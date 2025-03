Gonzalo Bernardos, despreocupado por los aranceles de Trump en La Sexta: "España es un león"

El economista y profesor de economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, participó este martes en el programa "Más Vale Tarde" de La Sexta para analizar cómo afectarán a España los aranceles que Donald Trump ha prometido que va a imponer a la Unión Europea y sobre cómo afectará al campo español.

Durante dicha intervención, que se puede ver aquí, ha llamado a la tranquilidad ya que España apenas vendería a Estados Unidos el 4,8% del total de exportaciones españolas, siendo la Unión Europea el principal destino de los productos españoles exportados, cifra que representa más del 70% del total de exportaciones.

Con relación a cómo podría afectar la imposición arancelaria de Trump a la economía española, el economista catalán ha dicho que "en el peor de los casos, afectaría de forma pequeñísima, no llegando ni a una repercusión [negativa] del PIB del 1%". No obstante, si avisó de que hay ciertos productos que sí van a sufrir contratiempos, como son el caso del vino, del aceite de oliva, de la maquinaria, herramientas y de los abonos, aunque añadió que todo esto es subsanable.

Es aquí donde el profesor de la Universidad de Barcelona advirtió que hay que buscar otro tipo de mercados que sustituyan al estadounidense, o al menos durante los años que dure la Administración Trump. Sin embargo, hay algunos matices que se le olvidan mencionar al profesor Bernardos y que no son tan fáciles de subsanar, como diría él.

EEUU es el sexto socio comercial de España

Para empezar, aunque tiene razón en decir que Estados Unidos representa el 4,8% del total de exportaciones de España al mundo, al menos en el año 2024 y según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, esto convierte al país dirigido por Donald Trump en el sexto socio comercial más importante de nuestro país, sólo por detrás de Francia (15%), Alemania (10,3%), Italia (8,7%), Portugal (8,5%) y Reino Unido (6,2%).

Sin embargo, si hablamos de las importaciones vemos que esta cifra sube al 6,6%, es decir, el 6,6% de las importaciones de España provienen de Estados Unidos, siendo en este sentido el quinto socio comercial más importante de España, teniendo por delante a países como Alemania (11,2%), China (10,6%), Francia (8,7%) e Italia (7%). A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, sólo el 56,5% de los productos importados son de origen europeo, siendo el 21,6% de los productos importados provenientes de Asia, el 13,4% de América y el 8,2% de África.

Con lo cual, aunque es correcto que la posible caída de un socio comercial como Estados Unidos no fuera a suponer el derrumbe de la economía española, no es menos cierto que no es nada fácil suplir al sexto socio comercial en exportaciones y al quinto socio comercial en importaciones como sugiere Bernardos.

"España es un león"

Por otro lado, Bernardos se guardó una perla para el final de su intervención, cuando dijo que "Alemania está en la UVI desde hace tres años y nosotros como un león", en referencia a que mientras Alemania sigue en recesión, nuestra economía es de las que más crece en toda Europa.

Estas palabras de Bernardos muestran un exceso de optimismo por su parte, ya que aunque es verdad que Alemania está pasando por un mal momento, aún así sigue siendo un país que tiene una tasa de desempleo del 3,5% (que se podría calificar de pleno empleo) mientras que España tiene una tasa del 10,4%, siendo la más alta de Europa (según datos de Eurostat).

También la economía española tiene una mayor tasa de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social que Alemania, siendo la tasa de España del 25,8% en el año 2024 mientras que la del país germano fue del 20,9% (según datos de Eurostat). Estos son sólo algunos de los ejemplos que nos ilustran que ni Alemania está en la UVI (ya le gustaría a España tener las cifras de Alemania) ni que España está como un león.