Las propuestas económicas más absurdas y peligrosas de Podemos

Desde expropiar el uso del 30% de las viviendas de los grandes propietarios hasta la creación de un "Amazon público". Podemos ha lanzado un despliegue de medidas económicas de todo tipo y pelaje durante las semanas previas a las elecciones en Cataluña. Todas ellas tienen algo en común: una regulación salvaje y más subidas de impuestos que, por supuesto, no pagan solo los ricos.

Que los autónomos salven las pensiones

Podemos propone reformar el sistema de pensiones haciendo que los autónomos coticen más de 6.000 millones más al año. El secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, asegura que es posible "garantizar la sostenibilidad y la indexación" de las pensiones y propone "el destope de las cotizaciones más altas (aportaría 0,6% del PIB) y una reforma del régimen de autónomos (0,5% del PIB)". En resumen, Podemos cree que el problema de las pensiones se soluciona exprimiendo más a los autónomos, que tendrían que pagar 6.000 millones más al año, porque esa "reforma" no implicaría otra cosa que subirles la cotización.

Frente a la vía del recorte, garantizar la sostenibilidad y la indexación es posible: -Aumentando ingresos: destope de cotizaciones más altas (aportaría 0.6% del PIB) + reforma del régimen de autónomos (0.5% del PIB) -Eliminando los gastos 'impropios' del sistema (1.5% del PIB) — Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) January 25, 2021

Expropiar un 30% de los pisos de grandes tenedores

Para Podemos la solución a la "emergencia habitacional" debe recaer en el sector inmobiliario y el sector privado, que son los que deben garantizar el derecho constitucional a una vivienda. Por ese motivo, Podemos propone obligar a los grandes propietarios de inmuebles a destinar el 30% de sus viviendas a alquiler social.

Esta propuesta supondría aumentar el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas, o visto desde el otro lado, la expropiación de un 30% de los pisos de los grandes tenedores. Hasta ahora los grandes tenedores son aquellas personas físicas o jurídicas que poseen al menos diez inmuebles. Pero con la reforma que plantea Podemos, se pasará a considerar como gran propietario a todo aquella persona que tenga al menos cinco pisos. Lo que no queda todavía muy claro es cómo pretenden obligar a los propietarios de cinco viviendas a destinar un piso y medio para alquiler social.

Este golpe a la propiedad privada se une a la medida ya en vigor de prohibir los desahucios. Los okupas tienen carta blanca siempre y cuando demuestren que son "vulnerables" y no disponen de una "alternativa habitacional" por parte de la Administración.

Nacionalizar farmacéuticas

El conflicto entre la Unión Europea y AstraZeneca, a cuenta del contrato para el suministro de vacunas, fue la excusa perfecta para que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, afirmase en una entrevista en El Diario: "No me temblaría el pulso en nacionalizar farmacéuticas si tuviera el poder y eso garantizara el derecho a la salud". O como en su día dijo Chávez, "exprópiese".

Como es habitual en las propuestas económicas de Podemos, la justificación es el "interés general", que según Iglesias, "no debe ser sobrepasado por ninguna empresa farmacéutica".

Los farmacéuticos consideran que es una idea disparatada y que posiblemente se acabaría convirtiendo en otro chiringuito para colocar a los amigos. También recuerdan que ya hay un país que cuenta una farmacéutica pública y el modelo ha sido un completo fracaso. ¿Adivinan cuál? Venezuela.

Un Amazon público

En Podemos lamentan que "muchísimas" pequeñas y medianas empresas estén "en riesgo de cerrar" por la "competencia" de plataformas como Amazon o Aliexpress. Por ese motivo, la formación morada cree que la solución perfecta para acabar con el éxito del gigante del comercio electrónico es crear una réplica pública.

La candidata de En Comú Podem a la presidencia de la Generalidad, Jéssica Albiach, ha pedido un "Amazon público y cooperativo" que "acompañe" a las pymes para competir en condiciones de igualdad con el gigante del comercio y garantizar así que tributa en Cataluña y no en "paraísos fiscales".

Obviando el hecho de cualquier empresa puede vender sus productos a través de Amazon para aprovechar el empuje de la plataforma, lo cierto es que en España ya contamos con una empresa pública para enviar mercancías: el Servicio de Correos.

Andorra, paraíso fiscal

Si los youtubers se marchan del país porque, entre otras cosas, están hartos de pagar chiringuitos políticos varios, la solución que plantea Podemos es volver a incluir a Andorra en la lista española de paraísos fiscales. De esta manera, asegura el portavoz de la formación en el Congreso, Pablo Echenique, el traslado de residencia a este país no implicaría dejar de pagar el IRPF en España, al menos en los cinco años siguientes.

Para que un país se considere paraíso fiscal una de las condiciones es que presente trabas a la cooperación con otras administraciones tributarias. Pero Andorra tiene firmados ocho convenios para el intercambio con solicitud previa, entre los que está España, y 24 convenios de intercambio de información fiscal, según ha recordado el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, que también ha denunciado que nos encontramos ante "una caza de brujas infundada" por parte de Podemos.

Que el BCE perdone 300.000 millones de deuda

Podemos ha firmado un manifiesto para que el Banco Central Europeo (BCE) cancele los 300.000 millones de euros de deuda a España y permita destinar ese dinero a la reconstrucción ecológica y social. La petición, extensible al resto de países europeos, aparece recogida en un manifiesto que también han suscrito el PSOE y una veintena de economistas europeos.

Pedir que te perdonen una deuda para seguir gastando sin control parece una ocurrencia propia de países como Argentina o Grecia. De hecho el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, no daba crédito ante semejante documento. "La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto", ha afirmado el exministro español de Economía y Competitividad.

Y si algo falla... la culpa la tiene el frutero

En ocasiones, las propuestas de Podemos se quedan en papel mojado. En su programa electoral prometieron bajar el IVA al tipo del 4% a más alimentos y bebidas no alcohólicas, pero el impuesto de las bebidas azucaradas y edulcoradas subió del 10% al 21% el pasado mes de enero.

Lo mismo sucede con el precio de la luz, que durante la primera quincena de enero se disparó un 75%. ¿Y qué fue de la promesa de Podemos de bajar el IVA al 10% de "todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) de los consumidores vulnerables"? Pues que la culpa de todo la tiene el frutero.