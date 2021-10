Pánico en las fábricas españolas: empiezan a parar por la "ruina" del precio de la luz

La tormenta energética golpea con fuerza a las fábricas españolas. Los clientes particulares no son los únicos que están sufriendo unos precios de la electricidad y del gas completamente desbocados. Y es que, a los grandes consumidores de energía de nuestro país también empiezan a no salirles las cuentas.

El ahogo que les está provocando la factura energética es tal, que la gran industria se está viendo obligada a llegar al extremo de parar su producción en las horas más caras. Según calcula la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), el sobrecoste de la electricidad para la gran industria supera actualmente los 1.500 millones de euros. Las fábricas de siderúrgica, química o metalúrgica están siendo las más perjudicadas.

"Las plantas están sufriendo una situación límite. Desde hace días, muchas de ellas se están viendo obligadas a parar su actividad unas horas, a parar algún horno o a dedicarse a trabajos de mantenimiento -que se hacen en vacaciones- porque no les sale rentable seguir produciendo con estos precios de la luz", asegura el director general de AEGE, Fernando Soto, en declaraciones a Libre Mercado. "Si no se desliga el precio de la electricidad del precio del gas, va a ser la ruina. De seguir con estos precios, no está garantizada la continuidad de las fábricas", advierte.

Soto explica que la gran industria es muy sensible a los precios de la energía. "Si cuando el precio de la luz estaba a 50 euros, el coste de la energía representaba entre el 50 y 60% de los costes de producción... imagínate ahora. Les resulta inviable producir", afirma.

La luz se acerca a los 300 euros

Y nada parece indicar que esta insólita situación vaya a mejorar en el tiempo. Hoy jueves, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará los 288,53 euros, un precio que bate todos los récords registrados hasta ahora, posicionándose incluso un 26% por encima del último precio más alto hasta ahora, el de ayer, de 228,59 euros. Pero es más, entre las 20:00 y las 21:00 horas, la luz romperá la onerosa barrera de los 300 euros, cuando alcanzará los 319,03 euros/MWh. Mañana se espera una ligera caída.

Esta situación se produce en plena escalada del precio de todas las materias primas en el mundo, como el petróleo o el carbón, aunque lo que más está influyendo en la factura es el precio del gas, que dispara al mismo tiempo los derechos de CO2, también en máximos históricos. Los derechos de CO2 son un impuesto encubierto que recauda la Hacienda de cada país europeo gracias a las industrias consideradas contaminantes.

Soto explica que la mayoría de los contratos eléctricos de la gran industria se guían por los precios del mercado mayorista. "Hay muy pocas fábricas con contratos a precio cerrado, y las que lo tienen, tienen un 20% del total. Su producción es cíclica y no interesan esos contratos, hasta ahora, claro. Quien pactó un precio hace dos años, ahora se está librando". Drama energético en Reino Unido: las empresas empiezan a cerrar por los altos precios del gas

La situación de las fábricas españolas no es exclusiva de nuestro país. En Reino Unido varias plantas ya han anunciado su cierre por la imposibilidad de asumir el coste de la energía. Lo peor es que el anuncio de ese parón se hizo sin fecha de apertura.