Elvira Rodríguez alerta de que "cada vez se pagan más impuestos en España por la inflación"

Con la economía en el centro de la conversación política, el Partido Popular reunió a su equipo económico para comunicar, en formato briefing, su posición de cara al curso 2022. A lo largo del acto, los azules insistieron en que España va por mal camino y recalcaron las nefastas consecuencias que puede tener el mantenimiento de las actuales políticas económicas del gobierno de PSOE y Podemos.

El líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado, tomó la palabra al comienzo del acto y manifestó que "la política expansiva previa a la pandemia ya era irresponsable, pero al estallar una pandemia vemos que ese manejo nos ha dejado en una posición aún más delicada, con mucho menos margen de maniobra. Peor aún, dos años después vemos que tenemos un crecimiento que es hasta un 50% menor de lo anunciado por el gobierno, una inflación muy elevada y un déficit estructural que nos aboca a ajustes de hasta 60.000 millones de euros según ha explicado el Banco de España. Si a todo eso le sumamos la coyuntura geopolítica tan complicada que tenemos, con el escenario que se plantea en Ucrania, y la mala gestión de los fondos europeos, a todas luces nefasta, parece evidente que la situación es muy delicada".

"En mi última reunión con Sánchez, de la que ya ha pasado mucho tiempo, le pedí a Sánchez que constituyese una suerte de AIREF provisional para el manejo de los fondos europeos. Se trataba de aprovechar los fondos europeos para atajar las reformas pendientes. Propusimos, de hecho, que las reformas financiadas con esos fondos fuesen las que nos recomendaba Bruselas en su último informe de 2019, antes de la pandemia. Lamentablemente, la respuesta fue "no" y a fecha de hoy podemos ver cuáles son las consecuencias", anotó Casado.

Por último, el sucesor de Mariano Rajoy recalcó que "a Francia se le ha admitido bajar impuestos con los fondos europeos, algo que también quiere hacer Italia, nos parece fundamental ir en esa dirección y, de hecho, hemos propuesto una rebaja fiscal de 10.000 millones que incluya el fin de Sucesiones y de Patrimonio, así como otras medidas de alivio para las empresas y las familias. También defendemos que esos fondos se usen para financiar infraestructuras hidrológicas de implantación nacional y otras medidas de gasto que permitirían un salto estructural en materia de competitividad.

El discurso económico del PP de cara a 2022

La responsable de Economía del Partido Popular, Elvira Rodríguez, arrancó su intervención señalando que "ha habido rebote, pero muy inferior de lo anunciado. Se presentan los PGE 2021 hablando de un crecimiento del 9,8% y luego vemos que la desviación ha sido del 50%. Peor aún, se hace una revisión al 6,5% y luego encontramos que la desviación final del PIB respecto a esa previsión rebajada será de entre el 20% y el 30%. De modo que no hay credibilidad detrás de las cifras que se están compartiendo".

"¿Por qué en España estamos peor que en el resto de Europa? ¿Cómo se explica que nuestro PIB siga tan por debajo de los niveles de 2019, cuando algunos de nuestros vecinos ya lo han recuperado? El problema está en las políticas. No se han tomado medidas efectivas de apoyo a las empresas, no se han introducido políticas que favorezcan la recuperación económica, etc.,", recalcó.

A renglón seguido, Rodríguez insistió en que "hay sectores tractores, que tiran de la economía española, y la gestión de sus problemas no ha podido ser peor. El turismo, por ejemplo, veníamos de tener 91,9 millones de visitantes, pero hemos caído a apenas 19,8 millones en 2020 y, lo que es peor, solo alcanzamos los 31,3 millones en 2021. No hubo en ningún momento un trabajo serio para intentar recuperar de forma intensa las entradas de turistas foráneos. Y, si hablamos del sector automovilístico, los datos son muy preocupantes: estamos un 30% por debajo de las matriculaciones habituales, se toman medidas regulatorias y fiscales que penalizan a la industria y los datos de ventas de 2021 apenas muestran mejoría con respecto a 2020".

"La normativa laboral que dejamos ha demostrado ser buena, porque en términos generales vemos que la afiliación actual es similar a la de antes de la pandemia, de modo que no tiene sentido plantear una contrarreforma laboral. Eso sí: se está creando muchísimo empleo público, lo que enmascara la situación real del sector privado, donde se han perdido 61.000 empresas. Tenemos, además, 3,1 millones de desempleados y más de 120.000 personas en ERTE, con un paro del 14% frente al 6,5% de la UE, de modo que hay que reflexionar muy seriamente sobre todo lo que estamos haciendo mal. Se está ahogando al autónomo y al empresario en un mar de trabas burocráticas y subidas de impuestos. Por ese camino, no podremos consolidar una recuperación sólida", subrayó.

A continuación, Rodríguez alertó de que "la subida del IPC es galopante. No es que esto no ocurra en otros países, porque la tendencia es al alza en toda la OCDE, pero lo que sí es preocupante es que seamos una de las economías con peor desempeño en este indicador, cosa que también sucede en otros países de nuestro entorno. Y, lamentablemente, no se está deflactando el IPC, de modo que cada vez se pagan más impuestos por efecto de la inflación, a lo que hay que sumar las modificaciones tributarias al alza que aprueba el gobierno".

"El Pacto Verde ha incorporado la energía nuclear como una de las tecnologías que deben desarrollarse para cumplir las metas climáticas y ganar competitividad económica. Sabemos que Francia apuesta fuerte por esta fuente energética y que Holanda acaba de anunciar que su política energética en los próximos años va a seguir este camino", explicó.

Sobre los fondos europeos, Rodríguez criticó "el retraso injustificado, la manera en que se han determinado los proyectos, el reparto regional de los mismos... Hemos perdido un año. Y lo peor de todo es que el manejo está siendo arbitrario y clientelista, con total falta de transparencia".