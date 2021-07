Pedro Sánchez también se ha pronunciado sobre la guerra a la carne que ha emprendido su compañero de gobierno, Alberto Garzón. El presidente del Ejecutivo ha respondido este jueves con una escueta frase al ministro de Consumo: "Sobre esta polémica lo diré en términos muy personales: a mí, donde me pongan un chuletón al punto... eso es imbatible". Con estas declaraciones, Sánchez echa balones fuera y evita secundar la campaña de Garzón y los datos en los que se apoya el comunista para atacar el consumo de carne.

Aún así, cuando en La Sexta le han puesto las declaraciones de Sánchez al líder de IU, su rostro ha quedado un tanto desencajado.

Sánchez ha pronunciado esta frase durante una conferencia de prensa celebrada en Lituania, en el marco de su gira báltica, al ser preguntado por las discrepancias entre el ministro Garzón, partidario de reducir el consumo de carne, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que considera que esta recomendación "es tan errónea como la del azúcar mata".

Planas: "Absolutamente fuera de lugar"

Para Luis Planas es "injusto" y está "absolutamente fuera de lugar" señalar con el dedo al sector cárnico, que considera parte de la riqueza de España. "El sector ganadero está siendo objeto de críticas profundamente injustas y merece un respeto por el trabajo honesto que hacen por nuestra alimentación y nuestra economía", ha dicho hoy.

Planas ha explicado que no tenía conocimiento de que la campaña iba a salir y ha defendido que los políticos no deben crear problemas sino dar seguridad al conjunto de los ciudadanos diciendo la verdad. "Lamento que se me utilice en este respecto", ha dicho.

Otro miembro del PSOE que también ha criticado la idea de Garzón ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "En Madrid se dicen muchas tontás por parte de la clase política, que no termina de enterarse de lo que pasa en este país", ha dicho el presidente regional.

"Quiero empresarios que quieran ganar dinero, porque ya tenemos un ministro que se está inventando su cargo todos los días y dice que no hay que comer carne, con lo que eso implica para miles de puestos de trabajo del sector cárnico en esta región", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico durante la presentación en la localidad toledana de Torrijos de la nueva flota de ambulancias del Grupo de Empresas San Román.

"Y mañana irán con el vino, y pasado con el queso; no sé el futuro que tienen como dietistas, pero si no tienen nada que hacer, al menos que no se inventen la política para crear problemas a la gente", ha dicho García-Page refiriéndose a Garzón.

Rufián acusa a Sánchez de "vender" al ministro

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado a Sánchez, de "vender" a Garzón sólo porque la derecha le ha montado "una campaña en contra".

"Vender a uno de los tuyos (en este caso a uno de tus ministros) porque la derecha le monta una campaña en contra suele ser siempre una mala idea", ha escrito Rufián en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter.

Vender a uno de los tuyos (en este caso a uno de tus Ministros) porque la derecha le monta una campaña en contra suele ser siempre una mala idea. 1º porque la derecha no te va a respetar más. Al revés. Y 2º porque si la derecha está en contra es porque suele ser verdad. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 8, 2021

La campaña de Garzón

Garzón levantó ayer la polémica, cuando criticó el consumo de carne, un negocio especialmente importante en la actividad económica de España. A través de una tribuna en El Diario y de sus redes sociales, el ministro de Consumo despreció las bandejas de carne "baratas provenientes de macrogranjas" que pueden encontrarse en los supermercados porque "llenan las tripas de forma rápida, saciante y económica". Así, vemos que el ministro que se jacta de proteger a los más pobres considera un problema que las familias gasten poco dinero en carne.

Garzón ha bautizado su campaña como "Menos carne, más vida" y con ella pretende que los españoles dejen de consumir este producto aludiendo a la contaminación o al perjuicio para su salud y apoyándose en datos tergiversados.