobar con varios ejemplos significativos que el "Indicador Bernardos" es una herramienta a tener en cuenta si queremos tomar buenas decisiones en materia de inversiones... para hacer lo contrario.