Los camioneros españoles huyen de Reino Unido: "No van ni locos"

Estantes vacíos, gasolineras sin combustible, escasez de transportistas... Reino Unido atraviesa por una crisis logística sin precedentes. El caos en el país está siendo tal, que el Gobierno de Boris Johnson se ha visto obligado a acudir al Ejército debido a que se han quedado sin camioneros tras el Brexit.

Desde hace varias semanas, las colas interminables de conductores particulares y camioneros en las gasolineras del país han dado la vuelta al mundo. La razón de que las gasolineras de Reino Unido se hayan quedando sin combustible es que no hay personal suficiente para trasladar la gasolina desde las refinerías hasta las estaciones de servicio, lo que agrava todavía más la crisis de desabastecimiento. Por esta razón, el Ejecutivo británico ha tenido que desplegar a unos 200 soldados-camioneros para que puedan transportar gasolina a aquellas estaciones de servicio con más problemas de suministro.

Ante la falta de conductores nacionales, el Ejecutivo de Boris Johnson ha desplegado un programa de visados temporales para intentar atraer a los camioneros europeos. De momento, no está teniendo mucho éxito. Es más, el rechazo a acudir al país está siendo generalizado en el sector, ya sea para un viaje o para quedarse. En Libre Mercado hemos hablando con varios profesionales del transporte con experiencia en el país para que nos expliquen por qué los camioneros han dando la espalda a Reino Unido.

"Dicen que a Reino Unido no van ni locos"

Héctor Sanz es el responsable de la empresa madrileña de camiones Truck-One y "desde hace casi dos meses, el caos en Reino Unido es total. Son muchos los camioneros que me dicen que allí no van ni locos" asegura.

Héctor Sánz

Sanz explica que "ir a Reino Unido es una aventura porque todo son problemas. Primero, tienes que ir en Ferry, y con el Brexit se forman colas de hasta 6 u 8 horas para cruzar el Canal de la Mancha. Además, como los camiones llevan tacógrafo, puede que se te eche el tiempo encima en la cola y tengas que parar el camión y ya pierdes un día. Luego está el Eurotúnel, que cuando hay mala mar lo usamos todos, porque no podemos ir en Ferry, lo que genera colas de 8 horas también".

"A esto se le une que las autoridades de Reino Unido son muy agresivas revisando los camiones. Por nada te bloquean el camión y te ponen unas multas terribles" afirma. "En una inspección, a un compañero le descargaron todo el camión con 24.000 kilos de mercancía y le dijeron que lo volviera a cargar él solo. Por cosas como esta, me alegro de que no les llegue nada", afirma con indignación el hombre. "Además, otro de nuestros principales problemas es que se nos meten muchos inmigrantes en los camiones durante el trayecto. Son muy agresivos, porque se lo están jugando todo, y la Policía británica no nos ayuda nada".

Como les dé por hacerte una inspección, pierdes día y medio

Con el Brexit, la situación ha empeorado para estos profesionales de la carretera. "Nos exigen mucha más burocracia para entrar, sin olvidar el pago de más tasas y la pérdida de tiempo en las gestiones. Como les dé por hacerte una inspección en el despacho, pierdes un día y medio, pero de normal, ya son más de 3 horas las que pierdes sólo con las aduanas", relata.

La empresa de Héctor, que cuenta con 107 camiones, ya ha rechazado a varios clientes británicos por estos motivos. "Lo entienden y le echan la culpa al Brexit. Es que a los camioneros no les compensa estar dos semanas sin ver a su familia para ir a Reino Unido cobrando lo mismo -unos 2.500 euros netos- cuando en Italia, Francia o Alemania hay mucho trabajo", concluye. Como publicamos en Libre Mercado, la falta de camioneros está afectando a todos los países ricos, por lo que a los transportistas españoles no les falta el trabajo. Pueden elegir.

Se paralizan los viajes a Reino Unido

En la empresa de Jesús Rodríguez, el director comercial de Grupo Amygo, está ocurriendo lo mismo. "Desde hace 10 días estamos distanciando mucho los viajes a Reino Unido y hasta paralizándolos hasta que se normalice la logística, sobre todo, por el tema de la gasolina, porque nosotros salimos de España con el depósito lleno, pero si no podemos echar gasolina suficiente para volver, tenemos un problema", asegura. En muchas gasolineras del país se ha racionado la cantidad de combustible que se puede echar.

Jesús Rodríguez

Antes de la crisis de los camioneros, la empresa de Rodríguez viajaba a Reino Unido todas las semanas, ahora, "ningún camionero quiere subir porque cobra lo mismo -no es fácil repercutir el coste al cliente- y se tarda más". Este profesional está intentado buscar una solución antes de abandonar definitivamente el país. "Igual si el combustible no me da para llegar a Glasgow, puedo dejar la mudanza a otro compañero en Londres y ya que lo lleve él y yo me bajo el camión a España, pero ya son más recursos invertidos..." explica.

"Antes del Brexit veníamos funcionando bien, pero ahora, ir a Reino Unido es un desastre porque han sido unos burros que han invalidado los permisos de trabajo de todos los inmigrantes del país sin una planificación y a nosotros nos han llenado de trabas. Es un caos" asegura.

Ir a Reino Unido es un desastre

"Los 200 soldados del Ejército no van a dar a abasto para todas las mercancías que necesitan mover", augura. Rodríguez. Aunque actualmente el sector del transporte terrestre está siendo muy cotizado, Rodríguez cuenta que las mudanzas se están viendo muy perjudicadas por la falta de contenedores. "No hay contenedores porque los está acaparando todos China y estamos sufriendo retrasos de varios meses en la ejecución de los viajes -muchas mudanzas se hacen en contenedores-. Ese es otro de nuestros problemas", lamenta.