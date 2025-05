El documento que demuestra el desconocimiento de Beatriz Corredor sobre el mercado eléctrico

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, no solo ha sorprendido por la lentitud de su aparición pública tras el catastrófico apagón del pasado lunes. La socialista tardó casi 48 horas en pronunciarse sobre el incidente, aunque después de su primera intervención (por teléfono y en la Cadena Ser) ha dado diferentes declaraciones, que también han resultado tan llamativas como dudosas.

Corredor ha garantizado que "no volverá a ocurrir" un cero eléctrico como el de esta semana porque "hemos aprendido", lo que no deja de resultar chocante cuando, por otro lado, ella misma reconoce que no saben exactamente cuáles son los detalles de lo que ha pasado.

Otra de las maniobras de Corredor es desvincular el apagón con la penetración de renovables en el sistema eléctrico español. Según la exministra de Vivienda con Zapatero, la solar y la fotovoltaica serían tecnologías que funcionan de "forma estable" y que "tienen unos sistemas que les permiten trabajar como un sistema de generación convencional, sin ningún problema de seguridad". Así, Corredor estaría ignorando que las renovables se caracterizan por ser inestables y oscilantes.

Tercera desinformación. Tanto en una entrevista en Telecinco como en otra El País, Corredor también ha afirmado que "nosotros no decidimos el mix. Lo recibimos del mercado. Es decir, son las empresas generadoras las que ofrecen la energía que consideran oportuna para cada hora y las que la compran son las que determinan el precio para cada hora (...). Pero nosotros no generamos electricidad ni tenemos ninguna posibilidad de elegir el mix".

Con estas declaraciones, la presidenta de Red Eléctrica estaría pretendiendo eludir cualquier tipo de responsabilidad a la hora de consentir que, momentos antes del apagón, la producción energética de España fuera más del 70% renovable, a través de fotovoltaica (58,66%) y eólica (11,83%), lo que generó un alto grado de inestabilidad en el sistema.

"Corredor no está diciendo la verdad"

Estas últimas declaraciones han indignado al sector eléctrico. "Red Eléctrica tiene que saber el día anterior qué energía se está vendiendo y comprando para conectar esas casaciones y llevar a cabo las restricciones técnicas que considere oportunas" señalan fuentes del sector a Libre Mercado.

"A través de estas restricciones, Red Eléctrica obliga a rectificar a las compañías que participan en la subasta y les dice: tú, subes o tú, bajas dependiendo, por ejemplo, de factores como la inercia o de las reservas. Por tanto, Red Eléctrica sí participa en la formación del mix. Corredor no está diciendo la verdad" añaden las mismas fuentes.

La participación de REE, en el BOE

Para muestra, el Boletín Oficial del Estado. El pasado 17 de mazo, el BOE publicó "el proceso para la solución de las restricciones técnicas identificadas en el sistema eléctrico peninsular español en el Programa Diario Base de Funcionamiento (PDBF), así como las que puedan identificarse con posterioridad durante la operación en tiempo real".

En este documento se establecen las obligaciones que impone Red Eléctrica al sistema a través de estas "restricciones técnicas" que se definen como "cualquier circunstancia o incidencia derivada de la situación del sistema eléctrico que, por afectar a las condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad del suministro establecidas reglamentariamente y a través de los correspondientes procedimientos de operación, requiera, a criterio técnico del Operador del Sistema (OS), la modificación de los programas de energía".

Es decir, si Red Eléctrica detecta problemas de "seguridad" en la red o una "insuficiente reserva de capacidad para el control de la tensión" de la red, entre otros problemas, está obligada y autorizada para intervenir sobre cualquier tipo de energía, lo que anula las libres decisiones del mercado.

Además, Red Eléctrica tiene que conocer el programa del mercado a las 13:00 del día anterior, según el Procedimiento de Operación 3.1, aprobado por el Gobierno también a fecha 17 de marzo. "En este programa, el mercado le da el programa a Red Eléctrica y Red Eléctrica hace un montón de modificaciones con el mercado abierto" explican las fuentes.

"Una vez que pasas las restricciones técnicas, tienes que hacer la gestión en tiempo real y eso se hace con los desvíos porque tienes que ajustar la oferta y la demanda. El sistema tiene que responder y Red Eléctrica tiene muchos programas. A medida que nos acercamos al momento de ejecución del programa vas afinando más, e incluso, sobre la marcha, también. En esa ejecución es donde aparecen las reservas" continúan explicando. Por ejemplo, "si tú vas a hacer un viaje en coche, lo programas, ves antes por donde vas, pero luego coges el coche y te vas encontrando cosas sobre la marcha, un accidente etc. Eso es lo que hace Red Eléctrica. Al final es Red Eléctrica quien decide quién entra y quién sale" insiste.

Precisamente, ayer miércoles, Alfredo García, conocido en las redes sociales como @OperadorNuclear, también señaló que Beatriz Corredor "miente" cuando negó que Red Eléctrica no pudiera intervenir en el mix.

De hecho, Operador Nuclear, que es divulgador y ayudante del jefe de turno en la central nuclear de Ascó, explicó en una entrevista con Rosana Laviada en Es la Mañana de Federico que su trabajo consiste entre otras cosas en "ayudar a bajar potencia" del reactor y tomar decisiones "en función de la información y las órdenes de Red Eléctrica". Por tanto, Red Eléctrica es la que autoriza o no las bajadas de potencia o desconexiones de la red. Cuando un productor prevé que no va a obtener rentabilidad del mercado, hace "una solicitud con cuatro días de antelación" a Red Eléctrica para dejar de producir energía y es esta "quien decide". La decisión del mix es, por tanto, "de origen político" insistió.

