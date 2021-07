Planas desautoriza a Garzón por su guerra contra la carne: "Está absolutamente fuera de lugar"

Nuevo enfrentamiento entre los miembros de PSOE y Podemos del Gobierno. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha opuesto este jueves al ataque de Alberto Garzón al sector cárnico español. En la misma línea contra Garzón ha ido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Garzón levantó ayer otra de sus habituales polémicas, cuando criticó el consumo de carne, un negocio especialmente importante en la actividad económica de España. A través de una tribuna en El Diario y de sus redes sociales, el ministro de Consumo despreció las bandejas de carne "baratas provenientes de macrogranjas" que pueden encontrarse en los supermercados porque "llenan las tripas de forma rápida, saciante y económica". Así, vemos que el ministro que se jacta de proteger a los más pobres considera un problema que las familias gasten poco dinero en carne.

Garzón ha bautizado su campaña como "Menos carne, más vida" y con ella pretende que los españoles dejen de consumir este producto aludiendo a la contaminación o al perjuicio para su salud y apoyándose en datos tergiversados.

Planas: "Absolutamente fuera de lugar"

Luis Planas ha considerado la campaña de su compañero de gobierno "tan errónea como la del azúcar mata". En una entrevista en la Cadena Ser Cataluña, el ministro de Agricultura ha lamentado la palabras Garzón y ha tachado de injusto y "absolutamente fuera de lugar" señalar con el dedo al sector cárnico, que considera parte de la riqueza de España. "El sector ganadero está siendo objeto de críticas profundamente injustas y merece un respeto por el trabajo honesto que hacen por nuestra alimentación y nuestra economía", ha insistido.

Planas ha explicado que no tenía conocimiento de que la campaña iba a salir y ha defendido que los políticos no deben crear problemas sino dar seguridad al conjunto de los ciudadanos diciendo la verdad. "Lamento que se me utilice en este respecto", ha dicho.

Planas ha recordado que la necesidad de proteínas de origen animal se da en España y a nivel mundial, donde el país exporta muchos productos cárnicos, particularmente a Asia: "Es parte de nuestra aportación a la alimentación del mundo". El ministro también ha destacado el papel social y territorial del sector porque, ha explicado, "la España vacía es secano y ganadería extensiva", por la que ha pedido respeto, consideración y apoyo.

Garzón no ha tardado en contestar a Planas e, incluso, le ha desmentido este jueves asegurando que su compañero de Gobierno y ministro de Agricultura conocía la campaña en favor de limitar el consumo de carne. "Específicamente no he hablado con él estos días, pero sí en anteriores ocasiones, los ministerios están en coordinación continuamente y, de hecho, hoy tienen una reunión y saben cuál es la línea de trabajo y ahí me quedo", ha explicado el titular de Consumo en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Page: "En Madrid se dicen muchas tontás"

Más contundente que Planas ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "En Madrid se dicen muchas tontás por parte de la clase política, que no termina de enterarse de lo que pasa en este país", ha dicho el presidente regional.

"Quiero empresarios que quieran ganar dinero, porque ya tenemos un ministro que se está inventando su cargo todos los días y dice que no hay que comer carne, con lo que eso implica para miles de puestos de trabajo del sector cárnico en esta región", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico durante la presentación en la localidad toledana de Torrijos de la nueva flota de ambulancias del Grupo de Empresas San Román.

"Y mañana irán con el vino, y pasado con el queso; no sé el futuro que tienen como dietistas, pero si no tienen nada que hacer, al menos que no se inventen la política para crear problemas a la gente", ha dicho García-Page refiriéndose a Garzón.