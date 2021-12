Así ha disparado su fortuna Roger Federer

Roger Federer dio un 'pelotazo' tras el fin de su acuerdo con Nike | Twitter

Roger Federer ha logrado la proeza de generar más de 1.000 millones de dólares durante su carrera deportiva. De esta forma, el tenista suizo se suma a una lista muy corta, en la que solo figuraban hasta ahora el golfista Tiger Woods, el boxeador Floyd Mayweather, el baloncestista LeBron James y los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

De esos 1.000 millones de dólares que ha facturado Federer desde su debut en 1998, solo 130 millones responden a las ganancias que ha obtenido en la cancha. En cambio, los 870 millones restantes han llegado a través de acuerdos de patrocinio, compensaciones millonarias por participar en torneos especiales de exhibición y otras vías de ingresos atípicos.

Lo más interesante de todo es que los ingresos obtenidos por Federer se han disparado precisamente cuando su carrera como tenista ha entrado en su fase final. Todo empieza en 2018, cuando Nike opta por rescindir su contrato de patrocinio con el eterno rival de Rafael Nadal. Dicho acuerdo reportaba 10 millones de dólares anuales al ganador de 20 torneos de Grand Slam.

Nike decidió que no renovaría el acuerdo de patrocinio suscrito con Federer, pero la leyenda del tenis no se quedó de brazos cruzados y empezó a explorar otras opciones. Consciente de su imagen de hombre tranquilo, elegante y confiable, encontró un aliado natural en Uniqlo. De hecho, el gigante nipón del sector textil le ofreció tres veces más que Nike por forjar una alianza que se prolongará, de momento, por cinco años – a pesar de que es probable que en 2022 no dispute ningún partido hasta la segunda mitad del año.

Pero Federer se aseguró de que el acuerdo con Uniqlo solo cubriría el patrocinio de su ropa de competición y el diseño de una línea de vestimenta más casual, dejando así la puerta abierta a un nuevo acuerdo: el que cerró con la marca de calzado deportivo On Running. En virtud de dicho pacto, Federer se hizo con el 3% de las acciones de esta empresa helvética. Y, tras la salida a bolsa de la firma, el tenista ha visto cómo su fortuna se ensanchaba en otros 300 millones, puesto que la capitalización de On Running ha rebasado ya el umbral de los 10.000 millones.