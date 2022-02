Escrivá propone ahora subir la cuota de los autónomos que menos ganan y bajársela a los que más

El Ministerio de Seguridad Social ha hecho una nueva propuesta sobre el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos que tantas críticas le está costando a su impulsor: José Luis Escrivá.

La nueva idea de Escrivá rebaja la cuota más elevada, sube la más baja, reduce tramos y redefine el concepto de rendimiento neto. Según detallan fuentes de la negociación, los tramos comenzarían en aquellos con rendimientos superiores a 700 euros que pagarían en 2031, al final del periodo transitorio, una cuota de 214 euros, por debajo de la mínima actual pero superior a los 183,6 euros recogidos en la propuesta anterior, para una base mínima de 600 euros.

El plan de Escrivá consiste en que los trabajadores por cuenta propia empiecen a cotizar por sus "ingresos reales", lo que implicará una enorme subida de los costes para la gran mayoría de ellos. Tal y como calculó Libre Mercado, en cuatro años, con la propuesta inicial de Escrivá el autónomo medio pagaría el doble de la cuota actual.

Ahora, Escrivá ha propuesto a sindicatos y autónomos eliminar dos tramos en la parte más elevada de la tabla dejando en 991 euros en 2031 la cuota más alta para los que tienen rendimientos superiores a 3.190 euros mensuales frente a los 1.266,6 euros recogidos en la anterior que detallaba tramos hasta los 4.050 euros. También se rebajan cuotas en los tramos intermedios, señalan las mismas fuentes, los que van de 900 euros a 1.500 euros.

Asimismo, se ha modificado el concepto de rendimiento neto del que se quitan amortizaciones y provisiones junto a un 5% por gastos corrientes.

Críticas de todas las asociaciones

Sin embargo, el nuevo planteamiento de Escrivá tampoco convence a las asociaciones de autónomos. Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, "el problema no son los tramos. No se puede empezar la casa por el tejado", porque el análisis en el que se basa la propuesta está elaborado en base a los datos de la Agencia Tributaria, que no recogen información del 40 % de los autónomos. "Hay un millón de autónomos que tienen rendimientos cero, la inmensa mayoría autónomos societarios y autónomos colaboradores, de los que Hacienda no tiene rendimientos de actividades económicas", por lo que el sistema que plantean es "ficticio".

Al presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, no le parece bien que los autónomos que más ganan paguen menos. "Los tramos superiores tienen que hacer un mayor esfuerzo contributivo para que los tramos inferiores tengan que reducir su esfuerzo contributivo", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios.

La UPTA reclama un "ahorro sustancial" para los autónomos que tienen rentas de trabajo más bajas, de forma que quienes ingresan 8.400 euros anuales puedan ahorrarse 960 euros al año respecto de lo que pagan en la actualidad.

El secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha explicado que ni los sindicatos ni las "asociaciones de autónomos progresistas" apoyan la eliminación de los dos tramos más elevados del sistema de cuotas y ha pedido un desglose del grupo de autónomos que ingresarían por debajo del SMI que es muy "heterogéneo". La secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, se ha mostrado en contra de la propuesta porque "empeora las cuotas a los que menos cobran y mejora a los de los tramos más altos". Para Uatae, esa rebaja de 300 euros supone perdonar "500 millones de euros a los tramos más altos"

El Gobierno volverá a reunirse sobre este tema el próximo lunes en aras de intentar cerrar los detalles de este nuevo sistema de cotización