Los expertos del sector inmobiliario alertan de las consecuencias del último decreto del Gobierno sobre el alquiler. Con la nueva norma, el Gobierno pretende limitar las subidas de los precios de los alquileres al IPC o aumentar el tiempo obligatorio de los contratos, entre otras medidas intervencionistas.

El Director Gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas, Marcos Sánchez Foncueva, y el analista inmobiliario, José Luis Ruiz Bartolomé, han puesto sobre la mesa en Es la Tarde de Dieter los efectos nocivos que está generando esta legislación improvisada.

"Es ir dando un bandazo tras otro, es ir a ninguna parte y en un tema tan peliagudo y peligroso como el de la vivienda", ha criticado Sánchez Foncueva. El Director Gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas ha recordado que "nadie está hablando de los 4 millones de familias que tienen ahorros e inversión" en vivienda en alquiler. Para el experto, "legislar contra una parte no es legislar". Y es que "para legislar sobre vivienda tienes que reunirte con todos los agentes implicados en la vivienda", ha recomendado.

Ruiz Bartolomé no ha dudado en calificar de "inaudito" al modus operandi del Ejecutivo socialista. "Usar la figura del decreto ley para algo que no es extraordinariamente urgente y necesario no había sucedido nunca, pero que lo hagas de segundas, después de haber fracasado en un primer intento hace menos de un mes…", ha dicho. El pasado mes de enero, el Congreso tumbó otro decreto ley de la vivienda de Pedro Sánchez, que lejos de rendirse, ha aprobado otro texto. "En 50 días hemos tenido una legislación, la que aprobó el Gobierno, vuelta a la otra y esta última, pero si esta no se convalida en la diputación permanente, volveríamos a la anterior", enumera Bartolomé.

"La abrumadora parte de lo que los españoles tienen en ahorro o patrimonio es vivienda. Es nuestra riqueza la que se está poniendo juego", ha recordado el experto. En concreto, sobre las limitaciones a los precios, ha apuntado que "parece gracioso, pero en la Venezuela chavista empezaron así. Aunque no estamos en una situación de este tipo, estamos ahuyentando a la inversión y a los fondos, que están preocupados e igual están cambiando sus políticas para, a lo mejor, desprenderse de lo que han comprado". Sánchez Fonseca también ha apuntado que topes en los precios podrían generar economía sumergida.

"Lo único que se está generando, a pesar de un sector inmobiliario fuerte y maduro que ha sabido sobreponerse a la crisis, es una inseguridad jurídica en las familias, en el inversor y hasta en el inquilino", ha añadido Sánchez Fonseca.

Sánchez Fonseca ha recomendado a las Administraciones que saquen suelo al mercado como la mejor solución para aumentar la oferta. "Nuestro presidente dice que hay que animar a las Administraciones a comprar vivienda para alquiler y eso es un disparate mayúsculo. Lo que tienen que hacer es animar a las Administraciones a generar suelo o que el suelo que tienen lo usen para crear vivienda protegida". En este sentido, Sánchez Fonseca ha alertado de que se están "bloqueando iniciativas que generan suelo" porque "parece que por crear suelo están cometiendo un delito", cuando se hace para nutrir la demanda existente.

El experto ha defendido iniciativas como la de Valdebebas, que apuesta por los edificios de grandes alturas y con muchos espacios para zonas verdes porque es lo más sostenible en lugar de alturas bajas que acaparan mucho terreno.