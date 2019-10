Nerea Fernández fue nombrada este año nueva corresponsable de Acción Política de Izquierda Unida (IU) Exterior. Ayer martes, publicaba un vídeo en el que pretendía denunciar el drama de haberse tenido que ir al extranjero "forzada por la necesidad y la falta de oportunidades en nuestra tierra y por falta de trabajo", aseguraba.

Fernández no se identifica con la fuga de talentos que ha sufrido España en los últimos años, de hecho, rechaza que se la considere "talento" y sólo quiere definirse como una mera "trabajadora". La joven dice que "quiero volver a casa, pero no puedo" porque los partidos políticos, excepto el suyo, no tienen sobre la mesa ningún plan de retorno para ella.

Pero lo que se hubiera quedado en otro vídeo en el que un político solicita más dinero público para cumplir sus objetivos, se le ha vuelto en contra a la joven por el país de destino que eligió para emigrar: Irlanda. El funcionamiento de este país, su fiscalidad y su estrategia para sortear la crisis son todo lo contrario a los dogmas políticos de Izquierda Unida (IU). Por ejemplo, Irlanda tiene la menor presión fiscal de la OCDE y uno de los Impuestos de Sociedades más bajos.

Los usuarios de las redes sociales no han querido dejar pasar la oportunidad de recordarle a Nerea su incoherencia. Los comentarios no tienen desperdicio.

Y en busca de prosperidad, has acabado en un país con un mayor grado de libertad económica, como les pasa a la mayoría de emigrantes — Joaquim L Caussa (@JLCaussa) October 8, 2019

Te vas a Irlanda, país con los impuestos más bajos de la UE, ejemplo de LIBERALISMO, que tanto criticáis en España. Qué poco coherente. — Sergio Cano Orihuela (@uksergio) October 8, 2019

En vez de a Irlanda vete a Venezuela. Kuki. — JM (@SaizPa) October 8, 2019

1) Yo emigré a Irlanda en el ´99 hasta el 2004. Irlanda lo que hizo fue agilizar su economía para que llegaran empresas con una fiscalidad baja, control del déficit, etc... . En España justo pasa al revés. Se demoniza a las empresas, se prioriza el gasto social (para ganar votos) — roy batty (@Roybatty2012) October 8, 2019

Corea del Norte, te lo recomiendo. Un paraíso comunista donde te sentirás súper a gusto — Mondo me (@ArrateLolo) October 9, 2019