Invertir en infraestructuras una megatendencia de inversión

En un contexto donde los tipos de interés siguen a la baja o, por lo menos estancados, tras su pico después de un ciclo agresivo de endurecimiento monetario, los activos de infraestructura emergen como una opción más que interesante de inversión.

Carlos Arenas, analista de fondos de inversión nos trae una idea de inversión que es una clara megatendencia estos años.

Estos activos, caracterizados por flujos de ingresos estables y más resistentes frente a la volatilidad de los mercados, han ganado protagonismo en las carteras de los inversores tal y cómo saben realizar los alumnos del curso de Estrategias de Inversión y Gestión Patrimonial de Libertad Digital.

Sectores como la energía, los servicios públicos (utilities) y el transporte son fundamentales para la economía global. Además, estos sectores tienen unos subsectores tan atractivos como los centros de datos, cada vez más importantes en este tipo

de fondos.

La previsión de una moderación en la inflación y la estabilización de los rendimientos de los bonos a largo plazo en 2025 son otros motivos que hacen este tipo de inversión más atractiva. A medida que disminuye la presión sobre los costes de financiación, las empresas de infraestructura, especialmente aquellas con proyectos a muy largo plazo y estructuras de deuda grandes, están bien posicionadas para capitalizar oportunidades de crecimiento.

El FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund es uno de los fondos especializado en infraestructura global, con un enfoque en empresas de alta calidad que generan ingresos estables a través de dividendos e intereses, además de una apreciación potencial de las compañías de infraestructuras que tiene en cartera. Su estrategia se centra en mercados desarrollados, con exposición adicional a algunos países emergentes como India, permitiendo diversificar riesgos y buscando oportunidades de crecimiento en todo el mundo, aunque su exposición principal es a Estados Unidos, en donde, tras la victoria de Trump, parece que hay más incentivos para este tipo de infraestructuras.

Es más, parece que ha habido una alineación de astros: caídas en los tipos, desregulación de infraestructuras energéticas, incentivos para la creación de nuevos gaseoductos y oleoductos con menores trabas administrativas, potenciación del sector energético para centros de datos, etc. Este tipo de fondos suele diversificar mucho las carteras. Es decir, si uno está buscando el fondo tradicional para invertir en acciones típicas, este no es su fondo.

Pero si quiere exposición a infraestructuras listadas, pocas opciones mejores hay. En 2024, logró un rendimiento del 10,27%, reflejando una recuperación importante tras una rentabilidad más baja en 2023 (2,37%). Pero lo importante viene cuando nos fijamos en años como el 2022, en donde los mercados cayeron de forma abrupta, mientras que el fondo obtuvo un 0,91%, terminando un año aciago en positivo.

Como decimos, la cartera del fondo está altamente diversificada, con un enfoque en sectores clave de infraestructura: servicios eléctricos (49,05%): representan casi la mitad del fondo, impulsados por la transición energética y la demanda de centros de datos estimulados por inteligencia artificial; infraestructura de energía (12,79%): beneficiada por el crecimiento de las exportaciones de gas natural licuado y la reconversión de plantas de carbón a gas; agua (7,74%): un sector defensivo con una fuerte demanda regulatoria y oportunidades de crecimiento en Europa; otros sectores destacados:

aeropuertos (7,86%), carreteras de peaje (3,64%) y ferrocarriles (2,33%). Durante el último trimestre de 2024, el fondo realizó ajustes importantes, con la incorporación de ONEOK (infraestructura energética en EE. UU.) y APA Group (gas en Australia) y salidas como Rumo Logistica (ferrocarriles en Brasil) y Energias de Portugal (renovables en Portugal), reflejando una menor exposición a mercados emergentes y sectores sensibles a energías renovables europeas.

Además de las nuevas oportunidades de los centros de datos, el fondo sigue despegando con vientos de cola desde la pandemia. Por ejemplo, nos olvidamos muy rápido del desplome del tráfico aeroportuario y ahora, la recuperación del tráfico está impulsando sectores como aeropuertos y ferrocarriles, mientras que el reshoring industrial en Estados Unidos aumenta la demanda de infraestructura energética.

Se espera que 2025 sea un año de crecimiento, particularmente en Estados Unidos, donde la combinación de moderación inflacionaria y políticas "proinfraestructura" fomenta un entorno de inversión positivo. Además, los esfuerzos regulatorios en Europa para aumentar el gasto en infraestructura de agua y electricidad prometen generar rendimientos sostenibles a largo plazo, aunque, de momento, son papel. En términos estratégicos, el fondo mantiene una posición defensiva, con énfasis en servicios regulados y sectores que podríamos considerar como resistentes. Sin embargo, su capacidad para pivotar hacia exposiciones más cíclicas, como aeropuertos y ferrocarriles, lo coloca en una posición para capturar oportunidades si las condiciones así lo requieren.

Si tuviera que destacar algo del fondo, sería su bajo PER (como resulta lógico, por el tipo de compañía) que contrasta con las asombrosas rentabilidades de sus principales posiciones. No me consigo contener y no ponerte las principales posiciones, aun a riesgo de que no se vean bien.

Como, más o menos ves, el fondo tiene mucha exposición a utilities y a Estados Unidos, una garantía de su consistencia.

Aprenda más sobre cómo invertir y gestionar su patrimonio con el curso de Libertad Digital y Estrategias de Inversión.