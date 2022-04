Reino Unido también se desmarca de España y construirá ocho reactores nucleares

El primer ministro británico Boris Johnson se suma a la lista de líderes europeos que van a apostar por la energía nuclear para no depender de los hidrocarburos rusos y rebajar la factura de la luz. La estrategia del Gobierno británico consiste en construir hasta ocho centrales nucleares para 2050. El Reino Unido se une a la larga lista de países europeos que apuestan por la nuclear, entre los que no se encuentra el Gobierno de España.

La nueva estrategia de seguridad energética del primer ministro busca eliminar la dependencia británica de los hidrocarburos rusos. Empujar al país hacia la autosuficiencia energética implicaría una bajada de los precios a largo plazo. Desde que comenzó la guerra, los británicos han sufrido un incremento del 54% en el precio máximo de la luz.

La estrategia pretende triplicar la capacidad de energía nuclear instalada para 2050 desde los 7 gigavatios actuales hasta los 24 GW. Reino Unido dispone en estos momentos de 15 centrales nucleares activas, 0 centrales nucleares inactivas y 19 centrales nucleares desmanteladas.

El documento también incluye un plan para instalar parques eólicos marinos durante esta década y objetivos más ambiciosos sobre hidrógeno, energía solar y medidas para impulsar proyectos de petróleo y gas en el Mar del Norte. También se encargará una revisión "imparcial" sobre si el fracking es seguro, lo cual ha enfurecido a los activistas ambientales.

Al igual que otros países, la estrategia del Reino Unido para apuntalar sus propios suministros de energía pasa por la vía nuclear. "Esto reducirá nuestra dependencia de las fuentes de energía expuestas a precios internacionales volátiles que no podemos controlar, para que podamos disfrutar de una mayor autosuficiencia energética con facturas más baratas", según ha afirmado Johnson.

Europa apuesta por la energía nuclear

Hace unos dos meses, el presidente de Francia, Emmanuel Macron comunicó su decisión de autorizar la construcción de catorce nuevos reactores nucleares. Lo mismo sucede en Bélgica, que volverá a apostar por esta tecnología. Hungría, Polonia, Eslovaquia, Suiza, Bulgaria, Eslovenia, República Checa, Finlandia o Suecia también forman parte de la lista de países europeos que apuestan por la nuclear. Incluso la Comisión Europea considera que las actividades nucleares "están en línea con los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y nos ayudarán a acelerar el tránsito hacia actividades menos contaminantes", apunta el comunicado oficial.

Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez aseguró este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados que la energía nuclear no es una energía ni "segura", ni "barata". Tras lo cual, tuvo que matizar que en España se vela por la seguridad de los reactores. La cuestión es que Sánchez ha decidido que la apuesta energética del futuro "no es esa" y, a su juicio, la energía nuclear "no debe ser la apuesta de Europa". Mientras tanto, este mismo mes de marzo, la luz pulverizó todos los récords y alcanzó los 700 euros en las horas más caras.