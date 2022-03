El PP carga contra la "soberbia" de Sánchez con los transportistas: "Es el único responsable de la situación"

Con el Gobierno ignorando a una parte de los transportistas que se encuentran parados por la trágica situación en la que viven, este jueves el Partido Popular ha cargado directamente contra Pedro Sánchez al que ha acusado de "soberbio".

Todo ello en el día en el que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se reúne con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, dejando al margen la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera que es la que mayoritariamente se encuentran en huelga.

Desde el PP, la coordinadora general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra ha criticado que el jefe del Ejecutivo se muestre "optimista" respecto a las negociaciones con los transportistas, "lo que evidencia que desconoce la realidad de la sociedad española, que está viviendo un auténtico pulso en la calle".

"Sánchez es el único responsable de la situación. Se ha empecinado en no tomar ningún tipo de medida. Hay impuestos que se podían haber bajado hace semanas. Lo que le falta a Sánchez es empatía y le sobra soberbia", ha cargado Gamarra que ha añadido que "a dialogar se tenía que haber sentado hace semanas y no haber abocado a la sociedad española a una situación límite".

"No hay sector que no esté enfadado con Sánchez"

"Sánchez dijo que se iba a sentar y a no levantarse de la mesa de negociación. El problema es que aún no se ha sentado. No hay sector que no esté enfadado o al límite con este Gobierno", ha resumido la portavoz del PP que también ha criticado que Sánchez tampoco haya tomado medidas frente al desabastecimiento y las subidas de impuestos antes de asistir a la Cumbre Europea que se celebra este jueves en Bruselas, a diferencia de lo sucedido en otros países "que incluso las han puesto ya en marcha".

"España no llega bien preparada. España tenía que haber llegado a esa cumbre con medidas tomadas. Tenemos un país al borde del colapso porque no se ha tomado ninguna medida", ha explicado este jueves tras un encuentro en la Cámara Baja con el presidente del PP de Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

