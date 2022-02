Una nueva regulación de la CNMC enfurece a los streamers: "Nos quieren arruinar, básicamente"

La regulación acorrala a los streamers y youtubers del país. Y es que, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planea equiparar la ley que regula la televisión con la de estos creadores de contenido.

La CNMC ha hecho una consulta para establecer los criterios de la LGCA (Ley General de la Comunicación Audiovisual) que tendrá en cuenta para considerar que los servicios prestados por los creadores de contenido llevan a cabo una actividad propiamente audiovisual y, por tanto, deben estar sometidos a las reglas sectoriales audiovisuales de los medios tradicionales.

Tras la consulta, se recibieron 20 aportaciones procedentes de diversos agentes del sector. Sin embargo los creadores de contenido (streamers y youtubers) no participaron en dicho proceso consultivo.

Para que una actividad en el sector audiovisual pueda catalogarse como un servicio de comunicación audiovisual en los términos de la LGCA y sometido a la supervisión de la CNMC deben concurrir en la misma de forma cumulativa los siguientes 7 criterios:

Debe tratarse de un servicio económico

El prestador debe ostentar la responsabilidad editorial sobre los contenidos que ofrece

sobre los contenidos que ofrece Debe ser un servicio dirigido al público en general

La función de los contenidos debe ser principalmente informar, entretener o educar

debe ser principalmente informar, entretener o educar Su propósito principal deber ser la provisión de programas

Los programas creados deben ser audiovisuales

Los programas deben proveerse mediante redes de comunicaciones electrónicas

Todos aquellos creadores de contenido en los que coincidan de forma cumulativa los criterios anteriormente señalados tendrán la consideración de prestadores de servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos y, consecuentemente, les serán de aplicación las obligaciones establecidas en la LGCA.

La falta de identificación de la publicidad de los streamers y youtubers o la emisión de contenidos sin calificación de edad son algunos de los puntos que señala la CNMC y que podrían resultar más dañinos para el negocio de los protagonistas. Y es que, equiparar la actividad de los creadores de contenido con la de la televisión implicaría una mayor intervención en la programación de los streamers, regulación de horarios y publicidad, cuyo formato ya no se pactaría libremente entre el creador de contenido y la empresa. Además, podrían ser acusados de publicidad encubierta o cabría la posibilidad de obligar a estos youtubers al pago de un canon sobre música o los videojuegos que usan. También se podría establecer la imposición de una licencia para realizar contenido. Como si fuese un carnet de conducir del streamer.

Alarma entre los streamers

Cristina López Pérez, más conocida como Cristinini, es una streamer, presentadora y reportera de esports, que ha criticado duramente la nueva propuesta de la CNMC en uno de sus habituales directos en la plataforma morada. Cristinini es clara y no duda en mostrar su opinión sobre el asunto. "Quieren equiparar la creación de contenido con la televisión en todos los aspectos: en la publicidad que hacemos, en el contenido per se, en impuestos para todo esto, en licencias que vamos a tener que pagar. Vamos, que nos quieren arruinar, básicamente. Se les ha pirado un poco la pinza. Quiero decir, somos tontos, pero idiotas no. Yo siempre lo he dicho, me quedo aquí (España) porqué están mis padres y ese es el motivo principal, pero tampoco quiero que se rían de mí. Se les ha pirado la puta cabeza, tampoco quiero ser imbécil. Yo pillo las maletas y a tomar por culo. Tontos sí, gilipollas ya no".

La streamer @IamCristinini en uno de sus habituales directos se ha quejado de la nueva propuesta de la CNMC, la cual equipara al creador de contenido con las televisiones. "Si esto se apruebo, yo pillo las maletas y a tomar por c***" pic.twitter.com/fvTDJYrPLh — Filosofía Política (@FilosofiaPolti) February 8, 2022

Juan Alberto, más conocido como IlloJuan, es un streamer malagueño que también se ha quejado de la propuesta de la CNMC. "Si esto entra en vigor, ¿sois conscientes de la de peña que se iría a Andorra? Estamos hablando de más de la mitad de peña que hay ahora mismo (en España) se piraría allí (Andorra), simplemente por no entrar dentro de esto, no pagar licencias, no tener que regular el contenido explícito, no tener que regular las publicidades que hagan..." vaticina.

Carola (al que no se conoce el nombre real), es un streamer gallego que triunfó por sus roleplays (interpretar personajes) en Twitch. Carola también apunta a la huida de España si la CNMC empieza a regular su actividad. "Si me viene España y me dice 'eh: tienes unos horarios, tienes unas cosas que hacer y tienes un contenido que dar'. Buenos días, me voy a Andorra. Hasta luego, disfrutad. Sería de imbéciles quedarse aquí. Que venga el Gobierno español a decirte cómo tienes que hacer tu contenido... ¡Tócate los cojones!, venga hombre, ya te pagará otro. No te preocupes, yo no, de verdad eh, contad conmigo en Andorra, 100%" ha dicho.

