Las cuidadoras de dependientes estallan contra Yolanda Díaz: "¡Basta ya de tanta palabrería!"

A pesar de la cordialidad y cercanía que Yolanda Díaz pretende transmitir, lo cierto es que el descontento de no pocos sectores con la ministra de Trabajo pone en duda la imagen que la actual vicepresidenta del Gobierno parece estar construyendo de cara a unas futuras elecciones generales.

Las más indignadas son, además, mujeres, el colectivo al que precisamente más llamamientos hace en sus comparecencias. Tras acampar durante casi un mes a las puertas de su ministerio, las cuidadoras de dependientes aseguran estar "muy enfadadas y muy rabiosas" y ya amenazan con nuevas movilizaciones en enero. "¡Basta ya de hablar de los cuidados, llenándose la boca de que son tan importantes! ¡Basta ya de tanta palabrería!", denuncia indignada Carmen Diego, portavoz del colectivo y secretaria de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

Tras el nombramiento de Díaz, confiaron en que esa mayor sensibilidad que Podemos parecía mostrar con las políticas sociales haría que por fin se incluyese a las 120.000 trabajadoras del sector en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esto no sólo permitiría que se evaluasen sus puestos de trabajo, sino que, además, pasarían a tener clasificadas sus enfermedades profesionales.

El paripé de Yolanda Díaz

Dos años después, la ministra no sólo no ha hecho nada en este sentido, sino que ha pretendido despachar la reunión que tanto tiempo llevaban reclamando a las puertas de su ministerio con una foto de cara a galería. Y eso es precisamente lo que más les duele.

"Les habíamos dejado claro que lo que queríamos era un compromiso por escrito para seguir trabajando en estos temas y un calendario. Lo sabían de sobra -insiste Diego-. Y cuando el 15 de noviembre por fin parecía que nos iba a recibir, nos marean durante hora y media y al final nos dicen que la ministra sólo nos recibe si levantamos el campamento".

No íbamos a tomar el té con una amiga, íbamos a lo que íbamos

Ante un chantaje que consideran intolerable, las cuidadoras de dependientes se negaron de plano. "Dijimos que no, que para una foto no habíamos estado allí tiradas en el suelo durante días y que no íbamos a tomar el té con una amiga, íbamos a lo que íbamos -explica la portavoz de las cuidadoras de dependientes visiblemente enfadada-. ¿Alguien se cree que nos íbamos a marchar conformes con una fotografía con la ministra? Si pensaron eso, nos infantilizaron mucho".

Las cuidadoras de dependientes, frente al Ministerio de Trabajo

Nuevas movilizaciones

Tras aquel desencuentro, todavía continuaron acampadas 12 días más, pero el pasado 27 de noviembre decidieron suspender su protesta ante el temporal que se avecinaba. Sin embargo, Diego insiste en que "eso no quiere decir que hayamos abandonado, sólo dimos un pequeño paso atrás para coger impulso".

Todo el mundo tiene derecho a la integridad, a la seguridad y a la vida, menos nosotras

Según explica a LD, las cuidadoras de toda España ya se están organizando para convocar nuevas movilizaciones a nivel estatal a principios de año. Lo que buscan es sencillo: que les reconozcan sus derechos como trabajadoras de una vez por todas o que asuman públicamente la anomalía en la que desarrollan sus funciones: "Que nos digan claramente que todo el mundo tiene derecho a la integridad, a la seguridad y a la vida, menos las 120.000 trabajadoras del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria), porque así nos tienen".

La portavoz de este colectivo culpa especialmente al Gobierno del "supuesto progreso", pero hace extensible su enfado al resto del arco parlamentario. "Llevamos mucho tiempo reuniéndonos con partidos políticos de todo tipo y todo el mundo coincide en que esto es una situación anómala, pero no hacen absolutamente nada para solucionarlo", lamenta Diego. Así, sólo les queda apelar a la empatía, la de los políticos y la del resto de españoles: "Que se pongan en nuestro lugar, no es tan complicado".