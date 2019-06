Elon Musk lo vuelve hacer: diseña un coche submarino como el de James Bond

Tesla ha vuelto a sorprender al mundo con el nuevo invento de Elon Musk. El CEO de la compañía ha anunciado que acaban de diseñar un coche submarino a imagen y semejanza del que salía en la película de la saga James Bond La espía que me amó. Han pasado 42 años desde el estreno del largometraje para que dicho automóvil acuático sea una realidad.

En realidad, el anuncio de Tesla ha sido curioso, ya que no lo ha hecho de la manera tradicional. Durante la junta de accionistas, a Musk le preguntaron sobre si algún día diseñarían un coche acuático, a lo que respondió que ya estaba diseñado. "En realidad, puedes tener un coche submarino, es técnicamente posible. Creo que el mercado para esto será pequeño. Pequeño pero entusiasta", le dijo Musk al pequeño inversor. El CEO quiso aclarar que la fabricación de un modelo de estas características "sería un poco de distracción, pero tal vez lo hagamos como un automóvil de exhibición".

La rentabilidad de Tesla es cuestionable debido a los altos precios de fabricación que tienen sus coches. En bolsa está sufriendo desde hace meses y los inversores no terminan de confiar demasiado en la empresa de Musk, pero esto no le quita mérito al fundador de la compañía, que no para de innovar y de sacar nuevos inventos al mercado, que, según él , cambiarán el mundo.

Los inventos de Musk

El coche submarino es solo uno de los muchos inventos que Musk ha presentado al mundo en los últimos años. Uno de los más famosos es x.com (actualmente Paypal), la red de pagos electrónicos fue comprada por eBay por un precio de 1.500 dólares, de los cuales 165 fueron para el ahora CEO de Tesla.

Los inventos más revolucionarios que están por venir son algunos como Electric Jet, que consiste en unos ventiladores eléctricos que permiten a los aviones despegar de forma vertical sin necesitar pistas tan grandes y gastar tanto combustible. Otra revolución que plantea Musk en el transporte es Hyperloop, un sistema de alta velocidad mediante cápsulas que se desplazan por medio de un tubo vacío. La velocidad que alcanzan estos trenes es de 1.200 kilómetros por hora, lo que permitiría atravesar Estados Unidos en media hora.