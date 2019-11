El 'milagro' de Arteixo, el pueblo de "la pirámide de población perfecta" gracias a Inditex

Madrid, Barcelona, Alcobendas, Bilbao y… Arteixo. No hay mejor ejemplo para demostrar la importancia que puede tener el efecto sede en una población, que este pueblo coruñés. En su territorio se encuentra el buque insignia del gigante textil Inditex, y gracias a ello, Arteixo tiene la suerte de ocupar el quinto puesto entre los municipios con más facturación empresarial de toda España.

"Es todo un orgullo que el corazón y el centro de Inditex esté aquí" celebra el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo (PP), en una entrevista con Libre Mercado. Las empresas que operan en su localidad lograron facturar la friolera de 24.000 millones de euros en 2017, tal y como revelan los últimos datos de Informa B&D. Arteixo sólo tiene 584 compañías frente a las más de 64.000 empresas que, por ejemplo, alberga Madrid. Así, es Inditex la que tira de la facturación del municipio y la que rompe la media de sus ingresos.

"Tenemos una población joven y deuda 0"

Gracias a ello, Arteixo se ha convertido en uno de los mayores motores económicos de Galicia. De hecho, con apenas 31.000 habitantes ya es segundo concejo más rico de la provincia, con un PIB de 4.100 millones de euros. Sólo le adelanta Coruña, con 6.500 millones, pero claro, Coruña tiene más de 244.000 habitantes, por lo que Arteixo es el ayuntamiento con el mayor PIB per cápita de Galicia.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo

Y eso se nota en las cuentas del Consistorio. Su alcalde presume de tener "deuda pública 0" y un presupuesto de más de 40 millones de euros. Con estos números, el regidor de este municipio costero asegura que puede permitirse tener una fiscalidad atractiva para sus vecinos. "Nos permite bajar impuestos, de hecho, tenemos el IBI con el coeficiente más bajo que nos permite la ley", asegura Calvelo.

Además, la presencia de Inditex en el polígono de Sabón, donde el gigante textil tiene su sede, su fábrica y un gran centro de oficinas, "también ha atraído a otras muchas empresas". Repsol es una de ellas, y va a construir un poliducto que le reportará 859.000 euros en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las arcas municipales.

A nivel demográfico, en este pueblo (antes de pescadores y ahora, industrial), nadie habla de la España vaciada o del envejecimiento de la población que azota Galicia. "En Arteixo tenemos una pirámide de población perfecta, con más nacimientos que defunciones. Sólo nosotros y otro ayuntamiento tenemos este saldo vegetativo positivo", celebra su alcalde. Al contrario que la del resto de localidades de la zona, la población de Arteixo cada vez es mayor. "Vamos creciendo en 200-300 personas cada año", informa el regidor.

"El efecto Inditex se nota en todo. Muchos empleados de la empresa hacen su vida en Arteixo: compran aquí, van a la playa, van a restaurantes, hay hoteles asociados a Inditex cuando vienen gente de fuera..." enumera el alcalde. "Aquí hay gente joven, muy moderna y mucha multiculturalidad", asegura en relación a la joven plantilla con la que cuenta Inditex en Arteixo que, en muchos casos, es internacional. Sólo en este municipio, Inditex tiene más de 4.000 trabajadores.

La "humildad y la sencillez" de Ortega

Amancio Ortega podía haberse llevado la sede de su gran imperio a La Coruña, a Madrid e incluso, al extranjero. Para hacer crecer a la dueña de Zara, el empresario gallego podría haber priorizado un territorio con la fiscalidad más atractiva o más cercano a algún destino referente de la industria de la moda, pero decidió quedarse en Arteixo por una decisión personal. Y casi, emocional. "El señor Ortega tiene un cariño especial a Arteixo", cuenta muy respetuoso el alcalde. Calvelo asegura que la implicación del fundador de Inditex con el pueblo es total. "Se preocupa mucho por todo lo que pasa en Arteixo. Nos reunimos de vez en cuando con miembros de Inditex para tratar temas de Arteixo y, entre ellos, ha estado presente él. Inditex nos ayuda siempre", asegura.

Amancio Ortega, además de ser uno de los hombres más ricos del mundo, es una de las figuras empresariales más discretas de nuestro país. El dueño de Inditex ha protagonizado contadas apariciones públicas y no concede entrevistas a medios de comunicación. Carlos Calvelo, que sí le conoce en persona, dice de él que rebosa "humildad y sencillez" y que "te trata de una manera muy natural".

"Que le critiquen es absurdo y cruel"

Pero cada vez que Inditex anuncia una donación desde su fundación, publica beneficios o se reafirma como una de las empresas que más venden de España y más puestos de trabajo crea, se produce un bombardeo de ataques por parte de la izquierda. Pablo Iglesias o Isa Serra han protagonizado algunos de los más sonados. De hecho, en una entrevista que le hicieron antes de las elecciones, el líder de Podemos siguió en la misma línea de sus ataques, e incluso, llegó a referirse al dueño de Zara como un "señorito" que da "limosnas".

Calvelo no ha dudado en criticar "los ataques a su persona porque no tienen ninguna justificación. Vamos, aquí en Arteixo es que no los recibe". El alcalde añade que "nos aporta muchos recursos económicos y, que le critiquen es absurdo, cruel y muestra un desconocimiento total del funcionamiento del Señor Ortega y de la fundación". El altruismo de Ortega ya alcanza los 1.000 millones de euros desde que creara la fundación en el año 2001.

Las máquinas para luchar contra el cáncer que ha financiado para hospitales públicos de toda España están entre los mayores desembolsos del empresario, pero sus donaciones alcanzan todo tipo de proyectos sociales. El alcalde de Arteixo destaca la residencia intergeneracional que Ortega construyó en su municipio en el año 2017. Sus instalaciones, frente al balneario del pueblo, constan de un centro de día, una residencia de ancianos y una escuela infantil. "El proyecto le costó 10 millones de euros. Ha hecho mucho bien", concluye el regidor.