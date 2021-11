Madrid vs Cantabria: sus impuestos autonómicos uno a uno

"Madrid lo pagamos todos". Es el eslogan que ha proclamado esta semana el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Como viene siendo habitual entre los barones de otras autonomías, un indignado Revilla aprovechó un acto sobre Disparidades territoriales y demográficas en la UE celebrado en el Castillo de Argüeso (Cantabria) para atacar la fiscalidad y la financiación de la región de Isabel Díaz Ayuso.

Aunque el máximo mandatario cántabro no está entre los presidentes más críticos con Madrid -véase el valenciano Ximo Puig o el asturiano Adrián Barbón -, esta no es la primera vez que Revilla carga contra Madrid por su sus políticas de impuestos bajos.

"Ahora tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que se le ha ocurrido decir que el problema de la despoblación es que no bajamos impuestos el resto... Madrid lo pagamos todos. Allí está Fitur, Arco, etc", señaló Revilla. Bien es cierto que Ayuso no sólo se refirió a la baja fiscalidad cuando habló de la problemática de la despoblación:

La España vaciada no tendrá oportunidades: - Expulsando a los españoles de su tierra por motivos lingüísticos. - Si todas las CCAA no bajan sus impuestos y ayudan a sus empresas. - Sin planes de natalidad. - Expulsando a la Guardia Civil y otras instituciones. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 24, 2021

Aunque pudiera parecer que Revilla está negando que los impuestos no son un atractivo para atraer población e inversión, la realidad es que la animadversión de Revilla por la fiscalidad de Madrid es notoria. Tanto es así, que hace unos meses el presidente autonómico se mostraba a favor de que el Estado suprimiera más autonomía fiscal a las CCAA para que la región de Ayuso no pudiera "hacer impuestos distintos a los que tenemos en Cantabria". De hecho, esto es lo que están estudiando actualmente los conocidos expertos de María Jesús Montero con la llamada "armonización fiscal".

Pero, ¿cuál es la política de impuestos autonómicos de Cantabria? ¿es un infierno fiscal para sus contribuyentes o más bien un paraíso? A continuación, vamos a comparar los impuestos que cobran ambas regiones a sus ciudadanos.

IRPF

El IRPF es el impuesto por el que más recauda Hacienda y la Comunidad de Madrid es la región que menos asfixia a sus contribuyentes por esta vía. Tal y como se observa en el último informe del "Panorama de Fiscalidad Autonómica" del REAF, que hace referencia a 2020, la autonomía de Ayuso detrae mucha menos riqueza a través de la renta que la de Revilla.

Respecto a las rentas más bajas, la Comunidad de Madrid, Canarias y La Rioja son las autonomías que menos gravan a los contribuyentes que ganan 16.000 euros anuales. Estas tres regiones tienen un tipo mínimo del 9% a partir de los 12.450 euros, que sumado al 9,5% estatal se convierte en el 18,5% agregado. Cantabria, sin embargo, cuenta con un tipo mínimo del 9,5%, lo que implica que el contribuyente de la siguiente tabla, y que ingresa una renta bruta de 16.000 euros, pagará 23,64 euros más al año en IRPF sólo por vivir en Cantabria. Teniendo en cuenta un contribuyente que gana 30.000 euros brutos al año, en Madrid pagaría 4.795 euros, mientras que en Cantabria le tocaría desembolsar 4.939 euros, 144 euros más sólo por residir en territorio cántabro. En la siguiente tabla se observa cómo Madrid supera a Cantabria en bajos impuestos en todos los tramos de renta.

Además, la diferencia en IRPF de Cantabria con Madrid se hará todavía mayor el próximo año, ya que Ayuso ha aprobado una rebaja histórica de medio punto en todos los tramos del impuesto.

En Madrid no hay Impuesto de Patrimonio

La Comunidad de Madrid eliminó el Impuesto de Patrimonio en el año 2008 estableciendo una bonificación del 100%. En el siguiente cuadro, se puede ver cómo grava cada región el Patrimonio de sus habitantes (excluidos los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual). Por ejemplo, para un patrimonio de 4 millones de euros, los madrileños no tendrían fiscalidad, mientras que los cántabros tendrían que pagar a Hacienda 44.214 euros. Solo Baleares, Extremadura y la Comunidad Valenciana tienen el Impuesto de Patrimonio más alto que Cantabria en esta franja.

Cantabria alivia a las herencias

Sin embargo, Cantabria es la región española con uno de los impuestos de Sucesiones más bajos de España superando incluso a Madrid. Así, para un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 (de los que 200.000 corresponden a la vivienda habitual), los herederos en Cantabria, Andalucía y Galicia no pagarían nada, mientras que en Madrid o Extremadura abonarían a Hacienda 1.587 euros por Sucesiones. Las segundas cuantía más bajas del país.

Lo mismo ocurre con las Donaciones, donde Cantabria es la que menos cobra de España al ciudadano por una donación. Madrid es la segunda que menos grava, con 2.000 euros.

A pesar del alivio de Cantabria a la hora de gravar los bienes de los fallecidos, todo cambia en el caso de la transmisión de un inmueble que no esté destinado a vivienda. En Transmisiones Patrimoniales, Cantabria es la más voraz a diferencia de Madrid.

En el caso de los impuestos propios, Madrid este año ha decidido suprimirlos todos mientras Cantabria tiene en vigor tres: el Canon del agua residual, el Recargo sobre el IAE y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos.

En definitiva, Madrid es la región que menos grava a sus ciudadanos excepto en Sucesiones y Donaciones, por lo que nada le impide a Revilla igualar su fiscalidad. También hay que tener en cuenta que la región de Ayuso es la que más aporta tanto al Sistema de Financiación Autonómica, como al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales, para que las regiones con menor capacidad económica puedan prestar los servicios, sanitarios, educativos o sociales, lo que desmonta el mito de su insolidaridad.