¿Presiones de las televisiones?

Libre Mercado ha hablado con Víctor Domínguez, más conocido como Wall Street Wolverine, sobre este asunto. Wall Street Wolverine es un empresario que también se dedica a Youtube y a Twitch, y que decidió irse a Andorra por los altos impuestos de España.

"Es absurdo y probablemente responda a las presiones de los medios de comunicación ante la decadencia que estos están sufriendo frente al entretenimiento digital. Más regulaciones y trabas lo único que van a hacer es entorpecer la actividad de los creadores digitales. Los creadores digitales les están comiendo terreno y, además, los medios tradicionales han sufrido un gran desprestigio en los últimos años en beneficio de los creadores independientes que no están subvencionados por el Gobierno de turno" comenta.

El youtuber cree que más creadores de contenido podrían marcharse de España si esta propuesta acaba aprobándose. "Si no paras de tensar la cuerda, puede llegar un punto en el que mucha gente decida soltarla y buscar alternativas en el extranjero. El Gobierno tiene que entender que se encuentra ante un nuevo paradigma de trabajo: profesionales que pueden realizar su actividad en cualquier lugar del mundo en el que haya conexión a Internet. O les das motivación para residir en tu país o se irán".

Finalmente, hace una reflexión final sobre lo acontecido en los últimos días: "La persecución y la criminalización de aquellos que deciden buscar un mejor entorno para su actividad profesional sólo contribuirá a que jamás quieran volver y animará a otros a hacer exactamente lo mismo".

Este periódico también ha hablado con Javier Oliveira sobre la nueva propuesta de la CNMC y va en la misma línea que su compañero WSW. Javi Oliveira se dedica a hacer vídeos y directos de "salseo" (cotilleo) y reside en España.

"Me imagino que el problema viene de la competencia de los anunciantes y la audiencia que hay entre los creadores de contenido y las televisiones. Ten en cuenta que un anuncio en prime time puede que lo vean o que no lo vean porque no esté su público objetivo, pero haces un anuncio de una temática de videojuegos en el canal de el Rubius y sabes que te vas a gastar menos que en la televisión y el target (público) será perfecto. Así, ese anuncio será más eficiente, tanto en precio, como en audiencia", comenta.

Oliveira también cree que más creadores de contenido podrían marcharse de España si la propuesta de la CNMC acaba aprobándose. "Es otra cosa más que suma, es otra gotita más, aquí os quedáis. Tal y como está la situación como para no irse, entiendo que gente con familia se quede, pero gente que no tenga nada que lo amarre se irá. Yo creo que la propuesta de autónomos no se va a aprobar, lo tantean a ver si la gente es estúpida y no dice nada, aunque bueno, lo de ahora ya es un sinsentido. Yo, si no tuviera hijos, me iría, alguien que ya gane 4.000 o 5.000 euros al mes ya le sale muchísima diferencia entre quedarse e irse. Es absurdo quedarse aquí y es muchísima la diferencia. Yo creo que más de uno se irá, incluso los que siempre han defendido quedarse en España, el que no se vaya será por orgullo de no comerse sus palabras", vaticina.

Los impuestos, otro motivo para marcharse

El atraco que ha propuesto el ministro Escrivá a las cuotas de los autónomos es otro de los motivos que ha indignado a los streamers en los últimos días. Joaquín Domínguez, más conocido como el Xokas, ha llegado ha dar un ultimátum al Gobierno para seguir tributando en España.

"Parece que no les parece suficiente con que pague la mitad de lo que gano. Que no se pasen de listos tampoco, porque me largo a Andorra", avisa el Xokas, que no duda en amenazar a Hacienda con dejar de tributar en territorio nacional.

"Te lo digo así de claro: esto es una amenaza al Gobierno. Si van a hacer eso con todo el mundo, yo me largo también. Yo amo mi país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos. Se os está yendo la olla ya. Estáis empezando a delirar" añade con el vocabulario malsonante que le caracteriza.

Alfonso Gallardo, más conocido como Roma Gallardo, es otro de los youtubers que se ha pronunciado sobre la última subida de la cuota de autónomos. En Twitter publicaba un tuit con el vídeo de las declaraciones del ministro Escrivá y avisaba: "Me largo a Andorra".

ANDORRA!! Me largo a Andorra. Este impresentable dice que los autónomos estamos encantados de la vida con la nueva subida. Que te van a cobrar un tercio de lo que hagas solo de cuota... Te cobran por generar trabajo y por existir.

Por mi parte van a perder unos cuantos ceros😊 pic.twitter.com/MN2PFnR5ug — Roma Gallardo (@roma_gallardo) January 27, 2022

De hecho, ya son muchos los creadores de contenido que se han ido a Andorra por el atraco estatal, y parece que serán más. TheWillyrex, Vegetta777, elRubius, TheGrefg, Alexby11, Makiman131, LOLiTO FDEZ... son algunos de los que ya han huido.