Seis de los doce miembros del consejo de Red Eléctrica tienen vinculación con el PSOE

La noticia del momento no deja de ser otra que el gran apagón eléctrico que se produjo en España entre las 12:00 y las 13:00 del lunes y que no fue hasta la madrugada de este martes cuando se restauró el suministro en la mayor parte de España, con algunas provincias como Almería siendo de las últimas en ver cómo volvía la electricidad. Las miradas se han vuelto, como no podía ser de otra forma, al gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, que lejos de asumir cualquier tipo de responsabilidad ha empezado una campaña para culpar a los "operadores privados".

No obstante, y como ya hemos contado en Libre Mercado, no sólo es que el mayor accionista de Red Eléctrica sea el Estado (actuando a través de la SEPI) con el 20% de las acciones de la compañía, siendo el siguiente máximo accionista Pontegadea Inversiones con menos del 5% de las acciones, sino que de las doce personas que componen el consejo de administración de Red Eléctrica hay seis de ellas que tienen un importante vínculo con el PSOE, siendo el caso más evidente el de Beatriz Corredor cuyo cargo es el de presidenta de la entidad. En este artículo vamos a mostrar el pasado socialista de la mitad del consejo de administración de Redeia.

Para empezar, el caso más importante es el de la ya mencionada Beatriz Corredor, quien es militante del PSOE desde el año 2003 y quien fue ministra de Vivienda durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, además de desempeñar distintos cargos relacionados con el PSOE. Como ya hemos contado en este artículo, si por algo destaca Corredor es por tener nula o poca experiencia y formación sobre el sector energético. A pesar de esto, percibió una retribución salarial en 2024 de 546.000 euros brutos, tal y como podemos ver en la siguiente tabla.

Por otro lado, hay dos de los tres "consejeros externos dominicales a propuesta de la SEPI" que tienen un vínculo y un pasado marcadamente socialista, como son Ricardo García Herrera y Esther María Rituerto Martínez, cuyos salarios en 2024 fueron de 175.000 euros brutos.

En el caso de Ricardo García, este ha ocupado varios cargos en los distintos gobiernos socialistas, como el de presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica) entre los años 2010-2012 con Zapatero, fue director general de prevención y promoción de la salud de la Comunidad de Madrid entre 1991 y 1995 (bajo el gobierno del socialista Joaquín Leguina), también fue miembro del consejo de administración de AENA entre 2010-2012, o también director general de salud pública del País Vasco durante la coalición entre el PNV y el PSOE entre 1987 y 1991.

Por lo que respecta a Esther María Rituerto, la actual consejera ya desempeñó otros cargos en Red Eléctrica entre los años 2004 y 2012, durante las dos legislaturas de Zapatero. También fue miembro del consejo de administración de la Agencia EFE (propiedad estatal) entre 2002 y 2003. No obstante, también ha formado parte de distintas empresas públicas bajo los gobiernos de Felipe González, ya sea a través de haber trabajado en el INI siendo su directora de planificación y seguimiento entre 1990 y 1993, o siendo también miembro del Consejo de la Compañía Trasatlántica Española (empresa pública) entre 1990 y 1993.

En cuanto a los consejeros externos independientes, tenemos que tanto Elisenda Malaret, José Juan Ruiz y Marcos Vaquer también tienen un pasado relacionado con el PSOE. Estos consejeros percibieron en 2024 un total de 175.000 euros brutos cada uno.

Desde Felipe González hasta Pedro Sánchez

Marcos Vaquer ha pertenecido al consejo de administración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio de Fomento, entre 2010 y 2012, además de ocupar el cargo de subsecretario de Vivienda y el de presidente del SEPES entre 2008 y 2010. Fue director general de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda y vicepresidente del consejo de administración del SEPES entre 2004 y 2008, entre otros.

Elisenda Malaret, además de haber sido diputada en el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2008 con el PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña), ha sido miembro del consejo consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, agencia gubernamental) entre 2005 y 2008, presidenta de la comisión de acreditación profesorado área de Derecho en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, agencia gubernamental) entre 2021 y 2023, etc.

Por último, tenemos el caso de José Juan Ruiz, que ha sido subsecretario de Economía Internacional y Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda entre 1991 y 1993 (con Felipe González), miembro del Comité de Dirección del Ministerio de Economía y Hacienda también entre 1991 y 1993, jefe de gabinete del Secretario de Estado de Economía entre 1988 y 1990, asesor ejecutivo del Secretario de Estado de Economía entre 1985 y 1987, etc.

Así pues, vemos que la mitad del consejo de administración de Red Eléctrica tiene una relación muy marcada con el Partido Socialista, y además durante los distintos momentos en los que ha habido gobiernos del PSOE, ya sea con Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o actualmente con Pedro Sánchez. Estos vínculos ponen de manifiesto el enorme poder que ejerce la SEPI sobre Red Eléctrica y hasta donde llegan los tentáculos del gobierno de Pedro Sánchez en la empresa que está ahora en el punto de mira.