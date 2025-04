¿Por qué quieren cerrar Almaraz? Visitamos la central y hablamos con sus trabajadores

Esta semana, Economía Para Quedarte Sin Amigos sale de los estudios de esRadio. Con un objetivo: tratar de entender una de las decisiones más inexplicables que recordamos: el cierre de la central nuclear de Almaraz. Eso sí, su visita a la instalación extremeña no ha ayudado demasiado a Nuria Richart, Domingo Soriano o Mercedes Rodríguez (subdirectora de Libertad Digital y experta en energía, que les acompaña). Si acaso, ha empeorado las cosas. Porque tras haber visto de cerca la central, le ven todavía menos sentido a todo este proceso. ¿Cómo puede ser que estemos cerrando el lugar desde el que se produce el 7% de la electricidad que se consume España en un año? Pues en esas estamos.

Para intentar comprender lo incomprensible, tendrán dos invitados de primera, Patricia Rubio y Manuel Carreño, trabajadores de la central y miembros de la plataforma "Sí a Almaraz, Sí al futuro", en la que militan y con la que colaboran empleados de la instalación, pero también vecinos y empresarios de la zona que ven con pavor la perspectiva de un cierre que, si no cambia nada, llegará en apenas dos-tres años. Porque ésta es la primera de las razones de la sorpresa: todo el día hablando de la España vacía (o vaciada), de la necesidad de industrias, de la falta de empleo de calidad que obliga a muchos jóvenes a irse a las ciudades... y optas por echar la persiana en un generador de riqueza y actividad como hay pocos. Pregunten a los alcaldes de la zona; o a los alcaldes de otras zonas similares, si querrían tener un Almaraz.

Porque, además, para los que no conozcan la zona, hablamos de un lugar idílico. Para un profano, una de las cosas que más llama la atención de la central es lo pequeña que es. Sí, suena poco técnico pero es sorprendente que una instalación que no tendrá más que unos cientos de metros de extensión (incluyendo todo, de oficinas al parking; las torres donde realmente se produce la energía son mucho más pequeñas) sea capaz de generar ¡el 7% de la electricidad! que se consume cada año en España. Es una barbaridad.

Además, frente a las imágenes que tienen muchos en la cabeza cuando se habla de nuclear (y que parecen sacadas de un episodio de Los The Simpsons) de un entorno contaminado, peligroso, con un enorme impacto en el medioambiente, Richart, Rodríguez y Soriano se encontraron con un paisaje idílico: montañas, un lago, naturaleza muy cuidada, animales correteando en los alrededores... ¿ uno de los argumentos contra este tipo de energía es el medioambiental?

Por último, la cuestión económica. Que es la clave en la que debería estar jugándose esta partida. Aunque no parece que el Gobierno esté muy interesado. Y que tiene una triple derivada. La primera, relacionada con el coste de la energía: ninguna otra fuente es más eficiente que la nuclear, sobre todo cuando ya has construido la instalación. Podría tener sentido discutir si hay que abrir más centrales (nosotros, a favor); pero cuando te has gastado el dineral que cuesta un Almaraz (no sólo las instalaciones, que también; sino la industria auxiliar, formar al personal, etc...), ¿qué sentido tiene cerrarla?

Porque, además, la segunda derivada habla de seguridad de suministro y control de la fuente de energía. Frente a la incertidumbre constante del mercado del petróleo y del gas, en manos de países no siempre fiables; la nuclear te permite un control del recurso (e incluso la construcción de una pequeña reserva estratégica de la materia prima) de manera mucho más fiable. Con el añadido de que es esa tecnología de respaldo que todo sistema necesita (especialmente, uno que confía tanto en las renovables).

Por último, hablemos de sueldos y empleo. Un tema sensible, pero que también es fundamental. Pocas industrias en España generan tantos puestos de trabajo (directos e indirectos) de los que se supone que más nos interesan: estables, muy bien remunerados, tanto para universitarios como para técnicos de nivel medio...

Tras ver todo esto de cerca, cambia el interrogante que nos planteábamos. Antes de llegar, lo que nos preguntábamos era ¿es posible, todavía, cambiar la decisión del Gobierno y prorrogar la vida útil de Almaraz? Tras visitarla, lo que nos preguntamos es: ¿podemos permitir que esto se cierre?